E’ in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night E’ in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night: un un vero e proprio Capodanno d’estate in grande stile che chiuderà la stagione estiva del parco con musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio fino all’1 di notte. Come tutte le feste importanti, ci saranno ospiti d’eccezione come i Planet Funk, gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno inoltre alla consolle Alex Gaudino, Marco Carpentieri, Cat Poulain, Teo Mandrelli, Niqi e tanti altri, che faranno ballare e cantare il pubblico durante una serata arricchita da performer luminosi e spettacolari coreografie di droni. Il tutto si concluderà con gli immancabili fuochi di artificio. Anche il pubblico sarà parte integrante della Gardaland Stars Night, grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori. Condividi

La partnership di Emirates con la United States Tennis Association (Usta) e l'evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro tornei del Grande Slam® oltre ad altri 60 tornei durante l'anno in collaborazione con l'Atp, tra cui il Western & Southern Open di Cincinnati, il Miami Open e il Bnp Paribas Open di Indian Wells negli Stati Uniti.\r

In occasione dell'evento, la compagnia di Dubai propone una serie di attività per coinvolgere gli appassionati di tennis che si dirigeranno all'Arthur Ashe Stadium per vivere l'azione dal vivo, mentre i passeggeri a bordo dei suoi voli, per tutta la durata del torneo, potranno sintonizzarsi sulla Live TV per non perdersi nessun un incontro. \r

Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta in volo sui suoi canali sportivi dedicati, Sport24 e Sport24 Extra, disponibili per i clienti in tutte le cabine su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea. La tv in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aeromobili di punta, gli A380.\r

Per i passeggeri che viaggiano in cabine premium su aeromobili A380 selezionati, il vettore proietterà le partite in diretta su uno schermo da 55 pollici nell'iconica lounge di bordo dove i viaggiatori potranno godersi lo sport in diretta a 40.000 piedi, socializzando e gustando deliziosi spuntini oltre a una selezione unica di liquori o cocktail.\r

Attualmente Emirates vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: New York Jfk e Newark, Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington, Seattle, Dallas, San Francisco, Miami e Orlando.","post_title":"Emirates è anche quest'anno vettore ufficiale degli Us Open di tennis","post_date":"2023-08-29T12:24:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693311856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che la procura della Corte dei Conti apra un fascicolo, quindi un'inchiesta sulla promozione del ministero del turismo con protagonista la Venere di Botticelli era cosa quasi scontata. Almeno per chi queste cose le segue da tempo. Una campagna che costa 9 milioni di euro (dichiarazioni ufficiali) e che nel bel mezzo della stagione scompare improvvisamente da tutti gli scenari non è cosa normale.\r

\r

Naturalmente la Corte dei Conti, poiché quelli della promozione sono soldi pubblici, vuole vederci chiaro su tutta l'operazione.\r

\r

Questo giornale non aveva preso posizione sulla campagna, in attesa che accadessero delle \"cose\". E queste cose sono accadute. Ora dovremo capire quale sarà la reazione del ministro del turismo che, su quella Venere in bicicletta che faceva l'influencer, ci aveva messo la faccia.\r

\r

Di certo è che i costi della promozione sono eccessivi, che la Venere è praticamente scomparsa, e che quindi un organo deputato a vegliare sulla spesa dei ministeri si sia mosso per tempo.\r

\r

Aspettiamo.","post_title":"La Corte dei Conti apre un fascicolo sulla Venere influencer","post_date":"2023-08-29T12:24:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693311848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night: un un vero e proprio Capodanno d’estate in grande stile che chiuderà la stagione estiva del parco con musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio fino all'1 di notte.\r

