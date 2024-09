Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente – commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”. La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all’Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l’isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club Condividi

[post_title] => Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork [post_date] => 2024-09-27T11:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727438040000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”. La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club [post_title] => Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America [post_date] => 2024-09-27T11:14:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435641000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica. Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. "Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania. [post_title] => Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese [post_date] => 2024-09-27T11:04:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435097000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roberto Pannozzo è il nuovo ceo di Carrani Tours, operatore con sede a Roma specializzato nell'incoming. Il manager, con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, prenderà il posto di Chiara Gigliotti, storica capofila della società controllata da Paolo Delfini. Gigliotti, nel 2025, sarà consulente senior per lo sviluppo strategico del gruppo Carrani: accompagnerà l’azienda nelle celebrazioni del centenario, per poi lasciarla gradualmente per dedicarsi a un progetto personale. Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy del gruppo Bluvacanze. Precedentemente è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia e prima ancora ha lavorato per otto anni in Jumbo Tours, dmc di Alpitour World, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui country manager Italy e director of European cities. Una figura di riconosciuta professionalità che ha avviato la sua carriera in bedbank internazionali come Orbitz, Restel e Transhotel. «È un’emozione e un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming Italiano - sottolinea lo stesso Pannozzo -. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è qualcosa di incredibile. Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante». Infine, un arrivederci speciale alla general manager uscente: «È molto difficile per me salutare Chiara con i soli ringraziamenti di rito - sottolinea Delfini -. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili, che ha apportato in azienda. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l'empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all'ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio». [post_title] => Roberto Pannozzo nuovo ceo di Carrani Tours [post_date] => 2024-09-27T10:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727432760000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess, la seconda a lng (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta costruendo per Princess Cruises. Madrine del varo Chiara del Vecchio, terzo ufficiale di macchina a bordo della Sun Princess e Francesca Maraventano, assistente di direzione del cantiere di Monfalcone. Con circa 178 mila tonnellate di stazza lorda la Star Princess, gemella della Sun, costruita anch’essa a Monfalcone e consegnata quest’anno, è la seconda unità più grande finora costruita in Italia. Ma è anche la seconda della classe Sphere, con consegna prevista nell’autunno del 2025. La nuova unità ospiterà circa 4.300 persone e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione. [post_title] => Varata negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess [post_date] => 2024-09-27T10:18:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727432297000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2025 Air France introdurrà progressivamente un servizio wi-fi ultra veloce per un'esperienza simile a quella a terra. Questo nuovo servizio, completamente gratuito in tutte le classi di viaggio, sarà accessibile ai clienti effettuando l'accesso al proprio account Flying Blue (i passeggeri che non hanno ancora un account potranno crearne uno gratuitamente a bordo e in pochi clic). Partner del lancio del servizio sarà Starlink: sfruttando la più grande “costellazione” di satelliti in orbita bassa terrestre, Starlink offre accesso a Internet ad alta velocità e bassa latenza in tutto il mondo, comprese le aree più isolate. Durante il volo, i passeggeri potranno facilmente rimanere in contatto con amici e familiari, seguire tutte le notizie del mondo in diretta, giocare ai videogiochi online e, naturalmente, guardare tv, film e serie in streaming. Il servizio sarà accessibile da smartphone, tablet digitali e laptop, e ogni cliente potrà connettere più dispositivi contemporaneamente. Air France, dall'estate 2025, equipaggerà gradualmente tutti i suoi aeromobili con questa tecnologia all'avanguardia, inclusa la flotta regionale. Durante questo periodo di transizione, la compagnia aerea continuerà a offrire un servizio di connettività a bordo degli aerei non ancora equipaggiati, includendo un “Message Pass” gratuito per i membri Flying Blue e un'offerta a pagamento che copre altre esigenze. [post_title] => Air France: dal 2025 il wi-fi ultra veloce sarà disponibile su tutti gli aeromobili [post_date] => 2024-09-27T10:10:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727431823000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa. Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località. Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. [caption id="attachment_475499" align="alignright" width="188"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption] Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni. «Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia. Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città. L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde. Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan "Go! Borderless" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica. Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone. Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8). L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica. «Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione "Da stazione a stazione" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota. [post_title] => Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025 [post_date] => 2024-09-27T09:36:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727429768000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eataly torna a bordo delle navi msc un suo ristorante debuttera sulla world america" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4055,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Da una recente ricerca sulle vacanze degli italiani di YouGov (istituto di ricerca internazionale) emerge un viaggiatore anticipatore e sempre più digital.\r

