Cresce l’offerta crocieristica di Glamour Tour Operator

Accordi di collaborazione con alcuni dei principali brand crocieristici a livello mondiale. Da quelli di nicchia come Star Clippers, con velieri in Mediterraneo e Caraibi, e Albatross, con catamarani in tutto il mondo, fino a Ncl, Royal Carribean, Msc, per crociere classiche con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il tutto passando per i prodotti di altissimo livello, come Oceania, Silversea, Celebrity , Azamara e Regent con possibilità di diversificare anche con itinerari su Sud e Nord America, Caraibi, Australia, Medio Oriente, Hawaii, giro del mondo e Mediterraneo. Attento a seguire le esigenze emergenti del mercato, Glamour Tour Operator ha ampliato sensibilmente la propria offerta crociere negli ultimi due anni.

Un segmento in espansione, sottolinea il cruise development manager dell’operatore toscano, Marco Depascale, nel quale cresce sempre più la tendenza ad abbinare il viaggio in nave a un tour e/o soggiorno pre/post imbarco: “Grazie alle promozioni proposte dalle compagnie e all’evoluzione delle navi, i target ai quali si rivolge il prodotto crociere sono davvero molteplici: famiglie, single, coppie, gruppi di amici e giovani, viaggi di nozze. E la nostra offerta è sicuramente variegata con destinazioni come Caraibi, Nord America, Oriente e Sudafrica, fino presto ad arrivare alle Hawaii e all’Alaska. Stiamo inoltre valutando ulteriori collaborazioni con altri brand per il prossimo futuro“.