\r

Come tutte le feste importanti, ci saranno ospiti d'eccezione come i Planet Funk, gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno inoltre alla consolle Alex Gaudino, Marco Carpentieri, Cat Poulain, Teo Mandrelli, Niqi e tanti altri, che faranno ballare e cantare il pubblico durante una serata arricchita da performer luminosi e spettacolari coreografie di droni. Il tutto si concluderà con gli immancabili fuochi di artificio. Anche il pubblico sarà parte integrante della Gardaland Stars Night, grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori.","post_title":"E' in programma per il prossimo 9 settembre la Gardaland Stars Night","post_date":"2023-08-29T11:43:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693309385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono gli stranieri a trainare i numeri del turismo in Liguria, con un forte aumento dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti. La tendenza parla di una buona presenza di turisti extraeuropei, soprattutto nel Levante e nella città di Genova, che compensa la generale flessione delle presenze nazionali registrata nella prima parte di agosto 2023, tradizionalmente il periodo di vacanza più gettonato dagli italiani mentre a settembre le prenotazioni hanno già superato il 70% dei posti disponibili.\r

\r

«Ci aspettiamo di chiudere la stagione 2023 con un ottimo livello di presenze, numeri importanti resi possibili grazie alla destagionalizzazione su cui abbiamo puntato in questi anni - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - Con gli italiani che tornano a viaggiare dopo il Covid le località di prossimità come la Liguria lavorano più sui week end lunghi, i mesi primaverili e giugno e luglio rispetto alla pausa lunga di agosto e questa è la stata la nostra arma vincente. Ad agosto la Liguria ha evidenziato una lieve flessione del turismo italiano ma si tratta di una calo comunque lieve e non certo paragonabile ai grido di allarme lanciato da Emilia e Puglia che parlano di -30% e -20%».\r

\r

Il mercato turistico ligure cresce grazie agli stranieri, in particolare da oltreoceano, che sempre più numerosi scelgono la Liguria per le loro vacanze. Fattori come l’inflazione hanno influenzato i consumi e le abitudini di tanti italiani, con ricadute anche sul budget e sui giorni di vacanza trascorsi dalle famiglie.\r

\r

«Il ritorno dei turisti provenienti da oltreoceano conferma il grande appeal internazionale della Liguria, che anno dopo anno attira una platea sempre più ampia di nazionalità – commenta l’assessore al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori – Si tratta di un turismo dall’ampia capacità di spesa, in grado di creare ottime ricadute su tutto l’indotto, dalla ristorazione agli stabilimenti balneari. Al di là delle oscillazioni delle presenze nei singoli mesi ci aspettiamo un risultato soddisfacente per l’estate 2023, tenendo conto che il bilancio andrà fatto sull’intero 2023, non solo sul periodo estivo. Grazie agli investimenti fatti in termini di promozione e comunicazione per incentivare la destagionalizzazione, infatti, il turismo in Liguria è vivace per tutto l’anno: tra spiagge ed entroterra, grandi eventi e concerti, musei e monumenti, sport ed enogastronomia, la regione ha un’offerta tale da soddisfare le esigenze dei turisti in tutti i periodi dell’anno”.\r

\r

Nel Levante, in particolare nelle località più note a livello internazionale come Portofino e le Cinque Terre, dopo la ripresa a pieno regime dei voli intercontinentali post-Covid si registra una significativa presenza di turisti statunitensi. Visitatori provenienti dagli Usa anche nel Tigullio, anche se non mancano australiani, argentini e brasiliani, mentre nel Ponente a prevalere sono i turisti europei, in particolare olandesi, francesi e tedeschi.\r

\r

Buone le previsioni per settembre, che si conferma il mese dell’onda lunga dell’estate. Anche in questo caso, il segno più arriva soprattutto grazie alle presenze straniere; a trainare le prenotazioni, soprattutto nella città di Genova, sono anche i grandi eventi previsti per l’autunno, in particolare il 63° Salone Nautico in programma dal 21 al 26 settembre.\r

\r

","post_title":"Liguria: stranieri in crescita, soprattutto dagli Stati Uniti, ma italiani in calo","post_date":"2023-08-29T09:45:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693302324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La spiaggia di Numana[/caption]\r

