Drew Barrymore madrina della nuova Msc World America Svelata l’identità della madrina della Msc World America: sarà Drew Barrymore a tenere a battesimo la nuova ammiraglia della compagnia di crociere italo-svizzera. Barrymore taglierà il nastro e darà il via alla tradizionale rottura della bottiglia di champagne sulla prua della nave insieme a Orlando Bloom, co-protagonista nella campagna Let’s Holiday andata in onda durante il Super Bowl di Football americano negli Stati Uniti. La cerimonia di battesimo della World America si terrà nella serata di mercoledì 9 aprile presso il nuovo terminal crociere Msc a Miami, che sarà il più grande al mondo e sarà inaugurato il prossimo 5 aprile. “Quando mi hanno chiesto di essere la madrina della World America, ho detto subito sì – sottolinea la stessa Drew Barrymore -. Amo viaggiare: nutre la mia anima. E far parte di qualcosa che aiuta le persone a partire per avventure incredibili è semplicemente straordinario. C’è qualcosa di magico nelle crociere: ti permettono di scoprire il mondo in un modo davvero divertente e inaspettato. Essere la madrina della Msc World America è un vero onore.” Dopo la cerimonia, la nave salperà per una crociera inaugurale di tre notti verso Ocean Cay, l’isola privata di Msc alle Bahamas, che Barrymore e Bloom visitano proprio nella campagna Let’s Holiday. Durante la sosta a Ocean Cay, la Msc Foundation inaugurerà inoltre il suo nuovo Marine Conservation Centre: una struttura che fungerà da centro per scienziati e studenti coinvolti nel Super Coral Programme della fondazione, oltre a essere un luogo in cui gli ospiti potranno conoscere meglio la mission del programma, ovvero ripristinare le barriere coralline colpite dai cambiamenti climatici. Condividi

