Costa Fortuna: nell’estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia Un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. E’ la principale novità Costa Crociere per l’estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza. Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo. In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi.

E' la principale novità Costa Crociere per l'estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza.\r

\r

Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo.\r

\r

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi.","post_title":"Costa Fortuna: nell'estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia","post_date":"2023-04-27T14:33:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682606010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair celebra i primi 15 anni di attività a Bologna con 40 milioni di passeggeri trasportati e un operativo estivo che include 67 rotte, tra cui due nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca. Un network da record quello dell'estate 2023, che vedrà 11 aeromobili basati al Marconi e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti.\r

La low cost irlandese opererà da Bologna oltre 745 voli a settimana, con una crescita del 9% rispetto all'estate 2022 e prevede di trasportare da e per lo scalo emiliano 5,5 milioni di passeggeri.\r

\"Celebriamo il trasporto di 40 milioni di passeggeri attraverso Bologna dopo 15 anni di attività al Guglielmo Marconi con il lancio del nostro operativo estivo che offre 67 rotte incluse 2 nuove per Tolosa e Zara, garantendo ai clienti/visitatori di Bologna la più ampia scelta di sempre per l'estate '23\" ha dichiarato il country manager Italia di Ryanair, Mauro Bolla.\r

","post_title":"Ryanair a Bologna con due nuove rotte estive e 40 milioni di passeggeri in 15 anni","post_date":"2023-04-27T13:02:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682600562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre al padrone di casa Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, sul palco del panel “Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana” saliranno anche Leonardo Massa, country manager Msc Crociere, Gianluca Rubino, ceo di Kel12 National Geographic e Fabio Savelloni, direttore generale di Idee Per Viaggiare. Si svelano i nomi dei protagonisti dei talk show di Obiettivo X: l'evento firmato Ota Viaggi che si terrà presso il siciliano CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio.\r

\r

L'altra tavola rotonda in programma, \"il comparto Trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare\" coinvolgerà invece Tommaso Fumelli, vp sales Italy Ita Airways, Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa, Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director Gnv, e Alessandro Onorato, direttore commerciale gruppo Onorato Armatori Moby Tirrenia.\r

\r

A chiusura del panel salirà sul palco Ivana Jelinic, presidente Enit, agenzia nazionale del Turismo. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti, nella serata di venerdì 12, il palco dell’evento sarà calcato anche da alcuni artisti, chiamati con lo scopo di intrattenere tutto il pubblico presente. Tra questi si esibiranno i comici “i Carta Bianca” ed “ Enzo e Sal”, insieme al mago Lupis, al dj Claudio Megna e al vocalist Peppe Granato.","post_title":"Tutti i protagonisti dei talk show di Obiettivo X","post_date":"2023-04-27T11:32:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682595144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all'edizione 2024 dell'Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture - ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un'esperienza significativa e indimenticabile”.\r

\r

In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l'Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali.\r

\r

\"Da molti anni l'Oman ha una forte presenza all'Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione\" ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin.\r

\r

L'edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori.","post_title":"L'Oman sarà la destinazione partner dell'Itb Berlino 2024","post_date":"2023-04-27T10:57:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682593078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate italiana di United Airlines dà il benvenuto anche al ritorno del collegamento stagionale tra Venezia e New York/Newark, che opererà fino al prossimo 28 ottobre, con voli giornalieri. Durante la summer la compagnia conta dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti, collegando il maggior numero di aeroporti italiani con gli Usa, rispetto a qualsiasi altro vettore.\r

\r

Il volo da Venezia alla Grande Mela si aggiunge a quelli giornalieri diretti e annuali tra Roma e Milano e l'hub di Newark, oltre che a quelli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago e Washington Dulles e tra Milano e Chicago, nonché tra Napoli e New York/Newark. Decollerà infine il prossimo 26 maggio il nuovo collegamento diretto giornaliero tra Roma e San Francisco. Sempre dal 26 maggio, United raddoppierà le frequenze tra Roma e New York/Newark e, dal 24 giugno, tra Napoli e New York.\r

\r

“Con il ritorno del volo da Venezia i nostri passeggeri nell’area del Triveneto e oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza, attraverso l’hub di New York/Newark, verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti\" ha commentato Walter Cianciusi, country sales manager di United in Italia. \r

\r

“La ripresa anticipata ad aprile del collegamento di United Airlines per New York/Newark, già riattivato nell’estate 2022, dimostra come il bacino d’utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti - ha dichiara Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save -. La maggior capacità offerta dall’aeromobile Boeing 777-200er, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l’attenzione di United Airlines nell’intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato”.\r

