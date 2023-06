Ed è Subito Viaggi: tour stylist per creare viaggi capaci di coniugare poesia e business Poesia, business e viaggi tailor made. Come è possibile accostare tre elementi così lontani tra loro, tre materiali apparentemente refrattari l’uno agli altri? Stefania Picari ha messo a punto una formula ad hoc in oltre quindici anni di attività come tour operator specializzato nel cucire viaggi come fossero abiti, nella sua sede di Roma. Così nell’atelier di Ed è Subito Viaggi, in un quartiere elegante di Roma Nord, si aggirano Agnese e Giacomo, Gianluca e Andrea, i senior tour stylist che studiano non solo i bisogni dei clienti, ma ne indagano gli insight, gli stili di vita, gli atteggiamenti rispetto al consumo, ne indovinano le motivazioni che li spingono a intraprendere un viaggio e, insieme al viaggio, costruiscono il momento del ricordo, con una valutazione dell’intera esperienza del viaggio, in grado di condizionare il ciclo successivo di esperienze. “In questo modo costruiamo una esperienza di marca che supera la barriera del viaggio indistinto dal brand di vendita, affermando con i comportamenti agiti uno stile della casa che è basato sulla sicurezza, l’adattabilità alle esigenze, l’uscita dalla comfort zone e la ricerca del bello – spiega la stessa Stefania Picari -. I nostri profili social e il sito web ne danno evidenza con una narrazione necessariamente stringata, ma cercando le testimonianze dei clienti. Lì si capisce come siamo riusciti nell’intento quasi impossibile di fondere il concept e l’immagine del brand Subito Viaggi con quella del destinatario: quel target fatto di persone che sognano, viaggiano, tornano, ricordano, sognano ancora e ripartono prima possibile“.

Come è possibile accostare tre elementi così lontani tra loro, tre materiali apparentemente refrattari l’uno agli altri? Stefania Picari ha messo a punto una formula ad hoc in oltre quindici anni di attività come tour operator specializzato nel cucire viaggi come fossero abiti, nella sua sede di Roma. Così nell’atelier di Ed è Subito Viaggi, in un quartiere elegante di Roma Nord, si aggirano Agnese e Giacomo, Gianluca e Andrea, i senior tour stylist che studiano non solo i bisogni dei clienti, ma ne indagano gli insight, gli stili di vita, gli atteggiamenti rispetto al consumo, ne indovinano le motivazioni che li spingono a intraprendere un viaggio e, insieme al viaggio, costruiscono il momento del ricordo, con una valutazione dell’intera esperienza del viaggio, in grado di condizionare il ciclo successivo di esperienze.\r

\r

\"In questo modo costruiamo una esperienza di marca che supera la barriera del viaggio indistinto dal brand di vendita, affermando con i comportamenti agiti uno stile della casa che è basato sulla sicurezza, l’adattabilità alle esigenze, l’uscita dalla comfort zone e la ricerca del bello - spiega la stessa Stefania Picari -. I nostri profili social e il sito web ne danno evidenza con una narrazione necessariamente stringata, ma cercando le testimonianze dei clienti. Lì si capisce come siamo riusciti nell’intento quasi impossibile di fondere il concept e l’immagine del brand Subito Viaggi con quella del destinatario: quel target fatto di persone che sognano, viaggiano, tornano, ricordano, sognano ancora e ripartono prima possibile\".\r

\r

","post_title":"Ed è Subito Viaggi: tour stylist per creare viaggi capaci di coniugare poesia e business","post_date":"2023-06-15T14:17:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686838623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways punta sulla domanda di viaggio da e per il mercato Italia con una crescita dei voli tra Abu Dhabi e Roma: il numero delle frequenze salirà da sette a 11 volte a settimana dal prossimo 4 novembre, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato.\r

\r

«L'ampliamento dei servizi da e per Roma sottolinea il nostro impegno a fornire maggiore flessibilità e migliori opzioni di viaggio ai nostri ospiti in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e attraverso il nostro network - ha dichiarato Arik De, chief revenue officer di Etihad Airways -. D'altra parte Roma è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. I visitatori degli Emirati Arabi Uniti avranno ora ancora più opportunità di assaporare la dolce vita o di collegarsi a una delle 45 destinazioni in Italia, Europa e Stati Uniti raggiungibili con il partner Ita Airways”.\r

\r

«Il nostro secondo servizio per Roma è stato programmato per fornire una connettività ottimizzata a coloro che visitano Abu Dhabi, con una partenza serale e un comodo arrivo mattutino che consente di massimizzare il tempo nella capitale emiratina». I passeggeri possono godere di servizi e comfort “world class” a bordo del Boeing 787 Dreamliner configurato con 28 posti in Business e 262 posti in Economy.\r

\r

I viaggiatori italiani potranno esplorare la capitale degli Emirati e collegarsi alle altre numerose destinazioni del vettore nell'Asia orientale, nell'oceano Indiano e oltre. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Etihad Airways: i voli sulla Abu Dhabi-Roma salgono da 7 a 11 alla settimana, da novembre","post_date":"2023-06-15T14:01:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686837692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l'unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre.\r

«Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale».\r

Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy.","post_title":"Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto","post_date":"2023-06-15T12:00:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686830456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro.\r

\r

Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet.\r

\r

“Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”.","post_title":"Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet","post_date":"2023-06-15T10:24:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686824694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'ingresso di Lufthansa in Ita Airways si parte subito con la ricerca 1200 nuovi dipendenti. Da assumere in vari ruoli per rafforzare l’organico di quella che un tempo era l’Alitalia.\r

