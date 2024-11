Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort Già preannunciata in occasione dell’inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l’ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell’isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest’ultimo che segna in particolare l’ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell’area meridionale della destinazione. Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto. Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi. A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno. “Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming – sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione. Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto. Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi. A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno. “Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”. [post_title] => Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort [post_date] => 2024-11-19T12:47:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732020420000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232). Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l’aeroporto registra una crescita dell’8% dei posti offerti. E cominciano a filtrare le prime le novità dell’estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l’aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri. [post_title] => Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno [post_date] => 2024-11-19T10:18:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732011521000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 2.200 licenziamenti: Boeing ha dato il via al più ampio piano di tagli che toccherà un totale di 17.000 posti di lavoro, pari a circa il 10% della forza lavoro globale. I primi ad essere coinvolti sono stati i dipendenti basati negli stati americani di Washington e Oregon. La mossa non è una sorpresa: la comunicazione era arrivata alla Worker Adjustment and Retraining Notification a metà novembre, come previsto da disposizioni di legge. Un successivo taglio è previsto anche per dicembre. Tra le figure professionali che hanno ricevuto lettera di licenziamento anche diverse centinaia di ingegneri e operai nonostante ad ottobre, il nuovo ceo di Boeing, Kelly Ortberg, spiegava che l’azienda non intende “togliere personale dalla produzione o dai laboratori di ingegneria”. Le notifiche arrivano parallelamente al ritorno alla produzione del modello più venduto di casa Boeing, il 737 Max, dopo che uno sciopero lungo settimane, che ha coinvolto oltre 33.000 lavoratori della costa occidentale degli Stati Uniti, aveva bloccato la produzione della maggior parte dei velivoli commerciali. [post_title] => Boeing avvia i licenziamenti: 2.200 tagli tra Washington e Oregon [post_date] => 2024-11-19T08:52:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732006376000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l'assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell'intento di "anticipare le soluzioni" di potenziali problematiche. «Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca, ripresa dall'Ansa -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d'urgenza da adottare all'ultimo minuto». Poi l'analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell'orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo. È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino. [post_title] => Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività [post_date] => 2024-11-18T12:57:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731934635000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Traveller Orizzonti di Viaggi ed è la nuova essenze realizzata da Gattinoni Travel in collaborazione con alcuni maestri profumieri per una innovativa campagna di marketing sensoriale dedicata alle agenzie. “In aggiunta ai canali tradizionali, e ai tanti media cartacei e digitali, abbiamo voluto inserire uno strumento che generasse un approccio emozionale - spiega la marketing & communication director, Isabella Maggi -. Dopo la vista (il rebranding delle agenzie sia a livello di insegne sia di vetrofanie e vetrine) e l’udito (con Radio Gattinoni ascoltabile in tutte le agenzie del network), abbiamo lavorato sull’olfatto. Questo senso accoglie messaggi subliminali, trasporta istantaneamente: quel profumo di pane che riporta all’infanzia; quell’aroma di thè con le erbe di montagna; quei semi di lavanda che prolungano l’estate; quella brezza marina di un luogo del cuore. Con Traveller, Orizzonti di Viaggio, ci auguriamo di stimolare piacevolezza, e contemporaneamente di suggerire atmosfere di un altrove, in cui sentirsi leggeri e verso cui viaggiare". Nelle note di testa dell'essenza Traveller, Orizzonti di Viaggio troviamo quindi pepe nero e thè verde; nelle voluttuose note di cuore ginepro, cardamomo e lavanda; nelle persistenti note di fondo legno di cedro, ambra e muschio bianco. La profumazione verrà veicolata attraverso diffusori; le prime a ricevere il kit sono le agenzie di proprietà, le Gattinoni Travel Store, cui seguiranno novità destinate alle agenzie partner e ai clienti, con formati e gadget studiati ad hoc. [post_title] => Gattinoni: il marketing si fa sensoriale. Arriva l'essenza Traveller, Orizzonti di Viaggio [post_date] => 2024-11-18T12:09:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731931746000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal comunicato conclusivo del G7 sul turismo