\r

\r

\r

\r

I Boeing 777-200Er sono configurati con 50 business suites con poltrone completamente reclinabili e tutte con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 46 poltrone Economy PlusSM e 156 poltrone in Economy standard.\r

\r

\r

\r

","post_title":"United Airlines: riparte il giornaliero Venezia-New York, operato da un B777-200","post_date":"2023-04-27T10:18:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682590725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia.\r

\r

Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino.\r

\r

Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia).\r

\r

«Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta».\r

\r

«È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia».\r

\r

I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia.\r

\r

«Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr.\r

\r

Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria».","post_title":"Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo","post_date":"2023-04-26T13:06:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682514371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines rilancia su Roma Fiumicino dove, dal prossimo inverno, il collegamento diretto per Dallas Fort Worth diventerà annuale \"per soddisfare l’aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti - ha dichairato Kyle Mabry, vice president - operations and commercial, Emea and Apac della compagnia aerea . Il primo volo tra l’Italia e il Texas è stato introdotto nel giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l’ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”.\r

\r

“L’estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l’efficacia della storica collaborazione con American Airlines - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto prima. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l’arricchimento dell’offerta per tutto l’anno”.\r

\r

Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas – Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l’unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

Dallas, principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati con aeromobili Boeing 787 e Boeing 777.","post_title":"American Airlines: il volo Roma-Dallas diventerà annuale, dal prossimo inverno","post_date":"2023-04-26T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682512837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell'organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai \"principali player del segmento Mice - spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati\".\r

\r

L'evento 'Jordan - The Mice Opportunity Destination' avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. \"Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l'incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette\".\r

\r

Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman \"con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano\". L'aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, \"ma potenziamo comunque, sin d'ora, la capacità posti sulla rotta grazie all'utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda\".\r

\r

","post_title":"Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio","post_date":"2023-04-26T12:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682511284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Indicatori positivi per l’estate 2023 di Dat Volidisicilia che, aggiudicatasi per il quarto anno consecutivo la continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Pantelleria, ha registrato “fin dall’annuncio dei nuovi voli una domanda sostenuta che lascia presagire un rilevante incremento di traffico” precisa Luigi Vallero, direttore generale.\r

\r

Il nuovo bando sarà attivo dal 1° luglio prossimo con una validità di due anni “fino al 31 ottobre 2025 ma, realisticamente – considerando anche quando onerosa risulta la messa in bando delle rotte - potrebbe essere esteso ad una lunghezza massima di quattro anni fino al giugno 2027. Ciò si tradurrebbe in un supporto decisivo per l’intera filiera turistica per la pianificazione e programmazione dell’alta stagione”.\r

\r

Rispetto ai bandi precedenti, con quello attuale Dat potenzia le frequenze dei voli e precisamente: “Su Lampedusa opereremo fino a tre voli giornalieri da metà luglio a fine agosto; la Catania-Pantelleria, in realtà già da dicembre scorso, è passata da stagionale ad annuale con due frequenze settimanali in inverno che da giugno saliranno a quattro”.\r

\r

Complessivamente si tratta di 15 voli giornalieri durante la stagione invernale che aumentano fino a 26 al giorno durante quella estiva. La flotta operativa nel nostro Paese “conta tre Atr72 configurati con 66-72 posti – due a Lampedusa e uno a Pantelleria - più una macchina di back-up”. I passeggeri trasportati si attestano a 230.000 all’anno e i voli operati superano quota 6.000.\r

\r

Sul fronte tariffe si registra una riduzione, “del 34% rispetto a quelle passate, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal nostro commerciale con i partner, inclusi tour operator e adv. Certo siamo riusciti anche a catturare traffico dal trasporto marittimo, grazie ai tempi di trasporto inevitabilmente inferiori\".\r

\r

In fieri ci sono comunque progetti di collegamenti al di fuori della continuità, come già accaduto in passato: “Rotte quali Catania-Brindisi oppure Lampedusa-Napoli potrebbero venire riproposte, ma se ne riparla per il 2024”.\r

\r

Significativo il contributo delle vendite via trade “il cui volume durante il picco della stagione estiva arriva all’80%”.","post_title":"Dat Volidisicilia: quarto anno di ct su Lampedusa e Pantelleria. \"La domanda è sostenuta\"","post_date":"2023-04-26T11:32:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682508734000]}]}}