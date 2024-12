Costa Crociere rivoluziona il concetto di vacanza, vivere la “meraviglia” del viaggio Le crociere continuano a crescere, registrando quasi 32 milioni di passeggeri nel mondo. Ma la percentuale dei crocieristi è ancora bassa: il 2% dei viaggiatori globali, con un ampio potenziale di crescita per i prossimi anni. «La nostra sfida per il 2025 è quella di rivoluzionare ancora una volta il concetto di vacanza – spiega Mario Zanetti ad di Costa Crociere – portando i circa 35.000 ospiti che ogni giorno viaggiano con noi a vivere la meraviglia di riscoprire la bellezza del mondo. Un viaggio che affrontiamo con grande senso di responsabilità. Le prospettive di crescita per il 2025 sono ottime». In occasione del primo Costa Global Summit che si è svolto a Milano il concetto di meraviglia è stato declinato nelle sue quattro dimensioni principali: l’evoluzione del brand positioning, incentrato sulla riscoperta della “meraviglia” nell’esperienza di viaggio; le nuove e spettacolari proposte di Sea destinations, disegnate dal direttore artistico Luca Tommassini; l’importanza della nave e la sua capacità di personalizzare ogni esperienza a bordo e l’uso delle tecnologie più avanzate per la personalizzazione delle esperienze di viaggio, attraverso l’utilizzo del Customer Data Platform. Costa è ancora protagonista nel mercato delle crociere con una piccola rivoluzione: trasformare ogni momento in un’esperienza in grado di lasciare i viaggiatori ispirati, rigenerati e senza parole. Il percorso era già iniziato con il lancio delle Sea Destinations, mete straordinarie che affiancate alle Land Destination riescono a dare vita ad un itinerario unico in grado di stupire il crocierista. Le proposte tra mare e terra hanno avuto un ottimo riscontro e la compagnia proseguirà a rafforzare i programmi grazie anche alla collaborazione con partner d’eccellenza. Tra le principali novità presentate al Summit, una nuova stagione delle Sea destinations, esperienze immersive in luoghi unici in mezzo al mare. Luca Tommassini è stato scelto da Costa come direttore artistico per disegnare le esperienze a bordo e renderle ancora più spettacolari, grazie alla connessione diretta con le meraviglie del mondo circostante. Per esempio, si potrà perdere in un deserto sul mare nel Golfo dell’Oman per scoprire le antiche tradizioni delle oasi tra danze e musiche da “Mille e Una Notte” o partecipare ad un party esclusivo per celebrare la luna nel mar dei Caraibi. «Il concetto di Sea&Land Destinations mi ha affascinato – commenta Luca Tommassini – perché offre agli ospiti non solo la possibilità di esplorare luoghi straordinari a terra, ma anche a bordo celebrando luoghi iconici che prima erano solo di passaggio, amplificando così il senso di meraviglia. Abbiamo creato delle cornici e dei contenitori che permetteranno ai viaggiatori di avere esperienze indimenticabili. Abbiamo fatto in modo che la poesia possa essere vissuta a bordo delle navi Costa». Condividi

