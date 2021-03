Dopo Angelo Cartelli, anche Giuliano Gaiba lascia Alpitour

“Le belle storie non passano, se le cerchi le ritrovi proprio lì, dentro di te! In bocca al lupo, fatti valere”. Così aveva scritto Giuliano Gaiba a inizio febbraio su Linkedin commentando l’uscita di Angelo Cartelli da Eden. Parole che ci sentiamo ora di condividere anche per lui, dopo l’arrivo della notizia del suo distacco dal gruppo Alpitour.

Una news a sorpresa, come a sorpresa era stata quella dell’addio di Cartelli, e di cui al momento non conosciamo ancora i contorni precisi. Gaiba, insieme proprio a Cartelli, era stato protagonista della crescita impetuosa di Eden Viaggi come amministratore delegato e direttore generale dell’operatore fondato da Nardo Filippetti. Poi con l’acquisizione del to pesarese e la sua definitiva incorporazione in Alpitour, era diventato direttore generale operativo del gruppo torinese. Sembrava insomma essere parte integrante del nuovo progetto, con un incarico di chiara responsabilità nell’ambito della divisione tour operating della compagnia.

Invece ora giunge l’annuncio della sua uscita di scena. Le motivazioni non le conosciamo. Possiamo solo osservare come spesso nei processi di fusione e ristrutturazione aziendale certe evoluzioni siano inevitabili. E poi non bisogna dimenticare gli effetti della pandemia che possono avere innescato meccanismi imprevedibili. Ma per ora le nostre rimangono solo supposizioni. Quel che è certo, però, è che con l’uscita quasi contemporanea di Gaiba e Cartelli la nuova Alpitour sarà sempre più a trazione piemontese. Il rischio, in tutto ciò, è quello di perdere una fetta importante del contributo e della professionalità di chi ha contribuito a render grande Eden Viaggi. E di indebolire l’anima di quello che prima dell’acquisizione da parte della stessa Alpitour era diventato il secondo tour operator italiano per dimensione, prestigio e autorevolezza.

Nel confermare la notizia che aveva cominciato a circolare in mattinata, il gruppo torinese “ringrazia Giuliano Gaiba per il prezioso contributo nel completare uno step importante della trasformazione organizzativa della divisione e gli augura il meglio per il suo futuro professionale”.

Il to rivede quindi la propria organizzazione “affidando alle esperte mani di Franco Campazzo, già punto di riferimento da anni per i brand Eden Viaggi, la direzione prodotto di tutta la divisione tour operating. In questo nuovo strategico ruolo, Campazzo riporterà direttamente a Pier Ezhaya, direttore generale della divisione to, in parallelo alla direzione commerciale, guidata da Alessandro Seghi e alla direzione revenue & digital, capitanata da Paolo Meroni”.