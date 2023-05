Cresce l’offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C’è anche quello più alto d’Europa E’ lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l’offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d’Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand. Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti . Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria. “Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche – spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand. Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti . Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria. “Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”. [post_title] => Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa [post_date] => 2023-05-29T13:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685368395000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Palermo di Grimaldi Lines non è solo la nuova linea da Napoli, che si prepara ad affrontare la sua stagione estiva dopo essere stata inaugurata a ottobre scorso. L’offerta della compagnia di traghetti sulla destinazione Sicilia comprende infatti anche altri servizi. Il porto del capoluogo siciliano è in particolare raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana). Al network di linee si aggiungono poi le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator con la formula nave più soggiorno, oppure con quella dei city break. In occasione del recente press tour organizzato a pochi mesi dal lancio della Napoli-Palermo, Grimaldi Lines ha tra le altre cose promosso quello che può essere un itinerario alla scoperta di Napoli e Palermo: il capoluogo partenopeo con il suo centro storico colorato e chiassoso, le sue 412 chiese, il mito di Maradona, la pizza e la street art, nonché Palermo tra teatri, tradizioni ancora in vita, le ville e i palazzi protagonisti del Gattopardo di Luchino Visconti... Cruise Ausonia è la nave a disposizione sulla linea Napoli-Palermo: 32 mila tonnellate di stazza lorda, 198 cabine, piscina, spazi per bambini, boutique, self service, ristorante à la carte, bar, discoteca. A bordo si possono assaggiare, tra gli altri prodotti a chilometri zero, salumi irpini artigianali e naturalmente i grandi vini siciliani, sia bianchi come l’Insolia o il Grillo, sia rossi come il Nero d’Avola. Infine, gli amici a quattro zampe sono ospiti sempre benvenuti a bordo della Ausonia e di tutte le navi della flotta Grimaldi Lines, grazie allo speciale servizio pet in cabin, che consente agli animali domestici di viaggiare in cabina insieme ai loro padroni. [post_title] => La Palermo di Grimaldi Lines: non solo collegamenti. Amplia la proposta di tour e city break [post_date] => 2023-05-29T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685363203000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con Ville Aperte in Brianza oltre 200 capolavori dell’architettura in 5 province per l’edizione in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023. Con le sue oltre 22mila presenze in due weekend, l’Edizione Primavera di Ville Aperte in Brianza ha dimostrato quale fascino eserciti sul pubblico l’opportunità eccezionale di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. Nella versione autunnale, in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023, la rassegna allargherà l’offerta a quasi 200 gioielli architettonici, ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, autentiche opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che faranno da ricca cornice alle abitazioni suggerite dal titolo. In una sorta di cartellone che si svela progressivamente nel corso dell’anno, la lista dei nomi confermati comprende, tra gli altri, la Reggia di Monza, Palazzo Rasini, Palazzo Arese Borromeo, Villa Tittoni, Villa Antona Traversi, Villa Taverna per la Provincia di Monza e della Brianza; Villa Monastero, Villa Greppi di Bussero e Villa Sormani Marzorati Uva per quella di Lecco; Villa Bernasconi e Villa Imbonati per la Provincia di Como; Villa Ghirlanda Silva, Villa Arconati e Villa Litta per Città Metropolitana di Milano e Villa Gianetti per la Provincia di Varese. «Durante l’edizione primavera hanno aperto al pubblico “solo” 33 dimore storiche in 28 comuni sparsi in 5 province. E se la risposta ottenuta in appena due fine settimane da questo assaggio di Ville Aperte in Brianza è indice dell’interesse che ruota attorno alla manifestazione, c’è da scommettere che quanto abbiamo in serbo per l’autunno non potrà che scatenare una vera e propria ondata di entusiasmo - commenta Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza - Va sottolineato come sono molti i soggetti pubblici e privati che ogni anno ribadiscono il proprio sostegno a questo progetto ambizioso, che non solo vuole puntare i riflettori su un panorama culturale da sempre ammirato ma raramente accessibile, ma intende anche promuovere la candidatura delle dimore di delizia a Patrimonio dell’Umanità UNESCO». Nello specifico, a supportare l’iniziativa 2023 è stato, in primis, il conferimento dell’Adesione del Presidente Mattarella tramite Medaglia e a seguire, il patrocinio istituzionale del Ministero della Cultura, a cui si sono accompagnati i molti