Costa Crociere: recruiting day online il prossimo 1° marzo Animatori, fotografi, receptionist, commis di cucina, sommelier, restaurant manager e tecnici dell’intrattenimento. Prosegue la campagna di nuove assunzioni di Costa Crociere, che ha organizzato un recruiting day, in programma il prossimo 1° marzo in modalità online. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con LavoroTurismo, ha l’obiettivo di selezionare un totale di circa 100 figure professionali. L’iscrizione al recruiting day può essere effettuata attraverso il sito web. Una volta selezionata la figura professionale di interesse, è possibile allegare il proprio curriculum vitae e inviare la candidatura. Lo staff di LavoroTurismo provvederà a una prima selezione delle richieste ricevute ed effettuerà un primo colloquio video online con i profili ritenuti più idonei. Il 1° marzo, giorno del recruiting day, si svolgerà quindi l’incontro finale, sempre in modalità online, con i selezionatori di Costa Crociere. I requisiti richiesti per le posizioni ricercate variano a seconda delle figure professionali, ma per tutte sono necessari il diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera. Oltre al recruiting day, sul sito web di Costa Crociere dedicato alla ricerca di personale, recentemente rinnovato, si possono trovare tutte le opportunità offerte dalla compagnia, che comprendono anche corsi di formazione gratuita finalizzati all’assunzione.