\r

Cresce l'offerta a 5 stelle lungo la Penisola. Dopo gli annunci di Genova (con il Bristol Palace e le due nuove aperture all'ombra della Lanterna), anche nelle Marche si registra un certo fermento nel segmento più alto di mercato. Ha aperto infatti i propri battenti lo scorso 21 luglio l'hotel Vista Place di Numana, primo 5 stelle della destinazione e in tutta la provincia di Ancona. La struttura è nata dalla ristrutturazione dell'ex hotel Sorriso, un 3 stelle da 38 camere. Il nuovo albergo è ora dotato di 33 stanze, ristorante, piscina sul rooftop, bar, parcheggio e spiaggia privata. \r

\r

A gestire la proprietà è Gest Group, già al timone di 13 strutture ricettive tra Civitanova e Ancona. La stessa compagnia prevede di operare un ulteriore 5 stelle in fase di realizzazione a Sirolo. Anche in questo caso si tratta di un progetto di riconversione, riguardante l'ex hotel Conchiglia Verde, un 3 stelle da 25 camere. La sua apertura è prevista per il prossimo anno, così come a febbraio è in programma l'inaugurazione di dieci suite lusso con spa privata e personal trainer, sempre a gestione Gest Group, nella località di Monte Baldino, piccolo promontorio a picco sul mare a poca distanza da Portonovo.\r

\r

Sul lungomare di Senigallia infine, ancora nel 2024, riaprirà l'hotel Eleonora, acquisito a settembre 2022 dall'immobiliarista romano Zanzuri, titolare dell'omonimo gruppo. La struttura versava ormai in stato di abbandono, dopo essere stata pignorata tre anni prima, a seguito del fallimento dello sviluppatore - gestore di allora. L'obiettivo è adesso quello di trasformarlo in un boutique hotel a 5 stelle. \r

\r

Prima di queste novità l'offerta lusso delle Marche poteva contare su solo tre strutture: il Villa Lattanzi di 18 camere di Fermo e i pesaresi Excelsior da 52 stanze (gruppo Lindbergh) e Grand Hotel Vittoria da 27 camere della catena Vip Hotels.","post_title":"Raddoppia l'offerta a 5 stelle nelle Marche: nuovi hotel a Numana, Sirolo e Senigallia","post_date":"2023-08-29T09:40:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693302006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ungheria da scoprire in autunno: protagonista della stagione è la regione del lago Balaton, il più grande dell'Europa Centrale, destinazione ideale per vivere appieno la natura fra sport, benessere e passeggiate fiabesche.\r

Le acque del Balaton sono lo scenario ideale per gli appassionati e per gli esperti di vela e di canottaggio: durante le traversate, caratterizzate da una fresca brezza, è possibile ammirare la splendida cornice del “mare ungherese” fatta di colline, boschi e montagne. Dal 7 al 10 settembre si può inoltre assistere ad una delle regate che si svolgono sul Balaton: l'Ilca Europa Cup & National Championship. I viaggiatori dall’animo più tranquillo possono godere dei colori del territorio facendo un tour in barca, noleggiando il kayak o il Sup; e per coloro che desiderano sperimentare un momento ancora più rilassante, il lago offre anche diversi bagni termali.\r

All'interno del Parco Nazionale degli Altipiani del Balaton, istituito nel 1997, esistono un insieme di spazi verdi eccezionali che aspettano solo di essere esplorati: la Bakonia meridionale, il bacino di Tapolca, l'altopiano di Keszthely e il bacino del lago Kis-Balaton a sud-ovest offrono alcuni dei luoghi più belli per rilassarsi e rigenerarsi.\r

Tappa irrinunciabile, infine, l'Arboreto Folly: il giardino è il simbolo del profondo legame ungherese con il territorio; la storia di una famiglia del luogo che ha creato una collezione unica di cedri e cipressi secolari, accompagnata dalla vista sul Balaton. Il giardino naturale della famiglia Folly è adatto a grandi e piccini con un ampio parco giochi in legno, unico nel suo genere, e un nuovo ristorante ospitato tra le mura di una residenza storica di 160 anni.\r