patrocini non onerosi, fra i quali quelli di Touring Club Italia, ICOM Italia, ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM – Associazione Interessi Metropolitani, Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane, FAI – Delegazione di Monza, e Italia Nostra – Sezione di Monza. ­ ­ ­ [post_title] => Ville aperte in Brianza, dal 16 settembre al 1° ottobre le visite a 200 gioielli architettonici [post_date] => 2023-05-29T12:19:18+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685362758000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ente nazionale germanico per il turismo celebra un anno positivo e programma il futuro in chiave sostenibile: «il tema è diventato sempre più importante, in particolare per la Generazione Z, che indirizzerà i comportamenti di viaggio dei prossimi anni. - afferma Agatha Marchetti, direttrice ad interim dell’Ente - La Germania ha programmato una serie di azioni “etichettate” con il bollino rosso “Together we care” per un turismo rispettoso dell’ambiente. Un impegno che portiamo avanti nelle campagne “FeelGood” (con informazioni pratiche per realizzare un viaggio sostenibile), “Embrace German Nature” (sulle destinazioni naturali al di fuori delle grandi città, grazie ai nostri 300mila km di itinerari escursionistici e ai 76mila km di piste ciclabili) e “Siti Unesco della Germania”, che porta alla scoperta dei 51 siti del paese». La Germania è al 10° posto nel ranking delle destinazioni percepite come adatte alla realizzazione di un viaggio sostenibile; Berlino, Francoforte, Monaco e Amburgo sono tra le prime 21 città sostenibili al mondo dal punto di vista ambientale, economico e sociale (SCI Arcadis 2022). E, proprio nell’ambito della sostenibilità sociale e per favorire i portatori di disabilità, abbiamo realizzato un micro-sito sul Turismo Accessibile: www.germany.travel/en/accessible-germany». La Germania è la terza destinazione turistica scelta dagli italiani: «nel 2022 abbiamo registrato oltre 2.800.000 pernottamenti e nei primi 2 mesi del 2023 c’è stata una crescita del 146% rispetto al 2022» prosegue Marchetti. Il viaggiatore italiano arriva da ogni regione della penisola e raggiunge la Germania in tutti i mesi dell’anno fermandosi 5/6 notti. Viaggia per turismo (62%) - tornando più volte in Germania -, per business (26%) o per visitare parenti e amici (12%). - sottolinea Marchetti – Si muove per il 55% in aereo, per il 33% in auto e in treno: dal 6% del 2022, il dato ha oggi superato il 10% grazie al piano di sviluppo delle infrastrutture di Ferrovie Tedesche». Tra le proposte per il 2024 le celebrazioni del 250esimo anniversario della nascita di Caspar David Friedrich e i Campionati europei di calcio, programmati in 10 città dal 14 giugno al 14 luglio. Per l'occasione sarà creato l’itinerario turistico “Strada della cultura del calcio”. [gallery ids="446523,446524,446525,446526,446527,446528"] [post_title] => La Germania cresce in chiave sostenibile, promuovendo cultura e natura [post_date] => 2023-05-29T10:42:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685356970000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom della divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi. “Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”. Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia del to: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con l'Asia e in particolare Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia. Bene pure Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa e oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti per il segmento si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito a intercettare anche i periodi più caldi dell’anno. “Rispetto al 2022 il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato – spiega il direttore commerciale King Holidays, Roberto Minardi –. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori”. [post_title] => King Holidays: divisione gruppi a +40% di fatturato sul 2022 [post_date] => 2023-05-29T10:11:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685355083000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair. "Se rimarrà la tassa di 2,50 euro al Marco Polo, potremmo anche portare il volo per Londra da Venezia a Treviso”: Eddie Wilson, ceo di Ryanair, ha così commentato a margine delle celebrazioni dei 25 anni della low cost al Canova, la recente decisione di Venezia di adottare una tassa di 2,50 euro a passeggero al Marco Polo. La boutade è chiaramente una provocazione, ma lo scalo trevigiano punta in alto: "Treviso e Venezia sono aeroporti in concorrenza con gli scali europei, per questa ragione speriamo che venga tolta - ha ribadito Wilson -. Noi vogliamo investire ma la tassa disincentiva a farlo". Nel frattempo è il sindaco di Treviso, Mario Conte ad approfittare della presenza del ceo per chiedere la riapertura di un collegamento fra la città e Londra: "Please Eddie, rimettici il volo da e per Londra"! "Prometto che porterò la proposta al team che se ne occupa, perché forse è arrivato il momento di farlo". [post_title] => Ryanair, Wilson polemico su tassa Venezia: "Potremmo spostarci a Treviso" [post_date] => 2023-05-29T09:50:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685353842000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa