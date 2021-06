Divertimento, formazione e sicurezza al centro del primo educ-work Ota Viaggi

Tre giorni ricchi di emozioni, in una delle strutture più belle della Puglia, hanno visto protagonisti agenti di viaggio provenienti da tutta Italia per sperimentare un’esperienza Ota Viaggi a tutto tondo, godendosi qualche giorno di relax, vivendo appieno le meraviglie naturali e sperimentando in prima persona le attività disponibili nel villaggio. Nella suggestiva cornice del Riva Marina Resort, Ota Viaggi ha recentemente tenuto il primo educ-work della stagione, durante il quale ha illustrato agli esperti del settore tutte le novità dell’estate 2021.

Non solo divertimento, dunque, ma particolare attenzione anche alla sicurezza, grazie all’attuazione di rigidi protocolli anti-Covid già sperimentati da Msc Crociere, che sono stati implementati all’interno di tutte le strutture del catalogo Ota Viaggi per garantire una vacanza serena

Main focus dell’evento è stato lo speech, tenutosi sabato sera, che ha coinvolto diverse personalità del mondo del turismo: Domenico e Mario Aprea, nonché Massimo Diana, rispettivamente ceo, cfo e direttore commerciale di Ota Viaggi, nonché ideatore dell’educ- work, hanno illustrato la filosofia dell’azienda, incentrando i loro interventi intorno a un unico concetto: la ripartenza. Sul palco è poi intervenuto Leonardo Massa, country manager Italia di Msc Crociere, che ha invitato tutti gli agenti presenti a ritrovare l’entusiasmo e l’amore per il proprio settore per riuscire così a trasmetterlo ai clienti. Ma anche Nicola Bonacchi, vice president leisure sales di Alitalia, e Massimiliano Vollero, global sales director di Volotea, che hanno discusso di sicurezza negli aeroporti e dell’implementazione di nuove tratte in Italia e all’estero. A loro si è quindi aggiunto Antonio Vitiello, ceo di av communication, società a cui è stata affidata la direzione marketing e comunicazione del tour operator, che ha parlato di innovazione e di nuove frontiere della comunicazione a supporto di to e agenzie.

Un fine settimana ricco di emozioni e divertimento, insomma, che si è concluso con un annuncio importante: quello di un nuovo educational targato Ota Viaggi. Appuntamento, quindi, in Sardegna, dal 29 settembre al 3 ottobre, al Marina Rey Beach Resort.