\r

Il 73% degli italiani raccoglie online le informazioni per prenotare le vacanze. A prediligere i canali digitali sono soprattutto i viaggiatori tra i 45 e 54 anni. I più giovani, tra i 25 e i 34 anni, preferiscono i social media per i contenuti di influencer e content creator. Sono 11 milioni gli italiani che tendono a prenotare con più di 3 mesi di anticipo e 11 milioni quelli che utilizzano le agenzie di viaggi. Gli over 55 prediligono il dialogo tra digitale e punto vendita fisico. I viaggiatori che acquistano un viaggio in agenzia sono alla ricerca di soluzioni migliori, servizio e consulenza di un esperto. \r

\r

Le prenotazioni del Gruppo Bluvacanze, pianificate con un anticipo di 120 giorni, svelano le mete che gli italiani desiderano visitare per il prossimo anno. Secondo la ricerca, le tendenze sono principalmente in Europa centro meridionale (38%) ma anche in Italia (32%). Nel periodo di Natale e Capodanno si registra inoltre un incremento delle prenotazioni del 50% sul lungo raggio, Nord America, Oceano Indiano, Maldive, Caraibi e crociere. La prossima stagione estiva si conferma un advance booking del +25% rispetto al 2024. \r

Cambiamenti\r

Il cliente che si reca in agenzia sta cambiando. Nel secondo aspetto in esame, diventa interessante l'analisi sul processo d’acquisto. Ed è nel processo d’acquisto più costoso che si intersecano il digitale e l’offline con un orientamento verso itinerari di lungo raggio più complessi. “Su questa tipologia di viaggio, l’up grade sul pricing non è dettato dal prodotto ma dal servizio che viene erogato in termini di consulenza. Si tratta di quel target di italiani che finalizza online la ricerca per poi acquistare il viaggio in l’agenzia”, spiega Stefano Russo sales director di YouGov Italia.\r

\r

“L’infrastruttura digitale che stiamo implementando ci insegna a profilare meglio il cliente e a conoscere comportamenti peculiari. Erogando contenuti, tracciamo un innovativo approccio al consumo di vacanze, una nuova cultura e un nuovo modello di relazione con i clienti integrando esperienze e vendita online e offline. Il risultato non tarda a mancare. Su sei persone che finalizzano la ricerca sul web, tre acquistano in agenzia”, conclude Marco Orlandi, chief digital experience officer del Gruppo Bluvacanze. \r

\r

“Instaurare una relazione dinamica con i viaggiatori creando un’esperienza di viaggio che faccia leva sull’omnicanalità e sull’accesso da diversi touch point digitali e fisici. Il futuro delle agenzie di viaggio si basa sull’interpretazione dei desideri dei consumatori per dialogare con loro e guidarli nella scelta e nelle prenotazioni”. Una lettura che nell’ottica della strategia del Gruppo Bluvacanze si traduce in “Il digitale è imprescindibile e il ruolo dell’agenzia viaggi è determinante”.","post_title":"Dal Gruppo Bluvacanze il profilo del moderno viaggiatore italiano","post_date":"2024-09-27T13:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bluvacanze","yougov"],"post_tag_name":["bluvacanze","YouGov"]},"sort":[1727442408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458301\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Anche quest’anno, Welcome Travel Group conferma la propria partecipazione a Ttg Travel Experience che si terrà dal 9 all'11 ottobre presso il Rimini Expo Center.\r

La presenza in fiera rappresenterà un momento importante di incontro e condivisione tra la direzione del network, le agenzie e i partner, grazie alla significativa partecipazione di tutti gli attori del settore. Sarà un'occasione per valutare i risultati dell'estate, l'andamento delle vendite, affrontare temi commerciali e discutere progetti in corso e futuri.\r

«Abbiamo confermato la nostra partecipazione a Ttg Travel Experience perché riteniamo sia una manifestazione di grande importanza che offre sempre opportunità interessanti di confronto e condivisione nel business - dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -.\r

\r

«La kermesse riminese ci darà l’opportunità di incontrare sia le nostre agenzie consolidate sia quelle nuove che si avvicinano al network, oltre alla maggior parte dei partner commerciali che ci supportano in questo percorso e condividono sfide e obiettivi. Come sempre, sarà un momento cruciale di partecipazione, costruzione, comprensione e scambio, fondamentali per interpretare il nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l’entusiasmo di sempre\"≤«\r

Nel suo ampio spazio espositivo, situato nel Padiglione A3 Stand 139-202, Welcome Travel Group ospiterà i brand Welcome Travel e Geo Travel Network.\r

\r

","post_title":"Welcome Travel Group al Ttg Travel Experience dal 9 all'11 ottobre","post_date":"2024-09-27T12:21:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727439668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tributo all'eccellenza, all'innovazione e alla passione che guidano l'ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all'hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte:\r

\r

Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all'arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono.\r

\r

Il Best Design è andato all'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo.\r

\r

Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l'ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager\r

\r

Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli.\r

\r

Il Best Bar è andato al locale dell'Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo\r

\r

Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone.\r

\r

Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque.\r

\r

Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all'ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort.\r

