Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta. “Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l’ampliamento dell’offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica – spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l’advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini”. La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest’ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un’offerta gastronomica a vista”, sottolinea Onorato. Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”. E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l’impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia rimuoverà l'obbligo di visto per i visitatori provenienti dall'India e da Taiwan, a partire dal mese prossimo e fino a maggio 2024. La stessa iniziativa, che punta ad attrarre un maggior numero di turisti, era stata presa lo scorso settembre per i viaggiatori in arrivo dalla Cina, il principale mercato turistico pre-pandemia del Paese, con 11 milioni di visitatori nel 2019 sul totale di 39 milioni. Da gennaio al 29 ottobre, i visitatori in Thailandia sono stati 22 milioni, con entrate per 25,67 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati del governo. Finora l'India è stata il quarto mercato di provenienza della Thailandia, con circa 1,2 milioni di arrivi dopo Malesia, Cina e Corea del Sud. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure». Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu. Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori». [post_title] => Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata [post_date] => 2023-10-31T12:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698756146000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022. In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi. Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti. [post_title] => Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie [post_date] => 2023-10-31T11:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698753595000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455199" align="aligncenter" width="479"] Travel Vip Day Slovenia[/caption] Anche quest’anno il Travel Vip Day si è svolto a Lipica in Slovenia in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, coinvolgendo gli agenti di viaggio in workshop, presentazioni, escursioni, degustazioni, visite, cena di gala e nell’incredibile esperienza di un giro in carrozza con visita dal vivo dei pregiati cavalli Lipizzani. [caption id="attachment_455204" align="aligncenter" width="484"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia[/caption] A presenziare l’evento, come di consueto, Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che ha illustrato agli agenti di viaggio presenti l’offerta sostenibile ed esperienziale del territorio. Gli agenti hanno soggiornato presso l’Hotel Maestoso e visitato le Grotte di S.Canziano e il Castello di Stanjel. [caption id="attachment_455211" align="aligncenter" width="489"] Agenti di viaggio - Park škocjanske jame[/caption] [gallery columns="4" ids="455206,455207,455208,455209"] [caption id="attachment_455205" align="aligncenter" width="496"] Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano[/caption] “Come ogni anno, un evento a cui teniamo molto e che riscuote grande interesse e successo sia da parte delle strutture ricettive che degli agenti di viaggio che hanno potuto conoscere l’offerta turistica del territorio – dichiara Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. Ma non solo, è stata anche un’occasione per fare esperienze divertenti come la cena di gala con chef d’eccezione o la visita al casinò. Visto l’apprezzamento ripeteremo il Travel Vip Day anche il prossimo anno”. [caption id="attachment_455217" align="aligncenter" width="513"] Networking[/caption] Presentazioni ed Espositori [gallery columns="2" size="medium" ids="455213,455214"] Gli egenti di viaggio hanno incontrato Sava Hotels & Resorts, Cabo Verde Time Club & Resorts, Terme Krka, LifeClass Hotels & Spa, Msc Crociere, Thermana, Park Skocjanske jame Slovenija, Terme Vivat, Adria Ankaran Hotel & Resort, Grand Plaza, Hotel Astoria Bled, Hotel Sava Rogaska, Ribno Alpine Resort, Lipica, I Feel Slovenia, Carso e assistito alle presentazioni di Vincenzo Cellamare, sales presso Msc Crociere e Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica. [post_title] => Travel Vip Day Slovenia conferma il consueto successo [post_date] => 2023-10-31T11:27:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698751674000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prezzi e benzina. Si parla ancora del rincaro della benzina e del gasolio alla pompa. «Dai dati recentemente pubblicati dall’Osservatorio Confcommercio apprendiamo