arrivano, secondo noi, concetti eccessivamente larghi, così larghi che appaiono quasi solo come intenzioni. Vediamo cosa c'è scritto. Primo Punto. «Al termine delle sessioni, i ministri del Turismo G7 hanno adottato un documento che formalizza la comune intenzione di diffondere i benefici del turismo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale». Domanda: come si fa a difendere il turismo sostenibile se non si risolve il problema dell'overtourism? Il fattore umano? Cos'è questo fattore umano? I lavoratori? Perché non vengono chiamati con il loro nome? Sono lavoratori e tali restano. Secondo punto. «Punti cardine per i ministri del G7 sono il riconoscimento del capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico, con professioni che richiedono competenze tecniche e trasversali, come comunicazione e flessibilità, nonché il miglioramento della formazione della forza lavoro, ponendo un focus su competenze legate al turismo sostenibile e alle nuove tecnologie». Di nuovo il "capitale umano" come se i lavoratori fossero una specie di capitale da redistribuire. E comunque come si accorda il fatto che i lavoratori sono un “Capitale” con il fatto della flessibilità? IA Terzo punto. «Al centro dell’agenda anche l’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, intesa come vettore fondamentale per lo sviluppo del turismo in direzione dell’innovazione e della sostenibilità, senza trascurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati, prevenendo abusi come le recensioni false». Allora: l'Intelligenza artificiale, si sa, nel corso del tempo eroderà una quota di lavoro alle persone. Quindi come si riescono a mettere d'accordo l'Intelligenza artificiale con il riconoscimento del «capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico»? Una elude l'altro. Naturalmente siamo d'accordo sul prevenire le recensioni false. Federalberghi sta denunciando la questione da parecchi anni. [post_title] => G7 Turismo. Le risoluzioni sono troppo generali e a volte contraddittorie [post_date] => 2024-11-18T11:16:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731928584000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le proposte per le feste del Natale in dimore storiche e ville di charme, castelli suggestivi e palazzi d’epoca in Veneto. Per Ville Castelli Dimore, vacanze con soggiorni esclusivi e cenone di gala a Natale e a San Silvestro, eventi per grandi e piccini, visite guidate, benessere in Spa e degustazioni di ottimi vini locali. Il periodo è perfetto naturalmente per godersi i mercatini di Natale che animano il territorio, dal centro storico di Verona a quello di Padova, passando per Vicenza, Bassano del Grappa e Asiago. Fino a Cison di Valmarino, Treviso, Feltre, Belluno, Cortina e Asolo, per godere infine delle meravigliose Dolomiti venete. A Villa dei Cedri Coccole e relax nel centro benessere e nell’esclusiva vasca idromassaggio in camera, alimentata direttamente dall’acqua termale. E ancora i sapori di piatti raffinati del ristorante della villa, il tutto immerso nel fascino della storia. La notte di San Silvestro è in programma una serata speciale con ingresso al Lago Termale esterno, al Pantheon Termale e alla Grotta antica dalle 20 alle 3. Sempre nel veronese, incastonata tra le colline del Lago di Garda si trova Villa Cariola, che ha messo a punto un pacchetto Speciale Natale per abbinare al Gran Cenone di Capodanno un esclusivo soggiorno nelle eleganti camere della Villa. Villa Mosconi Bertani permette di prenotare una visita con degustazione tra saloni affrescati e luoghi destinati alla produzione del vino. A Villa Della Torre, a Fumane, oltre a visita e degustazione è possibile prenotare una cooking class esclusiva per imparare a preparare piatti tipici con prodotti locali. Un soggiorno natalizio ricco di fascino e atmosfera è quello proposto da Villa Stecchini, ai piedi del Monte Grappa. Ottima cucina salutare a km0 e per il divertimento dei più piccoli l’Elfo Park - Fattoria Didattica della Villa. Numerosi sono gli eventi pensati per grandi e piccini che coinvolgono in questo periodo magico le residenze di Ville Castelli Dimore. Per rimanere in provincia di Vicenza, il 13 dicembre 2024 al Castello di Thiene si tiene Candle Night, un concerto a lume di candela per riscoprire grandi colonne sonore. Proseguendo verso la città del Palladio Vicenza, troviamo Villa Valmarana ai Nani, importante villa settecentesca affrescata dai Tiepolo che per l’occasione stupisce i suoi ospiti con il Multimedia Kit. Si tratta di un pacchetto digitale che renderà ancora più coinvolgente la visita. Ogni kit infatti si compone di una Smart Guide per la sala immersiva e rappresenta un viaggio nel tempo tra gli affreschi dei Tiepolo, illustri personaggi come Giustino Valmarana e Antonio Fogazzaro che animano le stanze della Villa e nobili fanciulle impegnate in eleganti valzer nel Salone di Ifigenia. Le proposte di Ville Castelli Dimore continuano nel cuore di Padova, dove due residenze di charme accolgono gli ospiti per vacanze di Natale esclusive. Palazzo Mantua Benavides, dimora tardo quattrocentesca, e Palazzo Cortevigodarzare, piccolo borgo con unità abitative affacciate sul giardino alberato e inserite in un contesto signorile. Entrambe le location sono punto di partenza ideale per godersi l’atmosfera natalizia alla città. Per un’esperienza lontana dai centri cittadini e family friendly è possibile visitare Villa Roberti a Brugine, in provincia di Padova. Restiamo nei Colli Euganei per visitare a Due Carrare il Castello di San Pelagio con visite speciali alle stanze dannunziane nei giorni: 