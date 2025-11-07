Eti Viaggi: Capodanno sul Mar Rosso a quote competitive Mar Rosso al centro dell’offerta che Eti Viaggi – Express Travel International riserva alle festività natalizie. La destinazione prescelta è Sharm el Sheikh, con voli diretti da Verona e Bari. Le strutture proposte sono The Grand Hotel Sharm El Sheikh 5 stelle e Sharm Plaza Hotel 4 stelle. Le partenze per il Natale sono programmate il 20 dicembre da Verona e da Bari, con possibilità di pernottare nelle due strutture segnalate a quote particolarmente competitive.. Medesimo discorso per la partenza del 27 dicembre, ideale per chi vuole festeggiare il Capodanno al caldo. Tutti i pacchetti includono volo charter diretto, trasferimenti aeroporto–hotel, sistemazione in camera doppia standard, trattamento all inclusive, bagaglio a mano e da stiva e assistenza in lingua italiana in loco. Condividi