che, a settembre 2023, il prezzo medio della benzina alla pompa è stato superiore del 18% rispetto all’anno precedente e del 26% sul periodo pre-crisi (settembre 2019). Analoghe dinamiche caratterizzano il prezzo del gasolio. Di conseguenza, si stimano extra costi, su base annua, che penalizzano pesantemente i mezzi destinati alla lunga percorrenza, come i bus turistici», commenta in una nota Riccardo Verona, presidente AN.BTI – Confcommercio. «Il prezzo elevato dei carburanti è un problema oramai cronico che affligge le nostre aziende. Tutto il comparto della mobilità ed in particolare il settore dei bus turistici si trovano a fare i conti con dei costi insostenibili. Torniamo dunque a chiedere a gran voce di reintrodurre e rendere strutturale la norma che riconosce l’aliquota agevolata dell’accisa del gasolio commerciale per i bus turistici Euro 6 (della quale abbiamo beneficiato per soli 5 mesi da aprile ad agosto 2023). Agevolazioni «Contestualmente chiediamo sostegni e agevolazioni per portare tutto il parco mezzi delle aziende di bus turistici ai motori euro 6, i mezzi ad emissioni pari quasi allo 0 ed adatti alle lunghe percorrenze, per permettere anche a chi svolge il lavoro con mezzi sotto gli euro 6 di accedere agli incentivi. Solo così le aziende dei bus turistici italiani potranno continuare ad operare in situazione paritetica rispetto ai competitor europei che godono da anni di tale agevolazione strutturale». [post_title] => Il prezzo medio benzina cresce del 18%. Proteste dei bus turistici [post_date] => 2023-10-31T11:05:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750305000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizia la stagione ideale per una remise en forme in uno dei poli termali più conosciuti della Toscana, Chianciano. Si comincia dall’Halloween alle Piscine Termali Theia che propongono per il 31 ottobre una serata speciale dedicata a un benessere da brivido. Ingresso a partire dalle 19.30 con cena al bistrot e, a seguire, un ricco programma di intrattenimento con Dj Set, a riscaldare l’atmosfera per un Halloween da urlo. Bagno in piscina fra i vapori delle acque stregate e speciale indicazione per un dress code che consiglia il costume nero oppure arancio oppure un accessorio a tema “notte della streghe”. Saranno a tema anche il tagliere dell’apericena e la degustazione di acque aromatizzate. Si può accedere sia alla serata con cena oppure scegliere la formula short, accedendo al Centro dopo la cena. Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali: attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali. Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé. Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico. [post_title] => Terme di Chianciano, da Halloween alla Remise en Forme [post_date] => 2023-10-31T10:42:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698748963000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verrà riposizionata nel mar Mediterraneo la Msc Orchestra. Dopo lo stop agli itinerari sul mar Rosso a causa della crisi israelo-palestinese, la nave sarà basata a Cagliari per una serie di crociere di sette notti a partire dal prossimo 18 dicembre fino ad aprile 2024. La nave salperà quindi tutti i lunedì alla volta di Civitavecchia e Livorno, dove farà tappa rispettivamente il martedì e il mercoledì, per poi spostarsi in Francia, Paese in cui toccherà il porto di Marsiglia, e in Spagna, a Valencia e Palma di Maiorca. L'Orchestra affiancherà la World Europa e la Fantasia, anch’esse operative nel mar Mediterraneo, per un’offerta di ben tre navi dedicate nell’area durante il periodo invernale. A queste si aggiungerà poi la Poesia per le crociere di Natale e Capodanno, con itinerari di 12 notti verso le Canarie. [post_title] => Msc: dopo lo stop sul mar Rosso ecco il nuovo programma della Orchestra [post_date] => 2023-10-31T10:36:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698748578000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina. Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. "Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina". “Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”. [gallery ids="455172,455173,455174"] [post_title] => A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy [post_date] => 2023-10-31T10:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698747710000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cresce lofferta moby su sardegna e corsica in arrivo la legacy gemella della fantasy" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2596,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia rimuoverà l'obbligo di visto per i visitatori provenienti dall'India e da Taiwan, a partire dal mese prossimo e fino a maggio 2024.\r