","post_title":"Ungheria d'autunno: riflettori accesi sulla regione del lago Balaton fra natura, sport e relax","post_date":"2023-08-29T09:15:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693300514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono stata sorpresa dall’organizzazione: di come in pochissimo tempo siamo riusciti a vedere così tante cose senza essere minimamente stanchi per il tour\". C'era anche un personaggio d'eccezione come Maria Teresa Ruta tra i partecipanti al recente fam trip in Giordania di Sand Tour. La giornalista, conduttrice e scrittrice di origini torinesi è una grande viaggiatrice e affezionata cliente dell'operatore fiorentino.\r

\r

\"Quando parto cerco di non avere aspettative ma di lasciarmi sorprendere da tutto quello che vedo, incontro e assaggio - racconta -. Mi informo su usi e costumi del luogo per non sbagliare abbigliamento. Leggo diari o libri di altri viaggiatori per sapere da cosa sono rimasti colpiti. Guardo le fantastiche foto dei grandi fotografi e studio le inquadrature per provare poi con il mio telefonino a replicarle. Torno sempre arricchita da qualunque viaggio: nuove amicizie, con i compagni di avventura e le guide del posto; alcune di queste durano da anni… A volte trovo pure nuovi abiti da indossare in trasmissione per incuriosire il mio pubblico, oppure nuove ricette da proporre nella mia cucina e far gustare agli amici\".\r

\r

Molte sono le destinazioni rimaste nel cuore di Maria Teresa: \"Impossibile fare un elenco delle terre che mi hanno affascinata per motivi diversi. Sicuramente l’Oriente è pieno di posti dove vivrei: India, Birmania, Vietnam, l’isola di Sulawesi, l’Indonesia. Ma anche la Cina, con la sua muraglia e le sue città brulicanti e inquinatissime, mi ha conquistata. E per una subacquea come me le Maldive sono un vero paradiso. Il Medioriente, con Israele e la Giordania, e più giù l’Africa con il suo Marocco, l’Egitto tutto affascinante, la Tanzania, il Sudafrica il Kenya e la stupenda Etiopia… Però bisogna anche andare dall’altra parte e allora l’America con i suoi grandi spazi e le sue capitali da fiction, il Canada, il Messico, le Hawaii, la Polinesia, la foresta amazzonica, dal Venezuela giù per il Brasile... Senza dimenticare le emozioni della prima volta a Parigi, a Londra a Vienna, Vilnius, Stoccolma... Insomma le capitali europee tutte\".\r

\r

In Giordania in particolare, prosegue Maria Teresa, \"siamo partiti alla scoperta della spettacolare città di Petra, dei suggestivi paesaggi desertici del Wadi Rum, delle antiche rovine romane di Jerash, e ci siamo spinti fino a sud, sui soli 26 chilometri di costa sul mar Rosso del Paese, con acque limpide, temperature miti e le attrazioni storiche della città che rendono anche la piccola Aqaba un luogo imperdibile. Rientrando su Amman, città molto interessante, ci siamo fermati sul mar Morto per apprezzare i famosi fanghi. Sicuramente Petra vale tutto il viaggio ed è in assoluto una delle visite più emozionanti che io abbia mai fatto, ma nel complesso sono rimasta affascinata da questo Paese. Ho avuto modo anche di visitare tanti nuovi alberghi ed altrettanti antichi e storici ma ristrutturati che mi hanno davvero sorpresa. In effetti oggi la Giordania vanta circa 4 milioni di visitatori all’anno ed è sicuramente un record, perché è stata un'escalation fortissima sviluppata solo negli ultimi anni e stanno alacremente lavorando per offrire servizi sempre migliori. Comunque le tante risate fatte con un gruppo veramente simpaticissimo hanno fatto anche loro una piacevole differenza\".\r

