Costa Crociere premia i Protagonisti del Mare e punta sulle Sea Destinations Dopo 28 edizioni I Protagonisti del Mare di Costa Crociere sono ancora un’esperienza unica sia per gli Agenti partner premiati che per gli ospiti. A bordo di Costa Smeralda, durante la crociera di Sanremo, i 700 agenti invitati all’evento più atteso dell’anno hanno avuto l’opportunità di festeggiare i colleghi premiati, di conoscere le novità della Compagnia del Gruppo Carnival e di confrontarsi su quello che offre il mercato. L’evento, che riconosce il merito del lavoro e dell’impegno della distribuzione Costa, resta una festa esclusiva durante la quale gli agenti possono partecipare ad appuntamenti dedicati e a work shop Speciali. Da due anni I Protagonisti si svolgono insieme alla Crociera di Sanremo: un evento nell’evento. La direzione presa dalle vendite dei primi tre mesi è incoraggiante e migliorativa rispetto al primo trimestre 2023. «Per quanto riguarda i prezzi sia in Italia che nel mondo c’è la tendenza ad un aumento del paniere medio – spiega Luigi Stefanelli, southern Europe region associate vice president Costa Crociere – Mentre per quanto riguarda la capacità negli Usa è in aumento mentre, per ora, in Europa è costante. Per questo non abbiamo in previsione nuove navi». Per quanto concerne la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: «In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti – continua Stefanelli – Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati. Il numero dei giovani a bordo è in continua crescita e questo dimostra che l’approccio comunicativo, grazie ad un linguaggio che non parla di mero prodotto ma evoca emozioni, sta dando i suoi frutti». Le Sea Destinations sono state lanciate con l’obiettivo di creare qualcosa di unico, in quel punto preciso della destinazione, in quel preciso momento, un’esperienza nell’esperienza. La compagnia fa ancora una volta da apripista, cerca un elemento distintivo all’interno delle crociere ed affronta un concetto nuovo per il settore. E come sempre essere innovatori porta con sé molte responsabilità.

«Le agenzie hanno l'onere di essere amplificatori di questo messaggio – sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere – Sea destination e land destination, una combinazione mare e terra. Alle agenzie abbiamo lanciato un messaggio in modo che possano avviare un processo di racconto più ricco nei confronti dei clienti».