1, 7 e 8 dicembre 2024; 5, 6 e 12 gennaio 2025. A Rovolon il Parco Frassanelle, tenuta storica in cui il tempo sembra essersi fermato, mette a disposizione per una visita le suggestive grotte artificiali. Nel famoso borgo storico di Cison di Valmarino sorge Castelbrando, castello medievale che regala un’atmosfera unica per le feste. Soggiornare nelle suite del Castello, godersi il relax nella lussuosa Princess Spa, un rifugio per mente, corpo e anima. Sempre a Cison di Valmarino si trova anche Villa Marcello Marinelli che in occasione del Natale mette a disposizione voucher per un soggiorno esclusivo da regalare a una persona davvero speciale. Una vacanza da sogno e personalizzata a seconda delle preferenze. L’esperienza enogastronomica e culturale di Ville Castelli Dimore continua a Villa Rechsteiner per un pranzo di Natale in agriturismo abbinato agli ottimi vini. Degustazioni anche a Villa Sandi, a Crocetta del Montello, mentre proseguendo verso il centro di Treviso si incontra Villa Tiepolo Passi, dove scoprire la vera storia della “Casa de Villa”. Anche gli amanti della montagna che sognano un Natale immerso nella bellezza delle Dolomiti, trovano proposte ad hoc. Tra queste, Villa San Liberale con le sue confortevoli suite e l’area wellness, Villa Guarnieri dall’atmosfera intima e familiare, e ancora, proprio nella città di Belluno, Villa di Modolo dove lasciarsi affascinare dalla storia di una delle famiglie più antiche della città. [post_title] => Ville Castelli Dimore, feste di Fine Anno in Veneto tra relax e mercatini [post_date] => 2024-11-14T11:30:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731583811000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478830" align="aligncenter" width="442"] Westfjords cottage, Iceland Travel[/caption] Iceland Travel è la più longeva DMC d'Islanda. Fondamentale per il successo dell'industria turistica islandese, l'azienda ha portato in Islanda migliaia di visitatori, mostrando loro l'aria cristallina, i paesaggi mozzafiato e le meraviglie naturali che sono attrattive uniche di questa destinazione. Il rispetto per questi incredibili patrimoni è cruciale per il successo continuo dell'Islanda come meta turistica popolare. Pertanto, il team di Iceland Travel si considera un orgoglioso custode del paese e prende molto seriamente questa responsabilità, garantendo che un approccio sostenibile permei ogni aspetto delle loro operazioni e dei loro processi. Insieme alle aziende della collezione Travel Connect dei marchi turistici islandesi, Iceland Travel è tra le prime a essere certificata da Travelife, un programma di formazione, gestione e certificazione sulla sostenibilità riconosciuto a livello internazionale. I criteri stabiliti dal programma richiedono che ogni aspetto delle operazioni e della catena di approvvigionamento abbia un impatto minimo sull'ambiente, e che i tour offerti da Iceland Travel apportino benefici positivi e sostenibili alle comunità che visitano. Best Practice operative Dal punto di vista operativo, il Comitato per la Sostenibilità, guidato dai dipendenti di Iceland Travel, è stato attivo nell'implementare un programma di gestione responsabile dei rifiuti attraverso una "Politica di riduzione dei rifiuti" progettata per migliorare nel tempo. I consumi e i rifiuti vengono monitorati e registrati con l'obiettivo di ridurne il volume ogni mese. Oltre a riciclare carta, plastica, rifiuti organici, bottiglie e lattine, alluminio e vetro, sono state acquistate batterie ricaricabili per tastiere e dispositivi simili, per ridurre i rifiuti. Un'importante pietra miliare in questo processo è stata raggiunta con l'introduzione di nuove procedure, tra cui la contabilità elettronica, le firme elettroniche e nuovi processi per la creazione di documenti di viaggio online per i clienti, che sostituiscono le versioni cartacee. Inoltre, la politica di utilizzare solo fornitori locali – scelti per il loro impegno certificato verso la sostenibilità – per catering, stampa e altri servizi esterni, è un elemento chiave del mandato di Iceland Travel, insieme all'assicurarsi che tutta l'energia utilizzata nelle sedi degli uffici provenga da fonti di energia pulita e rinnovabile, che siano centrali idroelettriche e geotermiche islandesi o parchi eolici offshore. Iceland Travel supporta anche i suoi dipendenti nell'adottare decisioni ecologicamente responsabili riguardo ai loro spostamenti verso il lavoro. Esiste un programma di sovvenzioni per incoraggiare l'uso del sistema di trasporto pubblico islandese, che offre ai dipendenti un rimborso dell'80% sulle spese di trasporto, pagato insieme al salario. Esplorare l'Islanda in modo sostenibile Poiché l'Islanda è una destinazione che nel turismo dipende dai suoi beni naturali, la loro protezione è dunque fondamentale e centrale nel mandato di Iceland Travel. Per bilanciare l'afflusso di turisti e sostenere le imprese locali tutto l'anno, Iceland Travel promuove attivamente il turismo durante tutto l'anno. Offrendo tour anche durante la stagione invernale e incoraggiando i visitatori a esplorare l'Islanda al di là dei picchi turistici estivi, si garantisce una distribuzione più equilibrata del turismo, il che significa che i visitatori possono godersi un'esperienza più rilassata, poiché sia le destinazioni turistiche più popolari che quelle meno conosciute sono meno affollate. In parallelo, Iceland Travel si assicura che le comunità locali traggano beneficio dai ricavi del turismo. Collaborando con attrazioni locali e aziende indipendenti, l'azienda contribuisce a generare benefici economici, mettendo in mostra la