dal digital la principale novità della prossima estate di Europ Assistance per il mondo del travel. A partire da giugno sarà infatti attivo e disponibile su tutti i prodotti di agenzia un m-site ad hoc, ossia un sito specificamente pensato per il mobile, che consentirà ai viaggiatori di interagire direttamente con la centrale operativa della compagnia assicurativa. Lo ha rivelato, a margine della presentazione dell'ultimo Holiday Barometer realizzato in collaborazione con Ipsos, il chief travel and personal officer Italia del gruppo, Massimiliano Sibilio: "Un Qr code dedicato consentirà ai clienti delle adv di entrare in contatto diretto con noi in caso di necessità. tramite una web call, la chat Whatsapp o in formato digitale". Dopo un 2022 particolarmente positivo, anche sull'onda degli effetti emotivi della pandemia, in questo primo scorcio di 2023 si conferma inoltre il trend positivo di Europ Assistance: "Si continua ad avvertire la maggiore propensione delle persone a viaggiare protetti, che già avevamo registrato l'anno scorso - sottolinea Sibilio -. Al momento, in termini di volumi complessivi, viaggiamo sul 15%-20% in più rispetto ai livelli del 2019, con le polizze annullamento, in particolare, che si mantengono su quote del 30% superiori a quelle di quattro anni fa. Attendiamo ora anche le performance delle coperture sanitarie, che di solito si vendono un po' più sotto data. In generale, se da una parte sta naturalmente calando la richiesta di prodotti specifici legati all'epidemia Covid, cresce invece ulteriormente la tendenza delle persone a integrare le assicurazioni base incluse nei pacchetti turistici, con coperture integrative, quali per esempio l'incremento dei massimali dedicati alle spese mediche". [post_title] => Sibilio, Europ Assistance: presto un m-site ad hoc per i clienti delle adv [post_date] => 2023-05-26T13:31:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685107878000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente più Europa per la Norwegian Epic il prossimo inverno. Lo ha rivelato la stessa compagnia Ncl con una lettera indirizzata a chi aveva già prenotato una delle crociere in programma dal 1° dicembre 2023 al 9 aprile 2024. Stando a quanto comunicato, riporta Travel Weekly, l'annullamento del programma nel Vecchio continente sarebbe dovuto alla decisione di riposizionare la nave, ma nessun indizio è stato rivelato riguardo alla nuova destinazione della Epic. Ncl ha comunque assicurato il completo rimborso dei pagamenti già effettuati. Ai passeggeri coinvolti verrà inoltre offerto uno sconto del 20% su eventuali prenotazioni relative ad altre crociere in programma in Europa sino al prossimo 30 aprile. Riduzione che scende invece al 10% per le partenze successive, fino al 31 dicembre 2024. La novità segue di appena una settimana un'altra cancellazione Ncl. La Spirit ha infatti annullato tutte le proprie crociere previste in Alaska per il 2024. In questo caso la nave sarà messa a disposizione del nuovo programma Experiences at Sea, dedicato alla charterizzazione delle unità della flotta per eventi, meeting e incentive ad hoc. [post_title] => Cancellata la stagione invernale della Norwegian Epic in Europa [post_date] => 2023-05-26T11:39:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685101166000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova in Trentino, all'interno del comprensorio sciistico Madonna di Campiglio – Marilleva, il primo indirizzo di montagna del gruppo Greenblu Hotels & Resort. La compagnia pugliese porta così il proprio portfolio a quota 12 indirizzi a 4 e 5 stelle, per un totale di oltre 1.300 camere e 3.500 posti letto, distribuiti tra Puglia, Basilicata, Sicilia e oggi anche Trentino. Di proprietà di Pendragon Mountain, a sua volte parte del Pendragon Real Estate Fund, fondo d'investimento con focus su asset hospitality in Trentino, Sardegna e Francia con cui Greenblu ha siglato un accordo di locazione, la struttura si chiama hotel Annamaria e si trova nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Completamente rinnovato in stile minimalista e dal design contemporaneo, è un 4 stelle da oltre 100 camere, spa, piscina interna, bar, ristorante, terrazza e parcheggi. La sua riapertura è prevista per il prossimo mese di dicembre. A curare l'operazione, nel ruolo di advisor, è stato World Capital Group. “L’acquisizione in gestione della prima struttura in montagna rappresenta un’importante opportunità di diversificazione per noi - spiega l'amministratore di Greenblu, Vincenzo Gentile -. Siamo lieti di estendere la nostra offerta per la prima volta al di fuori del territorio del Sud Italia, in una località sciistica di prestigio nel comprensorio nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco. Il nostro obiettivo è ora quello di continuare il percorso di sviluppo sul territorio nazionale". [post_title] => Il gruppo Greenblu approda sulle Alpi. Gestirà un hotel in Trentino [post_date] => 2023-05-26T11:24:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685100270000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cresce lofferta di campi padel nei resort valtur e nicolaus ce anche quello piu alto deuropa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3069,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand.\r

