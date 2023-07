Costa lancia la promo Neverending Summer per le prenotazioni fino al 21 agosto Si chiama Neverending Summer la nuova promozione Costa Crociere per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. L’iniziativa prevede prezzi a partire da 499 euro a persona su un serie di itinerari in programma tra Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi. “Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggio partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare insieme un business virtuoso per tutta la filiera”. Condividi

\r

Nel mondo del business le dimensioni contano. E parecchio. Perché garantiscono economie di scala, un più semplice accesso al credito, integrazioni verticali e sinergie tra divisioni e comparti differenti. Non sempre però a fatturati giganti corrispondono reddittività altrettanto notevoli. E' quanto accade per esempio tra i principali gruppi alberghieri internazionali quotati in Borsa. Stando a una recente analisi condotta da Pambianco sui dati 2022, infatti, nonostante il dominio di Marriott International, che stacca tutti gli altri operatori per fatturato complessivo (19,5 miliardi di dollari), è in realtà il gruppo Wyndham a spiccare per efficienza gestionale. La compagnia con sede a Parsippany, nel New Jersey, è prima per margini operativi lordi (ebitda margin): 596 milioni di dollari, corrispondenti al 42,5% del proprio giro d'affari totale (nella classifica per fatturato, è invece appena al nono posto con 1,4 miliardi).\r

\r

Medaglia d'argento poi per Choice Hotels International, con un ebitda margin del 39,5% (511 milioni), rispetto a un fatturato complessivo che la lascia addirittura fuori dalla top ten. Terzo gradino del podio infine per Minor International, il gruppo che include anche il brand Nh, che nel 2022 ha registrato margini operativi del 26,1%, per un valore di 869 milioni. In termini di ricavi totali la compagnia thailandese è sesta a quota 3,3 miliardi. Solo in quarta posizione si trova quindi il primo operatore da podio per fatturato: Hilton Woldwide, secondo per giro d'affari complessivo (8,2 miliardi), vanta un ebitda margin del 25,7%. Appena quinta infine Marriott International, i cui margini operativi lordi si fermano (si fa per dire) al 18,1% dei ricavi totali.","post_title":"Wyndham primo gruppo quotato al mondo per redditività. Solo quinto il colosso Marriott","post_date":"2023-07-26T14:27:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690381665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il 4 novembre 2023 il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia e presentata oggi alla stampa a Roma.\r

\r

L’evento, promosso dalla fondazione Green Weddings, vedrà 3 momenti principali.\r

\r

Il primo convegno “Il destination wedding nella promozione del Made in Italy” sarà aperto e presenziato dal ministro degli Affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e avrà come tema principale l’attrazione del mercato internazionale del wedding tourism. L’obiettivo è quello di sostenere non solo l’industria turistica, ma anche la produzione italiana dell’eccellenza.\r

\r

«Quando parliamo di matrimoni e del sistema del wedding in Italia dobbiamo preventivare l’erogazione di servizi di altissimo livello professionale – sottolinea il presidente della fondazione Green Weddings Armando Soldaini -. Quella professionalità diventa oggi, per l’Italia, la vera attrattiva sul mercato. Materie prime, abiti, fiori, decine di servizi correlati: tutto deve parlare dell’eccellenza del Made in Italy, da offrire in una logica green, intesa come ritorno all’autenticità, ai valori delle nostre tradizioni culturali, soprattutto agresti, scoperta della biodiversità dei territori, contatto con le comunità e le culture locali. Crediamo fermamente che ci possa essere una grande evoluzione concettuale e culturale di cui si possa avvantaggiare tutto il sistema».\r

\r

Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori” tratterà proprio gli strumenti e le soluzioni da trovare sul territorio per soddisfare la crescente richiesta di qualità e strutturare un miglior sistema dell’accoglienza specializzato. Parteciperanno enti regionali, amministratori, operatori ed aziende per individuare best practice e elaborare programmi di formazione allo scopo di consentire ai territori di attrezzarsi al mglio per affrontare e vincere la competizione globale.\r

\r

L’evento vedrà la media partership del Gruppo Travel, con le testate Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. «Il wedding è un settore che porta notevoli benefici per tutto il comparto turistico incoming – spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. La spesa per ogni evento si aggira intorno ai 55 mila euro, rappresentando una grandissima potenzialità per gli operatori e per i territori, soprattutto quelli meno gettonati dal turismo di massa, che possono godere di flussi turistici interessati alla scoperta dell’Italia più autentica e più esperienziale, quella che raccontiamo attraverso il portale ItaliAbsolutely all’estero».\r

Il matrimonio è un'industria\r

Il progetto Green Weddings 2023 sarà supportato dal coinvolgimento di importanti rappresentanti dell’impresa ma anche del mondo politico. Fabio Ridolfi, vice presidente fondazione Green Weddings e operatore del settore da circa 20 anni, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per dare un vero slancio al settore.\r