\r

La stessa iniziativa, che punta ad attrarre un maggior numero di turisti, era stata presa lo scorso settembre per i viaggiatori in arrivo dalla Cina, il principale mercato turistico pre-pandemia del Paese, con 11 milioni di visitatori nel 2019 sul totale di 39 milioni.\r

\r

Da gennaio al 29 ottobre, i visitatori in Thailandia sono stati 22 milioni, con entrate per 25,67 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati del governo.\r

\r

Finora l'India è stata il quarto mercato di provenienza della Thailandia, con circa 1,2 milioni di arrivi dopo Malesia, Cina e Corea del Sud.\r

\r

Il turismo in entrata dall'India ha mostrato segni di crescita grazie all'aumento delle compagnie aeree e delle catene alberghiere che hanno puntato su questo mercato.\r

\r

Per l'intero 2023 la Thailandia punta a circa 28 milioni di arrivi e il nuovo governo spera che il settore dei viaggi possa compensare la continua debolezza delle esportazioni che ha limitato la crescita economica.","post_title":"La Thailandia rimuove l'obbligo di visto per i turisti da India e Taiwan. E punta ai 28 mln di arrivi","post_date":"2023-10-31T14:40:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698763246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta.\r

\r

\"Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini\".\r

\r

La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista\", sottolinea Onorato.\r

\r

Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba.","post_title":"Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy","post_date":"2023-10-31T12:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698756592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Enrico Farina[/caption]\r

\r

Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata.\r

\r

«Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara Enrico Farina, da poco nominato direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure».\r

\r

Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu. \r

\r

Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori».","post_title":"Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata","post_date":"2023-10-31T12:42:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698756146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455199\" align=\"aligncenter\" width=\"479\"] Travel Vip Day Slovenia[/caption]\r

\r

Anche quest’anno il Travel Vip Day si è svolto a Lipica in Slovenia in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, coinvolgendo gli agenti di viaggio in workshop, presentazioni, escursioni, degustazioni, visite, cena di gala e nell’incredibile esperienza di un giro in carrozza con visita dal vivo dei pregiati cavalli Lipizzani.\r

\r

[caption id=\"attachment_455204\" align=\"aligncenter\" width=\"484\"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia[/caption]\r

\r

A presenziare l’evento, come di consueto, Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che ha illustrato agli agenti di viaggio presenti l’offerta sostenibile ed esperienziale del territorio. Gli agenti hanno soggiornato presso l’Hotel Maestoso e visitato le Grotte di S.Canziano e il Castello di Stanjel.\r

\r

[caption id=\"attachment_455211\" align=\"aligncenter\" width=\"489\"] Agenti di viaggio - Park škocjanske jame[/caption]\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455206,455207,455208,455209\"]\r

\r

[caption id=\"attachment_455205\" align=\"aligncenter\" width=\"496\"] Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano[/caption]\r

\r

“Come ogni anno, un evento a cui teniamo molto e che riscuote grande interesse e successo sia da parte delle strutture ricettive che degli agenti di viaggio che hanno potuto conoscere l’offerta turistica del territorio – dichiara Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. Ma non solo, è stata anche un’occasione per fare esperienze divertenti come la cena di gala con chef d’eccezione o la visita al casinò. Visto l’apprezzamento ripeteremo il Travel Vip Day anche il prossimo anno”.\r

\r

[caption id=\"attachment_455217\" align=\"aligncenter\" width=\"513\"] Networking[/caption]\r

\r

Presentazioni ed Espositori\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"455213,455214\"]\r

\r

Gli egenti di viaggio hanno incontrato Sava Hotels & Resorts, Cabo Verde Time Club & Resorts, Terme Krka, LifeClass Hotels & Spa, Msc Crociere, Thermana, Park Skocjanske jame Slovenija, Terme Vivat, Adria Ankaran Hotel & Resort, Grand Plaza, Hotel Astoria Bled, Hotel Sava Rogaska, Ribno Alpine Resort, Lipica, I Feel Slovenia, Carso e assistito alle presentazioni di Vincenzo Cellamare, sales presso Msc Crociere e Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica.","post_title":"Travel Vip Day Slovenia conferma il consueto successo","post_date":"2023-10-31T11:27:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1698751674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzi e benzina. Si parla ancora del rincaro della benzina e del gasolio alla pompa. «Dai dati recentemente pubblicati dall’Osservatorio Confcommercio apprendiamo che, a settembre 2023, il prezzo medio della benzina alla pompa è stato superiore del 18% rispetto all’anno precedente e del 26% sul periodo pre-crisi (settembre 2019). Analoghe dinamiche caratterizzano il prezzo del gasolio. Di conseguenza, si stimano extra costi, su base annua, che penalizzano pesantemente i mezzi destinati alla lunga percorrenza, come i bus turistici», commenta in una nota Riccardo Verona, presidente AN.BTI – Confcommercio.\r