cultura e le tradizioni del paese e delle sue regioni. L'Islanda è un paese ricco di luoghi e attrazioni conosciute a livello globale, che i turisti al primo viaggio desiderano vedere. Tuttavia, per alleviare la pressione sulla capitale e sulla popolare costa meridionale, Iceland Travel crea e offre tour che coprono le diverse regioni dell'Islanda. In questo modo, il turismo è distribuito più equamente, condividendo i benefici economici con le comunità di tutto il paese e riducendo il carico ambientale sulle destinazioni più frequentate. Per garantire che i partner di Iceland Travel operino secondo gli stessi standard di sostenibilità, l'azienda si impegna a collaborare con fornitori e servizi turistici ecologicamente responsabili. Tutti i fornitori chiave sono stati recentemente sottoposti a audit per verificare le loro credenziali di sostenibilità e comprendere meglio le azioni che stanno intraprendendo per ridurre il loro impatto ambientale. Le informazioni raccolte vengono caricate su Kaptio, il sistema di prenotazione utilizzato da Iceland Travel, per garantire visibilità a tutti gli utenti. Con i tour accompagnati che rappresentano un elemento fondamentale dell'offerta di Iceland Travel, l'azienda si assicura che siano gestiti responsabilmente, compensando ogni emissione di carbonio generata durante i tour accompagnati tramite il Fondo del Carbonio Islandese, Kolviður. Helgi Eysteinsson, CEO di Iceland Travel, afferma: "In Iceland Travel crediamo che l'azione positiva per noi come azienda inizi dall'interno e siamo orgogliosi di come il nostro team si assicuri che seguiamo le migliori pratiche. Hanno dimostrato come piccole ma realizzabili innovazioni nel nostro modo di operare ci rendano migliori in ciò che facciamo – per loro, per i nostri clienti, per le comunità su cui facciamo affidamento e per il nostro paese nel suo complesso." I clienti che visitano l'Islanda con Iceland Travel lo fanno sapendo che il loro tour è stato progettato per avere il minimo impatto possibile sull'ambiente del paese. Ogni emissione di carbonio generata durante i tour accompagnati viene compensata tramite il Fondo del Carbonio Islandese, Kolviður, che lavora per preservare la biodiversità, la formazione del suolo e la fauna selvatica attraverso la piantumazione di alberi. Le e-mail pre-arrivo che ricevono spiegano con cura come godersi il soggiorno nel paese in modo responsabile, fornendo informazioni sull'importanza di conservare l'ambiente naturale e la fauna selvatica e di supportare le imprese locali. Inoltre, in quanto azienda socialmente responsabile, Iceland Travel si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, sia nel modo in cui opera che nei tour che vende. Si impegna a mettere in luce e educare i clienti sulla diversità culturale, la storia e l'ambiente unico dell'Islanda; lavora per rafforzare l'economia delle aree urbane e remote attraverso la creazione di posti di lavoro; tratta tutti i loro partner e stakeholder con rispetto; e cerca di fornire un ambiente di lavoro inclusivo dove i dipendenti possano bilanciare la vita lavorativa e personale, con opportunità di sviluppo e crescita. [caption id="attachment_478832" align="aligncenter" width="464"] Öndverðarnes, Iceland Travel[/caption] [post_title] => Praticare la sostenibilità con Iceland Travel [post_date] => 2024-11-13T13:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731505347000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atmosfere eco-chic per un Capodanno unico ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania nata dalla rigenerazione ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Tante le esperienze da vivere: soft yoga a bordo lago, pratiche di meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, kajak, pedalò e wakeboard. Il relax nella Nabi Water SPA tra idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale, e la wellness pool a sfioro sul lago a temperatura termale per poi lasciarsi coccolare da massaggi antistress e detox, sia individuali che di coppia. L’attesa del Capodanno è gourmet con il cenone al Ristorante Res: i sapori della tradizione campana rielaborati in un mix di tradizione ed innovazione con materie prime locali di altissima qualità. Dopo il brindisi della mezzanotte e i fuochi d’artificio, l’area relax si trasforma in un dj set per divertirsi fino all’alba. Laghi Nabi propone offerte speciali di Capodanno 2025, con soggiorni a scelta da una o più notti nella tipologia di alloggio preferito. Sono inclusi: la ricca colazione, l’aperitivo di benvenuto, un cadeaux e una bottiglia di prosecco in camera per brindare in intimità, l’accesso illimitato alla Wellness Pool, sia diurno che serale, lezione di yoga in area retreat, meditazione con bagno dei suoni in area retreat, la festa di welcome 2025 con dj set in area relax, utilizzo di bici, kayak e pedalò, la possibilità di restare in struttura oltre l’orario di check out, cioè per tutta la giornata. L’offerta “Capodanno ai Laghi Nabi” di una notte è a partire da 398 euro. La proposta “Capodanno Long Stay ai Laghi Nabi”, che prevede uno sconto del 10% per chi soggiorna minimo 2 notti, è a partire da 687 euro. [post_title] => Laghi Nabi, Capodanno eco-chic tra cucina d'autore ed esperienze multisensoriali [post_date] => 2024-11-13T11:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731496910000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "doppietta sarda per nicolaus arrivano il li cucutti e il prime villas resort" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1014,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione.\r

