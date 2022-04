Cresce lo staff di Idee per Viaggiare con 5 new entry, tra cui il nuovo key account Marco Romano

Sono cinque le ultime new entry nel team Idee per Viaggiare che continua a investire in persone e tecnologia, i due pilastri su cui poggia la strategia di sviluppo dell’operatore. Marco Romano è in particolare il nuovo key account Toscana e La Spezia, rafforzando così ulteriormente la squadra commerciale, che arriva a quota 15 sales in tutta Italia. Potenziato pure il booking, per far fronte alle sempre maggiori richieste. Filippo Gillo, esperto in Sudamerica, è stato inserito per supportare la destinazione, oggetto di sviluppo con l’acquisizione del marchio Marcelletti, dove ha lavorato per 19 anni. Valentina Castelluccio e Antonella Foroni, nomi e volti noti nel mercato, apportano la loro conoscenza delle aree Indonesia e Indocina. Alessandro Alfieri potenzia infine il dipartimento prenotazioni occupandosi dell’Oceania, grazie alla lunga esperienza maturata sulla destinazione.

“Vogliamo continuare a dare un segnale di positività, data la nostra buona ripresa in un periodo ancora particolarmente incerto – sottolinea il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi -. Siamo in un processo di continua crescita. Abbiamo utilizzato il biennio di stop forzato per investire su due aspetti per noi fondamentali, l’uno necessariamente legato all’altro: le persone prima di tutto e quindi la tecnologia”.

Oltre al potenziamento delle risorse umane gli ultimi mesi hanno infatti visto la conclusione del processo di digitalizzazione, dopo l’acquisto e la messa appunto del nuovo crm. Uno strumento dalle molte potenzialità, che consente ora all’operatore di perfezionare la personalizzazione delle proposte, conoscendo meglio il cliente e l’agente di viaggio, in base alle abitudini di consumo.