\r

Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti .\r

\r

Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria.\r

\r

“Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”.","post_title":"Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa","post_date":"2023-05-29T13:53:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685368395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Palermo di Grimaldi Lines non è solo la nuova linea da Napoli, che si prepara ad affrontare la sua stagione estiva dopo essere stata inaugurata a ottobre scorso. L’offerta della compagnia di traghetti sulla destinazione Sicilia comprende infatti anche altri servizi. Il porto del capoluogo siciliano è in particolare raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana).\r

\r

Al network di linee si aggiungono poi le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator con la formula nave più soggiorno, oppure con quella dei city break. In occasione del recente press tour organizzato a pochi mesi dal lancio della Napoli-Palermo, Grimaldi Lines ha tra le altre cose promosso quello che può essere un itinerario alla scoperta di Napoli e Palermo: il capoluogo partenopeo con il suo centro storico colorato e chiassoso, le sue 412 chiese, il mito di Maradona, la pizza e la street art, nonché Palermo tra teatri, tradizioni ancora in vita, le ville e i palazzi protagonisti del Gattopardo di Luchino Visconti...\r

\r

Cruise Ausonia è la nave a disposizione sulla linea Napoli-Palermo: 32 mila tonnellate di stazza lorda, 198 cabine, piscina, spazi per bambini, boutique, self service, ristorante à la carte, bar, discoteca. A bordo si possono assaggiare, tra gli altri prodotti a chilometri zero, salumi irpini artigianali e naturalmente i grandi vini siciliani, sia bianchi come l’Insolia o il Grillo, sia rossi come il Nero d’Avola. Infine, gli amici a quattro zampe sono ospiti sempre benvenuti a bordo della Ausonia e di tutte le navi della flotta Grimaldi Lines, grazie allo speciale servizio pet in cabin, che consente agli animali domestici di viaggiare in cabina insieme ai loro padroni.","post_title":"La Palermo di Grimaldi Lines: non solo collegamenti. Amplia la proposta di tour e city break","post_date":"2023-05-29T12:26:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685363203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Ville Aperte in Brianza oltre 200 capolavori dell’architettura in 5 province per l’edizione in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023.\r

