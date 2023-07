Da uno spin-off di Vamonos Vacanze nasce il to online Adelante+ per gli over 50 Un mercato dinamico e fiorente per gli operatori del turismo senior: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, coltivano emozioni. Nasce da queste considerazioni il progetto Adelante+, nuovo tour operator online, spin-off di Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi di gruppo per single over 50: viaggiatori in una fascia di età ideale compresa tra i 48 e i 62 anni. “E’ questo infatti il momento della vita in cui si tende a viaggiare e a spendere di più – sottolinea una nota -: le persone hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota. A 50 anni hai le due condizioni necessarie per goderti al massimo la vita: i soldi per poterti permettere le esperienze e la salute per poter viaggiare“. Condividi