\r

«Il prezzo elevato dei carburanti è un problema oramai cronico che affligge le nostre aziende. Tutto il comparto della mobilità ed in particolare il settore dei bus turistici si trovano a fare i conti con dei costi insostenibili. Torniamo dunque a chiedere a gran voce di reintrodurre e rendere strutturale la norma che riconosce l’aliquota agevolata dell’accisa del gasolio commerciale per i bus turistici Euro 6 (della quale abbiamo beneficiato per soli 5 mesi da aprile ad agosto 2023).\r

Agevolazioni\r

«Contestualmente chiediamo sostegni e agevolazioni per portare tutto il parco mezzi delle aziende di bus turistici ai motori euro 6, i mezzi ad emissioni pari quasi allo 0 ed adatti alle lunghe percorrenze, per permettere anche a chi svolge il lavoro con mezzi sotto gli euro 6 di accedere agli incentivi. Solo così le aziende dei bus turistici italiani potranno continuare ad operare in situazione paritetica rispetto ai competitor europei che godono da anni di tale agevolazione strutturale».","post_title":"Il prezzo medio benzina cresce del 18%. Proteste dei bus turistici","post_date":"2023-10-31T11:05:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1698750305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia la stagione ideale per una remise en forme in uno dei poli termali più conosciuti della Toscana, Chianciano.\r

\r

Si comincia dall’Halloween alle Piscine Termali Theia che propongono per il 31 ottobre una serata speciale dedicata a un benessere da brivido.\r

\r

Ingresso a partire dalle 19.30 con cena al bistrot e, a seguire, un ricco programma di intrattenimento con Dj Set, a riscaldare l’atmosfera per un Halloween da urlo. Bagno in piscina fra i vapori delle acque stregate e speciale indicazione per un dress code che consiglia il costume nero oppure arancio oppure un accessorio a tema “notte della streghe”. Saranno a tema anche il tagliere dell’apericena e la degustazione di acque aromatizzate.\r

\r

Si può accedere sia alla serata con cena oppure scegliere la formula short, accedendo al Centro dopo la cena.\r

\r

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali: attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali. Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé. \r

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.","post_title":"Terme di Chianciano, da Halloween alla Remise en Forme","post_date":"2023-10-31T10:42:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1698748963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà riposizionata nel mar Mediterraneo la Msc Orchestra. Dopo lo stop agli itinerari sul mar Rosso a causa della crisi israelo-palestinese, la nave sarà basata a Cagliari per una serie di crociere di sette notti a partire dal prossimo 18 dicembre fino ad aprile 2024.\r

\r

La nave salperà quindi tutti i lunedì alla volta di Civitavecchia e Livorno, dove farà tappa rispettivamente il martedì e il mercoledì, per poi spostarsi in Francia, Paese in cui toccherà il porto di Marsiglia, e in Spagna, a Valencia e Palma di Maiorca.\r

\r

L'Orchestra affiancherà la World Europa e la Fantasia, anch’esse operative nel mar Mediterraneo, per un’offerta di ben tre navi dedicate nell’area durante il periodo invernale. A queste si aggiungerà poi la Poesia per le crociere di Natale e Capodanno, con itinerari di 12 notti verso le Canarie.","post_title":"Msc: dopo lo stop sul mar Rosso ecco il nuovo programma della Orchestra","post_date":"2023-10-31T10:36:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698748578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina.\r

\r

Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno.\r

\r

\"Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina\".\r

\r

“Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”.\r

\r

[gallery ids=\"455172,455173,455174\"]","post_title":"A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy","post_date":"2023-10-31T10:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698747710000]}]}}