Con le sue oltre 22mila presenze in due weekend, l’Edizione Primavera di Ville Aperte in Brianza ha dimostrato quale fascino eserciti sul pubblico l’opportunità eccezionale di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. \r

\r

Nella versione autunnale, in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023, la rassegna allargherà l’offerta a quasi 200 gioielli architettonici, ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, autentiche opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che faranno da ricca cornice alle abitazioni suggerite dal titolo.\r

\r

In una sorta di cartellone che si svela progressivamente nel corso dell’anno, la lista dei nomi confermati comprende, tra gli altri, la Reggia di Monza, Palazzo Rasini, Palazzo Arese Borromeo, Villa Tittoni, Villa Antona Traversi, Villa Taverna per la Provincia di Monza e della Brianza; Villa Monastero, Villa Greppi di Bussero e Villa Sormani Marzorati Uva per quella di Lecco; Villa Bernasconi e Villa Imbonati per la Provincia di Como; Villa Ghirlanda Silva, Villa Arconati e Villa Litta per Città Metropolitana di Milano e Villa Gianetti per la Provincia di Varese.\r

\r

«Durante l’edizione primavera hanno aperto al pubblico “solo” 33 dimore storiche in 28 comuni sparsi in 5 province. E se la risposta ottenuta in appena due fine settimane da questo assaggio di Ville Aperte in Brianza è indice dell’interesse che ruota attorno alla manifestazione, c’è da scommettere che quanto abbiamo in serbo per l’autunno non potrà che scatenare una vera e propria ondata di entusiasmo - commenta Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza - Va sottolineato come sono molti i soggetti pubblici e privati che ogni anno ribadiscono il proprio sostegno a questo progetto ambizioso, che non solo vuole puntare i riflettori su un panorama culturale da sempre ammirato ma raramente accessibile, ma intende anche promuovere la candidatura delle dimore di delizia a Patrimonio dell’Umanità UNESCO».\r

\r

Nello specifico, a supportare l’iniziativa 2023 è stato, in primis, il conferimento dell’Adesione del Presidente Mattarella tramite Medaglia e a seguire, il patrocinio istituzionale del Ministero della Cultura, a cui si sono accompagnati i molti patrocini non onerosi, fra i quali quelli di Touring Club Italia, ICOM Italia, ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM – Associazione Interessi Metropolitani, Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane, FAI – Delegazione di Monza, e Italia Nostra – Sezione di Monza. \r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Ville aperte in Brianza, dal 16 settembre al 1° ottobre le visite a 200 gioielli architettonici","post_date":"2023-05-29T12:19:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1685362758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale germanico per il turismo celebra un anno positivo e programma il futuro in chiave sostenibile: «il tema è diventato sempre più importante, in particolare per la Generazione Z, che indirizzerà i comportamenti di viaggio dei prossimi anni. - afferma Agatha Marchetti, direttrice ad interim dell’Ente - La Germania ha programmato una serie di azioni “etichettate” con il bollino rosso “Together we care” per un turismo rispettoso dell’ambiente.\r

\r

Un impegno che portiamo avanti nelle campagne “FeelGood” (con informazioni pratiche per realizzare un viaggio sostenibile), “Embrace German Nature” (sulle destinazioni naturali al di fuori delle grandi città, grazie ai nostri 300mila km di itinerari escursionistici e ai 76mila km di piste ciclabili) e “Siti Unesco della Germania”, che porta alla scoperta dei 51 siti del paese».\r

\r

La Germania è al 10° posto nel ranking delle destinazioni percepite come adatte alla realizzazione di un viaggio sostenibile; Berlino, Francoforte, Monaco e Amburgo sono tra le prime 21 città sostenibili al mondo dal punto di vista ambientale, economico e sociale (SCI Arcadis 2022). E, proprio nell’ambito della sostenibilità sociale e per favorire i portatori di disabilità, abbiamo realizzato un micro-sito sul Turismo Accessibile: www.germany.travel/en/accessible-germany».\r