\r

Il Best Sustainability Program è andato all'hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un'attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa.\r

\r

Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un'esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani.\r

\r

","post_title":"Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork","post_date":"2024-09-27T11:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727438040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”.\r

\r

La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club","post_title":"Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America","post_date":"2024-09-27T11:14:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un'atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. \r

\r

Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica.\r

\r

Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. \"Con Alidays on Tour confermiamo l'impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili\", commenta il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania.","post_title":"Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese","post_date":"2024-09-27T11:04:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roberto Pannozzo è il nuovo ceo di Carrani Tours, operatore con sede a Roma specializzato nell'incoming. Il manager, con 20 anni di esperienza nell’inbound turistico, prenderà il posto di Chiara Gigliotti, storica capofila della società controllata da Paolo Delfini. Gigliotti, nel 2025, sarà consulente senior per lo sviluppo strategico del gruppo Carrani: accompagnerà l’azienda nelle celebrazioni del centenario, per poi lasciarla gradualmente per dedicarsi a un progetto personale.\r

\r

Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy del gruppo Bluvacanze. Precedentemente è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia e prima ancora ha lavorato per otto anni in Jumbo Tours, dmc di Alpitour World, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui country manager Italy e director of European cities. Una figura di riconosciuta professionalità che ha avviato la sua carriera in bedbank internazionali come Orbitz, Restel e Transhotel.\r

\r

«È un’emozione e un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming Italiano - sottolinea lo stesso Pannozzo -. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è qualcosa di incredibile. Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante».\r

\r

Infine, un arrivederci speciale alla general manager uscente: «È molto difficile per me salutare Chiara con i soli ringraziamenti di rito - sottolinea Delfini -. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili, che ha apportato in azienda. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l'empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all'ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio».\r

\r

","post_title":"Roberto Pannozzo nuovo ceo di Carrani Tours","post_date":"2024-09-27T10:26:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727432760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess, la seconda a lng (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta costruendo per Princess Cruises. Madrine del varo Chiara del Vecchio, terzo ufficiale di macchina a bordo della Sun Princess e Francesca Maraventano, assistente di direzione del cantiere di Monfalcone.\r

\r

Con circa 178 mila tonnellate di stazza lorda la Star Princess, gemella della Sun, costruita anch’essa a Monfalcone e consegnata quest’anno, è la seconda unità più grande finora costruita in Italia. Ma è anche la seconda della classe Sphere, con consegna prevista nell’autunno del 2025. La nuova unità ospiterà circa 4.300 persone e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione.","post_title":"Varata negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess","post_date":"2024-09-27T10:18:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727432297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2025 Air France introdurrà progressivamente un servizio wi-fi ultra veloce per un'esperienza simile a quella a terra. Questo nuovo servizio, completamente gratuito in tutte le classi di viaggio, sarà accessibile ai clienti effettuando l'accesso al proprio account Flying Blue (i passeggeri che non hanno ancora un account potranno crearne uno gratuitamente a bordo e in pochi clic).\r

\r

Partner del lancio del servizio sarà Starlink: sfruttando la più grande “costellazione” di satelliti in orbita bassa terrestre, Starlink offre accesso a Internet ad alta velocità e bassa latenza in tutto il mondo, comprese le aree più isolate.\r

\r

Durante il volo, i passeggeri potranno facilmente rimanere in contatto con amici e familiari, seguire tutte le notizie del mondo in diretta, giocare ai videogiochi online e, naturalmente, guardare tv, film e serie in streaming. Il servizio sarà accessibile da smartphone, tablet digitali e laptop, e ogni cliente potrà connettere più dispositivi contemporaneamente.\r

\r

Air France, dall'estate 2025, equipaggerà gradualmente tutti i suoi aeromobili con questa tecnologia all'avanguardia, inclusa la flotta regionale. Durante questo periodo di transizione, la compagnia aerea continuerà a offrire un servizio di connettività a bordo degli aerei non ancora equipaggiati, includendo un “Message Pass” gratuito per i membri Flying Blue e un'offerta a pagamento che copre altre esigenze.","post_title":"Air France: dal 2025 il wi-fi ultra veloce sarà disponibile su tutti gli aeromobili","post_date":"2024-09-27T10:10:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727431823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa.\r

\r

Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località.\r

Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. \r

\r

[caption id=\"attachment_475499\" align=\"alignright\" width=\"188\"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption]\r

\r

Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni.\r

«Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia.\r

\r

Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città.\r

\r

L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde.\r

Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan \"Go! Borderless\" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica.\r

Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone.\r

\r

Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8).\r

\r

L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica.\r

\r

«Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione \"Da stazione a stazione\" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota.","post_title":"Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025","post_date":"2024-09-27T09:36:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cultura","slovenia"],"post_tag_name":["cultura","slovenia"]},"sort":[1727429768000]}]}}