\r

«Il matrimonio rappresenta una vera e propria industria – spiega – fondamentale per il nostro Paese e per i nostri territori, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia. Oggi abbiamo l’occasione, grazie a questa opportunità, di approdare ai tavoli istituzionali importanti in cui discutere tutte le tematiche per il settore, formulare proposte che seguiranno un iter istituzionale e quindi permettere una consacrazione da questo punto di vista».\r

\r

Sergio Caci, coordinatore dei rapporti con le istituzioni per l’evento e braccio destro del ministro Tajani, assicura che l’attenzione del Governo è molto alta. «C’è sicuramente bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore – spiega – e una vicinanza da parte delle istituzioni. Ci occuperemo di coordinare tutte le realtà istituzionali principali, compresi quattro ministeri e gli enti regionali per offrire il massimo aiuto a questo segmento e agli operatori coinvolti».\r

\r

","post_title":"Green Weddings 2023: l'evento a Roma. Gruppo Travel media partner","post_date":"2023-07-26T14:17:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1690381052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Programmi dai tre agli otto giorni a tariffe molto competitive valide fino al 15 settembre, per pacchetti incentrati sulla scoperta del paese durante l’estate. E' la Summer Promotion della dmc giordana Grand Tours: “Abbiamo voluto valorizzare un periodo in cui l’affluenza di turisti è più bassa nonostante le temperature non siano proibitive - spiega il ceo della destination management company, Mahmoud Khasawneh -. Un modo per aiutare i nostri partner a soddisfare anche i budget più bassi garantendo sempre il livello dei nostri servizi”.\r

\r

“Perché rinunciare alla bassa stagione, se può diventare un’opportunità per chi lavora nel turismo? - aggiunge Carla Diamanti, travel coach, docente universitaria, giornalista e grande esperta di Giordania che coordina il mercato italiano della dmc sviluppando e supervisionando ogni percorso con sguardo attento alla destinazione -. Adoro la Giordania d’estate, con giornate lunghissime, serate limpide e temperature mai eccessive”.\r

\r

Attenzione rivolta non solo all’esigenza del cliente ma anche al patrimonio naturale e culturale, sempre al centro dei circuiti di Grand Tours, che mirano al pieno coinvolgimento delle comunità locali e alla tutela dell’ambiente. L’operatore giordano sta in particolare lavorando a progetti ecosostenibili per una inedita proposta turistica che farà parte delle nuove offerte e che sarà lanciata a breve.","post_title":"Grand Tours: la Summer Promotion per vivere la Giordania d'Estate","post_date":"2023-07-26T13:39:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690378747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair lancia una nuova rotta da Pisa per Porto, che sarà attiva tre volte a settimana nell'ambito dell'operativo invernale 2023-24. «Offriamo ai nostri clienti di Pisa ancora più scelta per le vacanze invernali, alle tariffe più basse in Europa - ha dichiarato Mauro Bolla, country mananger Italia della low cost irlandese -. Una destinazione imperdibile per l'inverno '23, Porto è ideale per un break invernale grazie alla splendida architettura, ai mercatini di Natale che aspettano solo di essere esplorati e all’ottima cucina portoghese che offre tante specialità».\r

Per celebrare il lancio di questa nuova entusiasmante rotta, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da € 29,99 solo andata su Ryanair.com\"","post_title":"Ryanair collegherà Pisa a Porto con tre voli settimanali, dall'inverno 2023","post_date":"2023-07-26T12:44:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690375481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Neverending Summer la nuova promozione Costa Crociere per le prenotazioni effettuate entro il 21 agosto su una selezione di partenze, da settembre 2023 a marzo 2024. L'iniziativa prevede prezzi a partire da 499 euro a persona su un serie di itinerari in programma tra Mediterraneo occidentale e orientale, Emirati Arabi e Caraibi.\r

\r

“Proseguono i nostri investimenti nella comunicazione e nelle iniziative commerciali – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Queste attività hanno l’obiettivo di sostenere la domanda e supportare le agenzie di viaggio partner, stimolando le prenotazioni per i viaggi dell’autunno e dell’inverno. Lo scopo di questo grande lavoro di squadra è anche quello di ampliare sempre di più la finestra dell’early booking, che permette di sviluppare insieme un business virtuoso per tutta la filiera”.","post_title":"Costa lancia la promo Neverending Summer per le prenotazioni fino al 21 agosto","post_date":"2023-07-26T12:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690374266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cipro macina numeri positivi durante la calda estate 2023: lo scorso giugno il Paese ha registrato un'impennata del 22,7% negli arrivi turistici rispetto allo stesso mese 2022.\r

