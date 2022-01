Cunard annuncia oltre 150 nuovi itinerari per il 2023

Sono oltre 150 gli itinerari già in programma per le navi Cunard a partire dal 23 aprile 2023 e fino al 15 dicembre dello stesso anno. Il calendario prevede per le tre unità della flotta, la Queen Elizabeth, la Queen Mary 2 e la Queen Victoria, scali in 120 differenti porti, situati in 35 Paesi per viaggi di durata compresa tra le due e le 37 notti.

Il calendario della Queen Mary 2 include in particolare 18 crociere transatlantiche, con partenze da Southampton e New York. La stessa nave effettuerà anche una stagione nel Mediterraneo con base a Barcellona, una serie di itinerari di dieci notti in Alaska, un tour Indipendence Day da Boston, un viaggio di 16 notti nel Baltico comprensivo di notte a San Pietroburgo, nonché una crociera di 14 notte tra Canada e New England.

“Siamo felicissimi di condividere il nostro programma 2023, grazie al quale i nostri ospiti potranno riscoprire la gioia delle esplorazioni, visitando destinazione sognate da tempo”, commenta il vice president sales Nord America della compagnia, Jamie Paiko.