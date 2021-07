Cunard riprende le crociere internazionali da questo inverno con 40 nuovi itinerari

Sono 40 i nuovi itinerari internazionali annunciati da Cunard per l’inverno 2021 e il 2022. Denominati Overseas Escapes, racconta Travelmole, spaziano da brevi viaggi di un paio di notti a crociere da 40, toccando una cinquantina di destinazioni a bordo delle navi Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth.

La Queen Mary 2 riprenderà in particolare le proprie traversate transatlantiche a novembre, prima di effettuare alcuni short break in Europa occidentale e quindi riposizionarsi nei Caraibi per tre crociere invernali.

La Queen Victoria dovrà invece attendere aprile 2022 per ripartire da Southampton in navigazione su tre itinerari circolari verso 11 Paesi differenti, inclusi Danimarca, Finlandia, Estonia, Polonia, Olanda, Portogallo e Russia.

La Queen Elizabeth, infine, una volta terminati i tour lungo la costa britannica, si muoverà sempre da Southampton verso l’Europa occidentale, per poi partire alla volta della costa iberica e delle isole atlantiche. Alla fine di febbraio, la nave si riposizionerà quindi in Asia, attraversando il canale di Suez, verso Dubai, lo Sri Lanka, la Malesia, Singapore, Hong Kong e il Giappone, dove riprenderà a effettuare gli itinerari in calendario a partire da aprile.