Dirotta da Noi: un Agosto non da tutto esaurito e non solo per colpa del pricing “Diamo sempre colpa al pricing non competitivo per la mancata vendita delle vacanze in Italia, ma non è solo questa la colpa” – asserisce Sara Calabrese, Ceo e Founder di Dirotta da Noi“. Il settore della villaggistica in Italia, ha da sempre a che fare con un costante bisogno di evoluzione ed innovazione. Mentre le città d’arte fanno da trainante grazie alle loro bellezze storico-culturali che spingono il segmento ricettivo ad un’evoluzione obbligata poiché accolgono in gran parte il mercato straniero, il settore ricettivo nelle località balneari in Italia, incentrate sul turismo domestico, faticano nell’evoluzione. Un esempio lampante è l’analisi del sentiment della domanda per i soggiorni estivi nel periodo “Covid”, in cui le bellezze turistiche del nostro Paese hanno regnato sovrane durante la stagione estiva, e quello odierno. “Si evince che gran parte del settore ricettivo delle località balneari italiane non ha colto l’opportunità di “fidelizzare” la grande ondata del turismo domestico, deluso nelle sue aspettative a livello di servizio ricevuto paragonato al prezzo pagato – continua Calabrese – Per non parlare delle infrastrutture per raggiungere le varie località balneari del Sud Italia, molte di esse irraggiungibili dal Nord con trasporti comodi, ma solamente dopo 6-8 ore di viaggio, che sia treno o auto”. Di conseguenza già da questa stagione 2023 ritorna l’eterna competizione con il prodotto medio- raggio soprattutto nell’alta stagione, in cui l’Italia ha sempre sofferto uscendone spesso lesa. I dati parlano chiaro: dall’apertura delle frontiere ad oggi gran parte del turismo domestico ha cambiato meta delle proprie vacanze optando per località estere. “Per far fronte a questo trend, la politica di Dirotta da Noi è stata quella di rendere sempre più accessibile alle famiglie italiane il prodotto turistico Made in Italy, scavalcando l’ostacolo delle variabili imprevedibili a cui veniamo sottoposti ogni giorno (inflazione, caro energia, incremento del costo della vita). Così facendo stiamo comunque registrando buoni numeri ad agosto, ma non il tutto esaurito”. “Inoltre, i villaggi in esclusiva Dirotta da Noi Club conciliano perfettamente i concetti di qualità e prezzo, variabili sulle quali gli italiani affidano l’intera vacanza, ed è nostra responsabilità accontentarli, offrendo ciò che va oltre le loro aspettative”. La stagione estiva è ancora lunga e con le giuste strategie e sinergie di tutto il comparto si potranno raggiungere risultati positivi. Condividi