\r

Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto.\r

\r

Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi.\r

\r

A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”.","post_title":"Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort","post_date":"2024-11-19T12:47:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732020420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232).\r

\r

Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l’aeroporto registra una crescita dell’8% dei posti offerti. \r

\r

E cominciano a filtrare le prime le novità dell’estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l’aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri. ","post_title":"Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno","post_date":"2024-11-19T10:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732011521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 2.200 licenziamenti: Boeing ha dato il via al più ampio piano di tagli che toccherà un totale di 17.000 posti di lavoro, pari a circa il 10% della forza lavoro globale. I primi ad essere coinvolti sono stati i dipendenti basati negli stati americani di Washington e Oregon.\r

\r

La mossa non è una sorpresa: la comunicazione era arrivata alla Worker Adjustment and Retraining Notification a metà novembre, come previsto da disposizioni di legge. Un successivo taglio è previsto anche per dicembre. Tra le figure professionali che hanno ricevuto lettera di licenziamento anche diverse centinaia di ingegneri e operai nonostante ad ottobre, il nuovo ceo di Boeing, Kelly Ortberg, spiegava che l’azienda non intende “togliere personale dalla produzione o dai laboratori di ingegneria”.\r

\r

Le notifiche arrivano parallelamente al ritorno alla produzione del modello più venduto di casa Boeing, il 737 Max, dopo che uno sciopero lungo settimane, che ha coinvolto oltre 33.000 lavoratori della costa occidentale degli Stati Uniti, aveva bloccato la produzione della maggior parte dei velivoli commerciali.","post_title":"Boeing avvia i licenziamenti: 2.200 tagli tra Washington e Oregon","post_date":"2024-11-19T08:52:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732006376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l'assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell'intento di \"anticipare le soluzioni\" di potenziali problematiche.\r

\r

«Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca, ripresa dall'Ansa -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d'urgenza da adottare all'ultimo minuto».\r

\r

\r

Poi l'analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell'orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo.\r

\r

È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino. \r

\r

","post_title":"Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività","post_date":"2024-11-18T12:57:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731934635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Traveller Orizzonti di Viaggi ed è la nuova essenze realizzata da Gattinoni Travel in collaborazione con alcuni maestri profumieri per una innovativa campagna di marketing sensoriale dedicata alle agenzie.\r

\r

“In aggiunta ai canali tradizionali, e ai tanti media cartacei e digitali, abbiamo voluto inserire uno strumento che generasse un approccio emozionale - spiega la marketing & communication director, Isabella Maggi -. Dopo la vista (il rebranding delle agenzie sia a livello di insegne sia di vetrofanie e vetrine) e l’udito (con Radio Gattinoni ascoltabile in tutte le agenzie del network), abbiamo lavorato sull’olfatto. Questo senso accoglie messaggi subliminali, trasporta istantaneamente: quel profumo di pane che riporta all’infanzia; quell’aroma di thè con le erbe di montagna; quei semi di lavanda che prolungano l’estate; quella brezza marina di un luogo del cuore. Con Traveller, Orizzonti di Viaggio, ci auguriamo di stimolare piacevolezza, e contemporaneamente di suggerire atmosfere di un altrove, in cui sentirsi leggeri e verso cui viaggiare\".\r

\r

Nelle note di testa dell'essenza Traveller, Orizzonti di Viaggio troviamo quindi pepe nero e thè verde; nelle voluttuose note di cuore ginepro, cardamomo e lavanda; nelle persistenti note di fondo legno di cedro, ambra e muschio bianco. La profumazione verrà veicolata attraverso diffusori; le prime a ricevere il kit sono le agenzie di proprietà, le Gattinoni Travel Store, cui seguiranno novità destinate alle agenzie partner e ai clienti, con formati e gadget studiati ad hoc.","post_title":"Gattinoni: il marketing si fa sensoriale. Arriva l'essenza Traveller, Orizzonti di Viaggio","post_date":"2024-11-18T12:09:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731931746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal comunicato conclusivo del G7 sul turismo arrivano, secondo noi, concetti eccessivamente larghi, così larghi che appaiono quasi solo come intenzioni. Vediamo cosa c'è scritto.\r

\r

Primo Punto. «Al termine delle sessioni, i ministri del Turismo G7 hanno adottato un documento che formalizza la comune intenzione di diffondere i benefici del turismo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale». Domanda: come si fa a difendere il turismo sostenibile se non si risolve il problema dell'overtourism? \r

\r

Il fattore umano? Cos'è questo fattore umano? I lavoratori? Perché non vengono chiamati con il loro nome? Sono lavoratori e tali restano.\r

\r

Secondo punto. «Punti cardine per i ministri del G7 sono il riconoscimento del capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico, con professioni che richiedono competenze tecniche e trasversali, come comunicazione e flessibilità, nonché il miglioramento della formazione della forza lavoro, ponendo un focus su competenze legate al turismo sostenibile e alle nuove tecnologie».\r

\r

Di nuovo il \"capitale umano\" come se i lavoratori fossero una specie di capitale da redistribuire. E comunque come si accorda il fatto che i lavoratori sono un “Capitale” con il fatto della flessibilità? \r

IA\r

Terzo punto. «Al centro dell’agenda anche l’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, intesa come vettore fondamentale per lo sviluppo del turismo in direzione dell’innovazione e della sostenibilità, senza trascurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati, prevenendo abusi come le recensioni false».\r