\r

Per Maria Teresa Ruta i fam trip sono infine un momento essenziale per garantire prodotti di qualità: \"Se tutte le agenzie di viaggi toccassero sempre con mano le realtà delle destinazioni che promuovono, non ci sarebbero sgradite sorprese per il grande popolo di turisti che ama viaggiare per conoscere il mondo. Certo, qualche volta ci può stare qualche contrattempo, ma nella maggior parte dei casi bisogna sempre ricordare che i viaggiatori e i vacanzieri hanno, seppur desideri diversi, chi di conoscere scoprire, chi di riposarsi e di rilassarsi, un denominatore comune: l’idea che in quella settimana tutto sia perfetto e nulla vada storto. Non bisogna quindi tralasciare alcun dettaglio: Petra è sempre lì, maestosa e bellissima. Sarà invece il servizio a fare la differenza di quella giornata, rendendola bella o indimenticabile”.\r

\r

[gallery ids=\"451143,451144,451145,451146,451147,451148,451149,451150,451151\"]","post_title":"In viaggio con Maria Teresa Ruta nella Giordania griffata Sand Tour","post_date":"2023-08-28T12:29:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693225773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bhutan torna ad incentivare gli arrivi turistici dimezzando l'importo per la tasse di ingresso giornaliera per lo sviluppo sostenibile (Sdf). Dal prossimo 1° settembre la tassa si attesterà quindi a 100 dollari a persona per notte (rispetto ai precedenti 200 dollari a persona per notte). La nuova fee sarà in vigore fino al 31 agosto 2027.\r

La modifica è stata apportata considerando l'importante ruolo del settore turistico nel generare occupazione, guadagnare valuta estera, realizzare il potenziale di ricaduta sull'indotto, stimolare la crescita economica complessiva e finanziare importanti progetti ambientali, sociali e infrastrutturali.\r

L'iniziative prevede inoltre una riduzione del 50% dell'Sdf sulle tariffe applicate ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni per i bimbi che pagano in dollari Usa in visita come turisti. I bambini che non hanno ancora compiuto sei anni possono visitare il Bhutan senza pagare alcuna tassa.\r

Proseguirà l'esenzione dall'Sdf di 24 ore per i turisti che soggiornano nelle città di confine.\r

Da sottolineare che ai viaggiatori che hanno già pagato la tassa per la loro prossima visita in Bhutan verra rimborsato l'importo versato in eccesso.","post_title":"Il Bhutan dimezza l'importo della tassa di ingresso che da settembre scenderà a 100 dollari","post_date":"2023-08-28T12:06:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693224376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Regno Unito. Fino ad ora comprando un biglietto British Airways per un volo interno, dall’Inghilterra alla Scozia, all’Irlanda del Nord o al Galles senza bagaglio in stiva, si poteva salire sull’aereo senza mostrare alcun prova d'identità. In altre parole, bastava mostrare il biglietto.\r

\r

Dal primo settembre tutto questo sarà finito: tutti i viaggiatori dovranno fornire un documento di identità, che dovrà avere una fotografia. Chi ha acquistato il biglietto sta ricevendo in questi giorni messaggi in cui viene segnalata la novità che, d'altronde, era già stata applicata in altre compagnie aeree.\r

\r

In diversi paesi europei, come la Germania, sebbene sia obbligatorio identificarsi, è molto comune che sui voli nazionali venga richiesta solo la carta d'imbarco e non venga richiesta alcuna prova dell'identità personale. Almeno Lufthansa di solito consente frequentemente queste situazioni. In alcuni casi è addirittura sufficiente che la macchina legga il codice a barre. Però anche in Germania le compagnie low cost chiedono sistematicamente l'identificazione.","post_title":"Regno Unito: da settembre obbligo di identificazione per i voli interni","post_date":"2023-08-28T11:09:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693220940000]}]}}