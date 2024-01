Cresce l’offerta Gomo Viaggi che viene al Tove per incontrare ancora più adv Destinazioni valide per ogni tipo di viaggiatore: dalle vacanze per famiglie a Lussino, a quelle per i giovani a Novalja, alla gita di un giorno a Lussino e Rovigno. Gomo Viaggi è un to che noleggia navi e aerei in vuoto/pieno per collegare Pesaro e Cesenatico alla Croazia in tre ore e offrire vacanze facilmente accessibili su entrambe le coste dell’Adriatico. «L’idea è nata nel 2003 e i passeggeri sono aumentati nel corso degli anni. – spiega il titolare dell’operatore marchigiano, Paolo Gorini -. Nel periodo della pandemia abbiamo continuato a collegare le due coste con navi veloci che trasportano passeggeri e biciclette. Le estati del 2020 e del 2021 sono state molto difficili: avevamo le prenotazioni, ma le regole cambiavano ogni giorno e questo ci ha fortemente penalizzati. Ma non ci siamo mai fermati e le perdite di quel periodo terribile sono state ampiamente ripagate negli ultimi due anni». Gomo Viaggi guarda ora al futuro: «Privilegiamo la vacanza naturalistica ma le località che tocchiamo sono anche ricche di storia e cultura. Quest’anno aggiungeremo ai consueti hotel e appartamenti nuove proposte di soggiorno. Inoltre una piccola nave da crociera di proprietà, da 19 cabine, porterà i nostri clienti in giro per le isole croate (Krk, Rab, Cres, Incoronate…) con minicrociere da due a sette notti, in abbinamento con la nave veloce da Lussino. Abbiamo poi noleggiato un velivolo di Aeroitalia per offrire voli continuativi di soli 50 minuti su Rijeka e Spalato dall’aeroporto di Ancona. I nostri clienti potranno scoprire nuove destinazioni con soggiorni a Opatja, Rijeka, Trogir, Spalato e Hvar. In quest’anno di crescita abbiamo inoltre deciso di partecipare al Tove (a Milano, il 4 e 5 febbraio) per far conoscere i nostri prodotti a un grande numero di adv e operatori turistici».