\r

Allora: l'Intelligenza artificiale, si sa, nel corso del tempo eroderà una quota di lavoro alle persone. Quindi come si riescono a mettere d'accordo l'Intelligenza artificiale con il riconoscimento del «capitale umano in quanto fattore essenziale nell’ecosistema turistico»? Una elude l'altro.\r

\r

Naturalmente siamo d'accordo sul prevenire le recensioni false. Federalberghi sta denunciando la questione da parecchi anni.","post_title":"G7 Turismo. Le risoluzioni sono troppo generali e a volte contraddittorie","post_date":"2024-11-18T11:16:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1731928584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le proposte per le feste del Natale in dimore storiche e ville di charme, castelli suggestivi e palazzi d’epoca in Veneto.\r

\r

Per Ville Castelli Dimore, vacanze con soggiorni esclusivi e cenone di gala a Natale e a San Silvestro, eventi per grandi e piccini, visite guidate, benessere in Spa e degustazioni di ottimi vini locali.\r

\r

Il periodo è perfetto naturalmente per godersi i mercatini di Natale che animano il territorio, dal centro storico di Verona a quello di Padova, passando per Vicenza, Bassano del Grappa e Asiago. Fino a Cison di Valmarino, Treviso, Feltre, Belluno, Cortina e Asolo, per godere infine delle meravigliose Dolomiti venete.\r

\r

A Villa dei Cedri Coccole e relax nel centro benessere e nell’esclusiva vasca idromassaggio in camera, alimentata direttamente dall’acqua termale. E ancora i sapori di piatti raffinati del ristorante della villa, il tutto immerso nel fascino della storia. La notte di San Silvestro è in programma una serata speciale con ingresso al Lago Termale esterno, al Pantheon Termale e alla Grotta antica dalle 20 alle 3.\r

\r

Sempre nel veronese, incastonata tra le colline del Lago di Garda si trova Villa Cariola, che ha messo a punto un pacchetto Speciale Natale per abbinare al Gran Cenone di Capodanno un esclusivo soggiorno nelle eleganti camere della Villa.\r

\r

Villa Mosconi Bertani permette di prenotare una visita con degustazione tra saloni affrescati e luoghi destinati alla produzione del vino. A Villa Della Torre, a Fumane, oltre a visita e degustazione è possibile prenotare una cooking class esclusiva per imparare a preparare piatti tipici con prodotti locali.\r

\r

Un soggiorno natalizio ricco di fascino e atmosfera è quello proposto da Villa Stecchini, ai piedi del Monte Grappa. Ottima cucina salutare a km0 e per il divertimento dei più piccoli l’Elfo Park - Fattoria Didattica della Villa.\r

\r

Numerosi sono gli eventi pensati per grandi e piccini che coinvolgono in questo periodo magico le residenze di Ville Castelli Dimore. Per rimanere in provincia di Vicenza, il 13 dicembre 2024 al Castello di Thiene si tiene Candle Night, un concerto a lume di candela per riscoprire grandi colonne sonore.\r

\r

Proseguendo verso la città del Palladio Vicenza, troviamo Villa Valmarana ai Nani, importante villa settecentesca affrescata dai Tiepolo che per l’occasione stupisce i suoi ospiti con il Multimedia Kit. Si tratta di un pacchetto digitale che renderà ancora più coinvolgente la visita. Ogni kit infatti si compone di una Smart Guide per la sala immersiva e rappresenta un viaggio nel tempo tra gli affreschi dei Tiepolo, illustri personaggi come Giustino Valmarana e Antonio Fogazzaro che animano le stanze della Villa e nobili fanciulle impegnate in eleganti valzer nel Salone di Ifigenia.\r

\r

Le proposte di Ville Castelli Dimore continuano nel cuore di Padova, dove due residenze di charme accolgono gli ospiti per vacanze di Natale esclusive. Palazzo Mantua Benavides, dimora tardo quattrocentesca, e Palazzo Cortevigodarzare, piccolo borgo con unità abitative affacciate sul giardino alberato e inserite in un contesto signorile. Entrambe le location sono punto di partenza ideale per godersi l’atmosfera natalizia alla città.\r

\r

Per un’esperienza lontana dai centri cittadini e family friendly è possibile visitare Villa Roberti a Brugine, in provincia di Padova. \r

\r

Restiamo nei Colli Euganei per visitare a Due Carrare il Castello di San Pelagio con visite speciali alle stanze dannunziane nei giorni: 1, 7 e 8 dicembre 2024; 5, 6 e 12 gennaio 2025. A Rovolon il Parco Frassanelle, tenuta storica in cui il tempo sembra essersi fermato, mette a disposizione per una visita le suggestive grotte artificiali.\r

\r

Nel famoso borgo storico di Cison di Valmarino sorge Castelbrando, castello medievale che regala un’atmosfera unica per le feste. Soggiornare nelle suite del Castello, godersi il relax nella lussuosa Princess Spa, un rifugio per mente, corpo e anima.\r

\r

Sempre a Cison di Valmarino si trova anche Villa Marcello Marinelli che in occasione del Natale mette a disposizione voucher per un soggiorno esclusivo da regalare a una persona davvero speciale. Una vacanza da sogno e personalizzata a seconda delle preferenze.\r