\r

La Germania è la terza destinazione turistica scelta dagli italiani: «nel 2022 abbiamo registrato oltre 2.800.000 pernottamenti e nei primi 2 mesi del 2023 c’è stata una crescita del 146% rispetto al 2022» prosegue Marchetti.\r

\r

Il viaggiatore italiano arriva da ogni regione della penisola e raggiunge la Germania in tutti i mesi dell’anno fermandosi 5/6 notti. Viaggia per turismo (62%) - tornando più volte in Germania -, per business (26%) o per visitare parenti e amici (12%). - sottolinea Marchetti – Si muove per il 55% in aereo, per il 33% in auto e in treno: dal 6% del 2022, il dato ha oggi superato il 10% grazie al piano di sviluppo delle infrastrutture di Ferrovie Tedesche».\r

\r

Tra le proposte per il 2024 le celebrazioni del 250esimo anniversario della nascita di Caspar David Friedrich e i Campionati europei di calcio, programmati in 10 città dal 14 giugno al 14 luglio. Per l'occasione sarà creato l’itinerario turistico “Strada della cultura del calcio”.\r

\r

[gallery ids=\"446523,446524,446525,446526,446527,446528\"]","post_title":"La Germania cresce in chiave sostenibile, promuovendo cultura e natura","post_date":"2023-05-29T10:42:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685356970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom della divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi.\r

\r

“Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia del to: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con l'Asia e in particolare Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia. Bene pure Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa e oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti per il segmento si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito a intercettare anche i periodi più caldi dell’anno.\r

\r

“Rispetto al 2022 il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato – spiega il direttore commerciale King Holidays, Roberto Minardi –. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori”.","post_title":"King Holidays: divisione gruppi a +40% di fatturato sul 2022","post_date":"2023-05-29T10:11:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685355083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair. \"Se rimarrà la tassa di 2,50 euro al Marco Polo, potremmo anche portare il volo per Londra da Venezia a Treviso”: Eddie Wilson, ceo di Ryanair, ha così commentato a margine delle celebrazioni dei 25 anni della low cost al Canova, la recente decisione di Venezia di adottare una tassa di 2,50 euro a passeggero al Marco Polo. \r

\r

La boutade è chiaramente una provocazione, ma lo scalo trevigiano punta in alto: \"Treviso e Venezia sono aeroporti in concorrenza con gli scali europei, per questa ragione speriamo che venga tolta - ha ribadito Wilson -. Noi vogliamo investire ma la tassa disincentiva a farlo\". \r

\r

Nel frattempo è il sindaco di Treviso, Mario Conte ad approfittare della presenza del ceo per chiedere la riapertura di un collegamento fra la città e Londra: \"Please Eddie, rimettici il volo da e per Londra\"! \"Prometto che porterò la proposta al team che se ne occupa, perché forse è arrivato il momento di farlo\".","post_title":"Ryanair, Wilson polemico su tassa Venezia: \"Potremmo spostarci a Treviso\"","post_date":"2023-05-29T09:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1685353842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa dal digital la principale novità della prossima estate di Europ Assistance per il mondo del travel. A partire da giugno sarà infatti attivo e disponibile su tutti i prodotti di agenzia un m-site ad hoc, ossia un sito specificamente pensato per il mobile, che consentirà ai viaggiatori di interagire direttamente con la centrale operativa della compagnia assicurativa. Lo ha rivelato, a margine della presentazione dell'ultimo Holiday Barometer realizzato in collaborazione con Ipsos, il chief travel and personal officer Italia del gruppo, Massimiliano Sibilio: \"Un Qr code dedicato consentirà ai clienti delle adv di entrare in contatto diretto con noi in caso di necessità. tramite una web call, la chat Whatsapp o in formato digitale\".\r