\r

Secondo i dati elaborati dal Servizio statistico di Cipro, a giugno l'Isola ha accolto 456.985 visitatori, ben oltre quindi i 372.324 arrivi registrati nel giugno 2022. Segno positivo anche per l'intero primo semestre 2023, con un aumento del 32,1% degli arrivi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I visitatori sono passati da 1.221.382 a 1.613.690.\r

\r

Quanto ai principali mercato di provenienza, a guidare la classifica è il Regno Unito con il 34,8% (159.061) degli arrivi totali; seguono Israele con il 10,2% (46.402) dei visitatori, la Polonia con il 6,6% (30.293), la Svezia con il 5% (22.724) e la Grecia con il 4,5% (20.722).\r

\r

Le vacanze si confermano lo scopo principale per visitare Cipro, con una quota dell'81,7% degli arrivi; un altro 12,6% ha visitato amici e parenti e il 5,5% è arrivato per motivi di lavoro. ","post_title":"Cipro: gli arrivi del mese di giugno registrano una crescita del 22,7%","post_date":"2023-07-26T11:54:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690372478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania sarà nuovamente e totalmente operativo nei primi giorni di agosto. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l'incontro che si è svolto ieri a Fontanarossa, ha annunciato l'iter che porterà al completo ripristino dell'attività dello scalo: da oggi si passa da otto a dieci voli all'ora (5 partenze e 5 arrivi), mentre dal prossimo martedì, 1° agosto, con l'entrata in funzione della tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, si potrà arrivare fino a quattordici.\r

\r

\"Il ritorno alla piena normalità si avrà qualche giorno dopo, non appena termineranno le operazioni di bonifica e ripristino del terminal A\". \r

\r

Il vertice è stato voluto dal governatore per verificare personalmente la situazione dello scalo catanese dopo il rogo del 16 luglio scorso e affrontare le criticità legate alla parziale chiusura dell'aerostazione. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Arico', il sindaco di Catania, Enrico Trantino, l'amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, oltre ai rappresentanti di tutti gli enti interessati dalla situazione di emergenza: Ast, Enav, Enac, società di gestione degli altri scali aeroportuali siciliani (Gesap, Airgest e Sac) e l'aeroporto militare Nato di Sigonella.\r

\r

In video collegamento anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha assicurato tutto il supporto possibile per il rapido ritorno alla normalità dello scalo etneo; una nota del Mit auspica \"massima severità\" qualora emergesse la natura dolosa dei roghi.\r

\r

Al momento l'aeroporto di Catania consente la movimentazione di 20.000 passeggeri, più circa 6.000 dirottati su Comiso, rispetto ai 40.000 in condizioni normali. Entro la prima settimana di agosto l'obiettivo è ripristinare il 90% del traffico passeggeri. ","post_title":"Catania: aeroporto completamente operativo nei primi giorni di agosto","post_date":"2023-07-26T11:19:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690370357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022.\r

Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal.\r

Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3.\r

Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. \r

Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.","post_title":"Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3","post_date":"2023-07-26T10:35:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690367716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha operato il primo volo commerciale fra Italia e Libia dopo dieci anni. «Ita Airways supporta con orgoglio il Sistema Paese italiano nella storica riapertura dei collegamenti aerei tra Italia e Libia operando questo primo volo commerciale e sta valutando di prevedere un operativo strutturale tra i due Paesi sin dalla prossima stagione invernale».\r

\r

\r

\r

\r

Il collegamento fra Tripoli e Roma Fiumicino ha visto la presenza a bordo del primo ministro libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, che ha partecipato alla Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni, che si è svolta nella Capitale italiana.\r

\r

Il volo «è il frutto di un lungo lavoro portato avanti da Enac, Aise e Ambasciata italiana a Tripoli» spiega una nota dell'Enac che ricorda come il volo di ritorno in Libia abbia coinvolto una rappresentanza del sistema del trasporto italiano, guidata dal presidente stesso dell’Enac Pierluigi Di Palma, dal direttore generale Alessio Quaranta e da Fabio Nicolai, direttore centrale operatività e standard tecnici. La delegazione era composta inoltre dal presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata; dalla presidente di Enav Alessandra Bruni; Alberico Parente, responsabile del marketing di Enav; Francesco Presicce Accountable Manager di Ita Airways; il presidente di Aeneas, consorzio di aziende italiane impegnate nella ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli, Elio Franci e il Console in Libia Eleonora Bonvini.\r

\r

\r

\r

Dal prossimo autunno anche Medsky, compagnia aerea libica, inizierà ad operare verso l’Italia, rafforzando le connessioni con il nostro Paese.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways sulla rotta Italia-Libia: «Valutiamo operativo strutturale per l'inverno»","post_date":"2023-07-26T10:07:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690366053000]}]}}