\r

L’esperienza enogastronomica e culturale di Ville Castelli Dimore continua a Villa Rechsteiner per un pranzo di Natale in agriturismo abbinato agli ottimi vini. Degustazioni anche a Villa Sandi, a Crocetta del Montello, mentre proseguendo verso il centro di Treviso si incontra Villa Tiepolo Passi, dove scoprire la vera storia della “Casa de Villa”.\r

\r

Anche gli amanti della montagna che sognano un Natale immerso nella bellezza delle Dolomiti, trovano proposte ad hoc. Tra queste, Villa San Liberale con le sue confortevoli suite e l’area wellness, Villa Guarnieri dall’atmosfera intima e familiare, e ancora, proprio nella città di Belluno, Villa di Modolo dove lasciarsi affascinare dalla storia di una delle famiglie più antiche della città.\r

\r

","post_title":"Ville Castelli Dimore, feste di Fine Anno in Veneto tra relax e mercatini","post_date":"2024-11-14T11:30:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731583811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478830\" align=\"aligncenter\" width=\"442\"] Westfjords cottage, Iceland Travel[/caption]\r

\r

Iceland Travel è la più longeva DMC d'Islanda. Fondamentale per il successo dell'industria turistica islandese, l'azienda ha portato in Islanda migliaia di visitatori, mostrando loro l'aria cristallina, i paesaggi mozzafiato e le meraviglie naturali che sono attrattive uniche di questa destinazione. Il rispetto per questi incredibili patrimoni è cruciale per il successo continuo dell'Islanda come meta turistica popolare. Pertanto, il team di Iceland Travel si considera un orgoglioso custode del paese e prende molto seriamente questa responsabilità, garantendo che un approccio sostenibile permei ogni aspetto delle loro operazioni e dei loro processi.\r

\r

Insieme alle aziende della collezione Travel Connect dei marchi turistici islandesi, Iceland Travel è tra le prime a essere certificata da Travelife, un programma di formazione, gestione e certificazione sulla sostenibilità riconosciuto a livello internazionale. I criteri stabiliti dal programma richiedono che ogni aspetto delle operazioni e della catena di approvvigionamento abbia un impatto minimo sull'ambiente, e che i tour offerti da Iceland Travel apportino benefici positivi e sostenibili alle comunità che visitano.\r

\r

Best Practice operative\r

\r

Dal punto di vista operativo, il Comitato per la Sostenibilità, guidato dai dipendenti di Iceland Travel, è stato attivo nell'implementare un programma di gestione responsabile dei rifiuti attraverso una \"Politica di riduzione dei rifiuti\" progettata per migliorare nel tempo. I consumi e i rifiuti vengono monitorati e registrati con l'obiettivo di ridurne il volume ogni mese.\r

Oltre a riciclare carta, plastica, rifiuti organici, bottiglie e lattine, alluminio e vetro, sono state acquistate batterie ricaricabili per tastiere e dispositivi simili, per ridurre i rifiuti.\r

Un'importante pietra miliare in questo processo è stata raggiunta con l'introduzione di nuove procedure, tra cui la contabilità elettronica, le firme elettroniche e nuovi processi per la creazione di documenti di viaggio online per i clienti, che sostituiscono le versioni cartacee.\r

\r

Inoltre, la politica di utilizzare solo fornitori locali – scelti per il loro impegno certificato verso la sostenibilità – per catering, stampa e altri servizi esterni, è un elemento chiave del mandato di Iceland Travel, insieme all'assicurarsi che tutta l'energia utilizzata nelle sedi degli uffici provenga da fonti di energia pulita e rinnovabile, che siano centrali idroelettriche e geotermiche islandesi o parchi eolici offshore.\r

\r

Iceland Travel supporta anche i suoi dipendenti nell'adottare decisioni ecologicamente responsabili riguardo ai loro spostamenti verso il lavoro. Esiste un programma di sovvenzioni per incoraggiare l'uso del sistema di trasporto pubblico islandese, che offre ai dipendenti un rimborso dell'80% sulle spese di trasporto, pagato insieme al salario.\r

\r

\r

\r

Esplorare l'Islanda in modo sostenibile\r

\r

Poiché l'Islanda è una destinazione che nel turismo dipende dai suoi beni naturali, la loro protezione è dunque fondamentale e centrale nel mandato di Iceland Travel. Per bilanciare l'afflusso di turisti e sostenere le imprese locali tutto l'anno, Iceland Travel promuove attivamente il turismo durante tutto l'anno. Offrendo tour anche durante la stagione invernale e incoraggiando i visitatori a esplorare l'Islanda al di là dei picchi turistici estivi, si garantisce una distribuzione più equilibrata del turismo, il che significa che i visitatori possono godersi un'esperienza più rilassata, poiché sia le destinazioni turistiche più popolari che quelle meno conosciute sono meno affollate.\r

\r

In parallelo, Iceland Travel si assicura che le comunità locali traggano beneficio dai ricavi del turismo. Collaborando con attrazioni locali e aziende indipendenti, l'azienda contribuisce a generare benefici economici, mettendo in mostra la cultura e le tradizioni del paese e delle sue regioni.\r

