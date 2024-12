E’ disponibile online il nuovo prodotto estate di Dimensione Turismo Bali – Indonesia; Turchia; Sri Lanka; Thailandia; Brasile; Vietnam e Cambogia. Sono le destinazioni protagoniste della programmazione estate 2025 di Dimensione Turismo, che è già completamente disponibile online. Per Bali e Indonesia, diverse sono in particolare le novità di quest’anno, con tour che includono località meno coinvolte dai circuiti del turismo di massa. L’intensificarsi dei flussi verso Bali degli ultimi due anni ha portato infatti a optare per modalità di trasferimenti ed escursioni in grado di rendere più fluido il lavoro di guide e autisti, migliorando al contempo le tempistiche di spostamento dei clienti. Avendo l’isola un calendario ricco di cerimonie religiose che possono creare rallentamenti, è stata quindi rivista la sequenza delle attività, per non interferire con i ritmi della comunità locale e rendere il viaggio più gradevole e rilassante per i clienti. E’ stata realizzata un’accurata selezione di pacchetti e itinerari a prezzi fissi, collegati a voli Singapore Airlines da Milano Malpensa, con un calendario di partenze garantite. Online e presto in distribuzione presso le agenzie di viaggio partner anche il catalogo Turchia, destinazione best seller di Dimensione Turismo, con i tour più amati e richiesti, arricchiti con nuove attività ed esperienze. Le novità della programmazione estate 2025 racchiudono inoltre un’ulteriore selezione di proposte con piccoli gruppi in esclusiva, guida locale parlante italiano e partenze garantite in varie date nel mese di agosto a quote fisse: lo Sri Lanka, visitata in occasione dell’Esala Perahera, la festa religiosa più importante del Paese, con voli Turkish Airlines da Milano e da Venezia, da Bologna su richiesta; la Thailandia, presentata con un tour culturale che approda nel contesto della riserva naturale di Khao Sok e si conclude con un soggiorno mare a Koh Samui, voli Turkish Airlines da Milano Malpensa, su richiesta da Venezia e Bologna. Dopo il grande successo della scorsa estate torna anche il tour Maravilha, con soggiorno al Dbeach Resort, 4 stelle di Natal, per un viaggio che porta alla scoperta della regione del Rio Grande do Norte, con voli Tap da Milano e da Venezia. Per finire Vietnam e Cambogia, alla scoperta delle meraviglie naturali e culturali di questi due paesi, con voli Vietnam Airlines da Milano. Condividi

