Cuba Latin Travel potenzia il team sull’isola caraibica: due nuovi collaboratori italiani dal 2024 Si potenzia la squadra Cuba Latin Travel sull’isola caraibica. Dal prossimo anno infatti l’operatore turistico varesino avrà due nuovi collaboratori italiani all’interno del proprio team cubano, già caratterizzato dalla presenza di un ufficio a La Habana. Saranno pronti a supportare i clienti e ad accompagna rli nelle escursioni a Viñales, Varadero e Playa Larga. Dopo gli anni difficili del Covid, conferma il to, la situazione sull’isola è tornata infatti a essere favorevole e sicura per i turisti, rendendo l’esperienza di viaggio assolutamente piacevole. Cuba Latin Travel si propone come un’alternativa personalizzata ai grandi tour operator: il suo servizio include trasferimenti, voli interni, noleggio auto e itinerari tailor made per scoprire la cultura e la natura dell’isola. Grazie a una forte collaborazione con le catene di hotel Blue Diamond e Cubanacan, Cuba Latin garantisce inoltre tariffe alberghiere concorrenziali,