\r

L'Islanda è un paese ricco di luoghi e attrazioni conosciute a livello globale, che i turisti al primo viaggio desiderano vedere. Tuttavia, per alleviare la pressione sulla capitale e sulla popolare costa meridionale, Iceland Travel crea e offre tour che coprono le diverse regioni dell'Islanda. In questo modo, il turismo è distribuito più equamente, condividendo i benefici economici con le comunità di tutto il paese e riducendo il carico ambientale sulle destinazioni più frequentate.\r

\r

Per garantire che i partner di Iceland Travel operino secondo gli stessi standard di sostenibilità, l'azienda si impegna a collaborare con fornitori e servizi turistici ecologicamente responsabili. Tutti i fornitori chiave sono stati recentemente sottoposti a audit per verificare le loro credenziali di sostenibilità e comprendere meglio le azioni che stanno intraprendendo per ridurre il loro impatto ambientale. Le informazioni raccolte vengono caricate su Kaptio, il sistema di prenotazione utilizzato da Iceland Travel, per garantire visibilità a tutti gli utenti.\r

\r

Con i tour accompagnati che rappresentano un elemento fondamentale dell'offerta di Iceland Travel, l'azienda si assicura che siano gestiti responsabilmente, compensando ogni emissione di carbonio generata durante i tour accompagnati tramite il Fondo del Carbonio Islandese, Kolviður.\r

\r

Helgi Eysteinsson, CEO di Iceland Travel, afferma: \"In Iceland Travel crediamo che l'azione positiva per noi come azienda inizi dall'interno e siamo orgogliosi di come il nostro team si assicuri che seguiamo le migliori pratiche. Hanno dimostrato come piccole ma realizzabili innovazioni nel nostro modo di operare ci rendano migliori in ciò che facciamo – per loro, per i nostri clienti, per le comunità su cui facciamo affidamento e per il nostro paese nel suo complesso.\"\r

\r

I clienti che visitano l'Islanda con Iceland Travel lo fanno sapendo che il loro tour è stato progettato per avere il minimo impatto possibile sull'ambiente del paese. Ogni emissione di carbonio generata durante i tour accompagnati viene compensata tramite il Fondo del Carbonio Islandese, Kolviður, che lavora per preservare la biodiversità, la formazione del suolo e la fauna selvatica attraverso la piantumazione di alberi. Le e-mail pre-arrivo che ricevono spiegano con cura come godersi il soggiorno nel paese in modo responsabile, fornendo informazioni sull'importanza di conservare l'ambiente naturale e la fauna selvatica e di supportare le imprese locali.\r

\r

Inoltre, in quanto azienda socialmente responsabile, Iceland Travel si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, sia nel modo in cui opera che nei tour che vende. Si impegna a mettere in luce e educare i clienti sulla diversità culturale, la storia e l'ambiente unico dell'Islanda; lavora per rafforzare l'economia delle aree urbane e remote attraverso la creazione di posti di lavoro; tratta tutti i loro partner e stakeholder con rispetto; e cerca di fornire un ambiente di lavoro inclusivo dove i dipendenti possano bilanciare la vita lavorativa e personale, con opportunità di sviluppo e crescita.\r

\r

[caption id=\"attachment_478832\" align=\"aligncenter\" width=\"464\"] Öndverðarnes, Iceland Travel[/caption]","post_title":"Praticare la sostenibilità con Iceland Travel","post_date":"2024-11-13T13:42:27+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731505347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atmosfere eco-chic per un Capodanno unico ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania nata dalla rigenerazione ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE).\r

\r

Tante le esperienze da vivere: soft yoga a bordo lago, pratiche di meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, kajak, pedalò e wakeboard. Il relax nella Nabi Water SPA tra idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale, e la wellness pool a sfioro sul lago a temperatura termale per poi lasciarsi coccolare da massaggi antistress e detox, sia individuali che di coppia.\r

\r

L’attesa del Capodanno è gourmet con il cenone al Ristorante Res: i sapori della tradizione campana rielaborati in un mix di tradizione ed innovazione con materie prime locali di altissima qualità. Dopo il brindisi della mezzanotte e i fuochi d’artificio, l’area relax si trasforma in un dj set per divertirsi fino all’alba. \r

\r

Laghi Nabi propone offerte speciali di Capodanno 2025, con soggiorni a scelta da una o più notti nella tipologia di alloggio preferito. Sono inclusi: la ricca colazione, l’aperitivo di benvenuto, un cadeaux e una bottiglia di prosecco in camera per brindare in intimità, l’accesso illimitato alla Wellness Pool, sia diurno che serale, lezione di yoga in area retreat, meditazione con bagno dei suoni in area retreat, la festa di welcome 2025 con dj set in area relax, utilizzo di bici, kayak e pedalò, la possibilità di restare in struttura oltre l’orario di check out, cioè per tutta la giornata.\r

\r

L’offerta “Capodanno ai Laghi Nabi” di una notte è a partire da 398 euro. La proposta “Capodanno Long Stay ai Laghi Nabi”, che prevede uno sconto del 10% per chi soggiorna minimo 2 notti, è a partire da 687 euro. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi, Capodanno eco-chic tra cucina d'autore ed esperienze multisensoriali","post_date":"2024-11-13T11:21:50+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731496910000]}]}}