\r

Dopo un 2022 particolarmente positivo, anche sull'onda degli effetti emotivi della pandemia, in questo primo scorcio di 2023 si conferma inoltre il trend positivo di Europ Assistance: \"Si continua ad avvertire la maggiore propensione delle persone a viaggiare protetti, che già avevamo registrato l'anno scorso - sottolinea Sibilio -. Al momento, in termini di volumi complessivi, viaggiamo sul 15%-20% in più rispetto ai livelli del 2019, con le polizze annullamento, in particolare, che si mantengono su quote del 30% superiori a quelle di quattro anni fa. Attendiamo ora anche le performance delle coperture sanitarie, che di solito si vendono un po' più sotto data. In generale, se da una parte sta naturalmente calando la richiesta di prodotti specifici legati all'epidemia Covid, cresce invece ulteriormente la tendenza delle persone a integrare le assicurazioni base incluse nei pacchetti turistici, con coperture integrative, quali per esempio l'incremento dei massimali dedicati alle spese mediche\".","post_title":"Sibilio, Europ Assistance: presto un m-site ad hoc per i clienti delle adv","post_date":"2023-05-26T13:31:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685107878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più Europa per la Norwegian Epic il prossimo inverno. Lo ha rivelato la stessa compagnia Ncl con una lettera indirizzata a chi aveva già prenotato una delle crociere in programma dal 1° dicembre 2023 al 9 aprile 2024. Stando a quanto comunicato, riporta Travel Weekly, l'annullamento del programma nel Vecchio continente sarebbe dovuto alla decisione di riposizionare la nave, ma nessun indizio è stato rivelato riguardo alla nuova destinazione della Epic.\r

\r

Ncl ha comunque assicurato il completo rimborso dei pagamenti già effettuati. Ai passeggeri coinvolti verrà inoltre offerto uno sconto del 20% su eventuali prenotazioni relative ad altre crociere in programma in Europa sino al prossimo 30 aprile. Riduzione che scende invece al 10% per le partenze successive, fino al 31 dicembre 2024.\r

\r

La novità segue di appena una settimana un'altra cancellazione Ncl. La Spirit ha infatti annullato tutte le proprie crociere previste in Alaska per il 2024. In questo caso la nave sarà messa a disposizione del nuovo programma Experiences at Sea, dedicato alla charterizzazione delle unità della flotta per eventi, meeting e incentive ad hoc.","post_title":"Cancellata la stagione invernale della Norwegian Epic in Europa","post_date":"2023-05-26T11:39:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685101166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova in Trentino, all'interno del comprensorio sciistico Madonna di Campiglio – Marilleva, il primo indirizzo di montagna del gruppo Greenblu Hotels & Resort. La compagnia pugliese porta così il proprio portfolio a quota 12 indirizzi a 4 e 5 stelle, per un totale di oltre 1.300 camere e 3.500 posti letto, distribuiti tra Puglia, Basilicata, Sicilia e oggi anche Trentino.\r

\r

Di proprietà di Pendragon Mountain, a sua volte parte del Pendragon Real Estate Fund, fondo d'investimento con focus su asset hospitality in Trentino, Sardegna e Francia con cui Greenblu ha siglato un accordo di locazione, la struttura si chiama hotel Annamaria e si trova nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Completamente rinnovato in stile minimalista e dal design contemporaneo, è un 4 stelle da oltre 100 camere, spa, piscina interna, bar, ristorante, terrazza e parcheggi. La sua riapertura è prevista per il prossimo mese di dicembre. A curare l'operazione, nel ruolo di advisor, è stato World Capital Group.\r

\r

“L’acquisizione in gestione della prima struttura in montagna rappresenta un’importante opportunità di diversificazione per noi - spiega l'amministratore di Greenblu, Vincenzo Gentile -. Siamo lieti di estendere la nostra offerta per la prima volta al di fuori del territorio del Sud Italia, in una località sciistica di prestigio nel comprensorio nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco. Il nostro obiettivo è ora quello di continuare il percorso di sviluppo sul territorio nazionale\".","post_title":"Il gruppo Greenblu approda sulle Alpi. Gestirà un hotel in Trentino","post_date":"2023-05-26T11:24:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685100270000]}]}}