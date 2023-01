Doppio giro del mondo per Msc: sono salpate da Genova la Magnifica e la Poesia Per la prima volta nella storia da una singola città sono partiti due giri del mondo nel medesimo giorno. Protagonista della giornata memorabile è stata Genova, da dove giovedì scorso sono salpate le Msc Magnifica e Poesia con 5 mila ospiti a bordo. Le due unità compiranno simultaneamente, ma con rotte diverse, il periplo del globo terracqueo grazie a un viaggio della durata rispettiva di 117 e 119 giorni. Gli itinerari toccheranno tutti e cinque i continenti, oltre 30 Paesi e più di 50 importanti destinazioni turistiche. “Le crociere intorno al mondo sono da sempre il fiore all’occhiello delle compagnie – spiega il managing director Italia di Msc, Leonardo Massa -. Per noi è quindi particolarmente importante celebrare questo doppio appuntamento proprio a Genova, città che ospita il porto più importante al mondo per noi e dove nel 2023 contiamo di movimentare circa 1 milione di passeggeri, tornando così ai livelli pre-Covid. I giri del mondo riscuotono peraltro sempre molto successo. Lo dimostra anche l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista la Poesia, che partirà anch’essa da Genova per un viaggio di 121 giorni”. Lo scalo ligure continua così a confermare la propria valenza strategica per Msc Crociere, avendo registrato nel 2022 la movimentazione di ben 932 mila passeggeri, con ben 12 navi sulle 21 dell’intera flotta che hanno fatto scalo sotto la Lanterna, e apprestandosi quest’anno a ospitare circa 1 milione di turisti. A metà aprile è atteso inoltre l’arrivo nel capoluogo ligure della nuova World Europa, la nave green più grande al mondo in grado di ospitare quasi 7 mila passeggeri. Gli itinerari delle due World Cruise 2023 Dopo la partenza da Genova, la Magnifica, sotto la guida del comandante Roberto Leotta, varcherà lo stretto di Gibilterra e farà subito rotta per il Sud America. Attraverserà quindi l’oceano Pacifico del Sud e proseguirà verso l’oceano Indiano, il mar Arabico e il mar Rosso per poi tornare nel Mediterraneo attraversando il canale di Suez. Di seguito, alcune delle 43 destinazioni previste dall’itinerario: Puerto Madryn (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas (Cile), Puerto Montt (Chile), Valparaiso (Chile), Callao/Lima (Peru), Hanga Roa /Rapa Nui (Cile), Rarotonga (Isole Cook), Auckland (Nuova Zelanda), Tauranga (Nuova Zelanda), Sydney (Australia), Mare (Nuova Caledonia), Lifou Island (Nuova Caledonia), Port Vila (Vanuatu), Alotau (Papua Nuova Guinea), Cairns (Australia), Lombok (Indonesia), Port Klang, (Kuala Lumpur/Malaysia), Colombo (Sri Lanka), Mumbai/Bombai (India), Aqaba/Petra (Giordania).

La Poesia, sotto la guida del comandante Pietro Sarcinella, toccherà invece complessivamente 53 destinazioni e attraverserà il canale di Panama, viaggiando poi lungo la costa occidentale dell’America Centrale e del Nord America, proseguendo per l’oceano Pacifico e passando un lungo periodo in Asia. Dopo aver attraversato l’oceano Indiano, la nave tornerà poi nel Mediterraneo passando per il canale di Suez. Di seguito alcune delle destinazioni più attese: Puerto Limon (Costa Rica), San Francisco (Usa), Honolulu (Usa), Sydney (Australia), Tokyo (Giappone), Shangai (Cina), Hong Kong (Cina), Da Nang (Vietnam), Singapore, Aqaba (Giordania). La World Cruise 2024 Sarà sempre la Poesia a solcare i mari del pianeta per la World Cruise 2024 che partirà ancora da Genova il 5 gennaio, alla scoperta di 52 destinazioni in 31 nazioni diverse. Tra esse Puerto Limon (Costa Rica), San Francisco (Usa), Honolulu (Usa), Sydney (Australia), Tokyo (Giappone), Shangai (Cina), Hong Kong (Cina), Da Nang (Vietnam), Singapore e Aqaba (Giordania). La crociera porterà gli ospiti in alcune delle più belle città del mar Mediterraneo, con tappe in Francia, Spagna, Italia, Malta, Cipro, una notte a Haifa (Israele) e la possibilità di visitare Il Cairo durante lo scalo a Port Said/Alessandria, in Egitto. Gli ospiti attraverseranno quindi il canale di Suez per raggiungere il mar Rosso, dove potranno visitare località come Luxor e Petra. La Poesia attraverserà infine l’oceano Atlantico del Sud e si dirigerà verso il Sud America portando gli ospiti a esplorare l’Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus. Sarà poi la volta del Brasile con tappe a Salvador de Bahia e Belém, con un overnight a Rio de Janeiro per prendere il sole sulla spiaggia di Copacabana e assaporare la sua vita notturna.