\r

Intanto, in questi giorni si stanno avviando alla conclusione le precedenti ulteriori 1200 assunzioni da parte di Lufthansa-Ita, a partire dallo scorso mese di dicembre. Con Ita Airways che dunque, al termine di questa seconda “iniezione di personale”, avrà a disposizione in organico un totale di 4.00 nuovi dipendenti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

5.500 unità\r

Entro il 2027, al termine del piano industriale, i dipendenti arriveranno a 5.500 unità. In sostanza – appunto – dovranno essere assunte altre 1.200 figure professionali. In particolare: assistenti di volo, piloti, capitani, membri di equipaggio e personale di terra.\r

\r

\r

Sono inoltre ricercati, nello stesso contesto di “recruiting”: analisti pianificazioni rotte, assistenti di volo, buyer general spending, compliance monitoring auditor, controller, learning & recruitment specialist, legal specialist, piloti con e senza esperienza, sales executive account.\r

\r

Tutte le posizioni lavorative aperte in Ita Airways al momento sono consultabili online in tempo reale\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita: subito alla ricerca di 1200 nuovi dipendenti","post_date":"2023-06-14T11:31:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686742309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’obiettivo di incontrarsi per conoscersi meglio, confrontarsi e scambiare idee in un ambiente stimolante e propizio per lo sviluppo di nuove opportunità di business, si è tenuto nei giorni scorsi in Sardegna One of a Kind: l'evento firmato Aci blueteam in collaborazione con Forte Village. All'iniziativa hanno partecipato la direzione Aci blueteam, rappresentata da Piergiulio Donzelli, il chief business officer Alfredo Pezzani, il direttore commerciale Paolo Bertola, il direttore corporate Fausto Portelli e il direttore marketing e divisione vip Piergiorgio Reggio, nonché alcuni tra i principali top client del settore fashion.\r

\r

La tre giorni si è dunque svolta all'interno dei 50 ettari di giardini0 affacciati sulla spiaggia della costa meridionale sarda del Forte Village con un programma che ha previsto momenti divertenti, rilassanti e di pianificazione di nuovi progetti. “Abbiamo sempre ritenuto fondamentale organizzare occasioni di incontro in presenza con alcuni dei nostri più fedeli e affezionati clienti – commenta Pezzani –. La condivisione di risultati, in uno dei contesti più affascinanti della Sardegna, non ha potuto fare altro che stimolare visioni future sulle attività di business travel e implementare nuovi livelli di servizio di alta qualità”.\r

\r

\"Crediamo fortemente nell’efficacia delle azioni sinergiche per creare esperienze uniche e memorabili e ringraziamo Aci blueteam per aver accolto il nostro invito, rendendo possibile questa straordinaria collaborazione – aggiunge Paolo Mancuso, group director of projects & business development del Forte Village –. Siamo felici di aver potuto offrire ai partecipanti un'occasione per sperimentare il meglio dell'ospitalità italiana, combinando il fascino della Sardegna con i servizi e le strutture del nostro resort\".","post_title":"One of a Kind: tre giorni di confronto e condivisione firmati Aci blueteam e Forte Village","post_date":"2023-06-14T10:00:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686736838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption]\r

\r

Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio.\r

\r

Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere.\r

\r

Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole.\r

\r

Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness.\r

\r

Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo.\r

\r

Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze","post_date":"2023-06-13T13:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa firmata dal Dubai Economy & Tourism in coppia con Emirates per promuovere gli stopover nell'Emirato. Al via una campagna di incentivazione in collaborazione con Emirates Dubai Experience grazie a cui gli agenti di viaggio possono sfogliare, creare e prenotare itinerari completamente personalizzati per i loro clienti, compresi soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze gastronomiche e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso il Dubai Experience Trade Portal di Emirates, e godere di ulteriori vantaggi unici, tra cui il check-in 24 ore su 24 che garantisce che le camere siano pronte al momento dell'arrivo del volo. \r

\r

L’iniziativa rafforza la partnership tra Det ed Emirates al fianco delle agenzie di viaggio nella promozione della destinazione, puntando i riflettori sulla città che offre sempre più esperienze per i viaggiatori che scelgono Dubai come scalo durante le prossime vacanze.\r

\r

Dal 12 giugno al 31 agosto, gli adv che prenoteranno attraverso Dex uno stopover a Dubai di almeno 24 ore inclusivo di una notte in hotel potranno partecipare all’iniziativa e aggiudicarsi i voucher Amazon del valore di 20 euro. I buoni saranno assegnati per ogni Pnr con uno stopover a Dubai nel periodo dal 12 giugno fino al 31 dicembre 2023.\r

\r

Gli agenti di viaggio dovranno inviare i dati relativi alle vendite direttamente all'ufficio di rappresentanza di DET alla fine di ogni mese durante la campagna. Al termine del periodo previsto per le prenotazioni, ci sarà tempo fino al 15 settembre per consegnare allo stesso il report finale delle sales performance e aggiudicarsi i buoni Amazon da 20€ offerti dall’Ente del Turismo di Dubai a tutte le agenzie di viaggio partecipanti per ogni Pnr Ek Stopover.\r

\r

La distribuzione dei voucher alle agenzie di viaggio qualificate avverrà su base mensile, dopo che il passeggero avrà concluso il viaggio utilizzando il pacchetto hotel DEX Stopover. DET fornirà i voucher Amazon localmente con l’ultima distribuzione prevista il 31 gennaio 2024.\r

\r

","post_title":"Dubai fa coppia con Emirates e promuove gli stopover: gli incentivi per gli agenti di viaggio","post_date":"2023-06-13T10:53:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686653629000]}]}}