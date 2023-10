Costa: aperte le vendite per le crociere 2025 Sono aperte le vendite Costa per le crociere in partenza da aprile a novembre 2025, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Disponibile per la prenotazione anche l’edizione 2026 del Giro del mondo, che partirà proprio a fine novembre 2025. Il programma prevede tre navi dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana, insieme alla Pacifica. La prima partirà da Genova tutti venerdì, dal 4 aprile, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Dal 5 aprile la Toscana sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza. Dal 10 maggio a Savona ci sarà anche la Pacifica, ogni sabato, per andare alla scoperta di Tolone, una nuova destinazione che entra stabilmente nella programmazione Costa, nonché di Valencia, Palma di Maiorca, Olbia e Civitavecchia/Roma. In autunno l’itinerario prevede Napoli al posto di Olbia. La programmazione estiva della Pacifica sarà arricchita, inoltre, da due crociere speciali di due settimane che, partendo sempre da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza: prima Tolone, Valencia e Palma; poi le isole greche di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Creta; e infine la Sicilia, con Palermo, la Sardegna con Olbia, e Civitavecchia/Roma. La Deliziosa proporrà invece una scelta di due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo orientale, con partenze da Marghera/Venezia e Bari, oppure, in autunno, da Trieste e Bari. Il primo è un itinerario dedicato ai colori dell’Adriatico, che visiterà la Grecia, con Corfù, l’isola di Zante, altra novità della programmazione di Costa, e Katakolon/Olimpia, oltre a Drubrovnik/Ragusa e Spalato in Croazia. In alcune partenze, Kotor/Cattaro in Montenegro sostituirà Zante. Il secondo itinerario porterà invece alla scoperta delle isole greche di Santorini e Mykonos, nonché di Katakolon/Olimpia. Nel corso dell’estate 2025, la Fascinosa proporrà quindi un itinerario di una settimana che navigherà tra Sicilia, Puglia, Grecia e Malta, visitando Catania, Taranto, le isole greche di Mykonos e Santorini, e La Valletta. Da giugno a settembre la Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema. Quest’ultima offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. La Favolosa proporrà sei diversi itinerari da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, Capo Nord, Inghilterra e Norvegia, isole Spitzbergen, un grande ritorno nella programmazione Costa, e la Scozia. Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno Costa proporrà le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di tre e quattro giorni, con le Favolosa, Pacifica, Fascinosa, Fortuna e Diadema. Per chi ha più tempo disponibile ci sono all’opposto le Costa Voyages, crociere pensate ad hoc itinerari lunghi. In primavera, con la Fortuna, e in autunno, con la Fascinosa, si andrà alla scoperta di Lisbona, oppure del Marocco, con crociere di dieci e undici giorni. Da non perdere, sempre in primavera e autunno, le crociere di due settimane della Diadema in Turchia; della Fascinosa in Grecia; di entrambe in Israele ed Egitto, nonché della Fortuna oltre le colonne d’Ercole, nelle isole Canarie o alle Azzorre. L’edizione 2026 del Giro del mondo, infine, con la Deliziosa, circumnavigherà il globo navigando verso ovest. In oltre quattro mesi di viaggio visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025 da Trieste. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l'ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali. «Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea. «Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac. La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024). [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato [post_date] => 2023-10-18T13:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697636960000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454324" align="alignleft" width="300"] La Costa Diadema[/caption] Sono aperte le vendite Costa per le crociere in partenza da aprile a novembre 2025, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Disponibile per la prenotazione anche l’edizione 2026 del Giro del mondo, che partirà proprio a fine novembre 2025. Il programma prevede tre navi dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana, insieme alla Pacifica. La prima partirà da Genova tutti venerdì, dal 4 aprile, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Dal 5 aprile la Toscana sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza. Dal 10 maggio a Savona ci sarà anche la Pacifica, ogni sabato, per andare alla scoperta di Tolone, una nuova destinazione che entra stabilmente nella programmazione Costa, nonché di Valencia, Palma di Maiorca, Olbia e Civitavecchia/Roma. In autunno l’itinerario prevede Napoli al posto di Olbia. La programmazione estiva della Pacifica sarà arricchita, inoltre, da due crociere speciali di due settimane che, partendo sempre da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza: prima Tolone, Valencia e Palma; poi le isole greche di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Creta; e infine la Sicilia, con Palermo, la Sardegna con Olbia, e Civitavecchia/Roma. La Deliziosa proporrà invece una scelta di due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo orientale, con partenze da Marghera/Venezia e Bari, oppure, in autunno, da Trieste e Bari. Il primo è un itinerario dedicato ai colori dell’Adriatico, che visiterà la Grecia, con Corfù, l'isola di Zante, altra novità della programmazione di Costa, e Katakolon/Olimpia, oltre a Drubrovnik/Ragusa e Spalato in Croazia. In alcune partenze, Kotor/Cattaro in Montenegro sostituirà Zante. Il secondo itinerario porterà invece alla scoperta delle isole greche di Santorini e Mykonos, nonché di Katakolon/Olimpia. Nel corso dell’estate 2025, la Fascinosa proporrà quindi un itinerario di una settimana che navigherà tra Sicilia, Puglia, Grecia e Malta, visitando Catania, Taranto, le isole greche di Mykonos e Santorini, e La Valletta. Da giugno a settembre la Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema. Quest'ultima offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. La Favolosa proporrà sei diversi itinerari da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, Capo Nord, Inghilterra e Norvegia, isole Spitzbergen, un grande ritorno nella programmazione Costa, e la Scozia. Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno Costa proporrà le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di tre e quattro giorni, con le Favolosa, Pacifica, Fascinosa, Fortuna e Diadema. Per chi ha più tempo disponibile ci sono all'opposto le Costa Voyages, crociere pensate ad hoc itinerari lunghi. In primavera, con la Fortuna, e in autunno, con la Fascinosa, si andrà alla scoperta di Lisbona, oppure del Marocco, con crociere di dieci e undici giorni. Da non perdere, sempre in primavera e autunno, le crociere di due settimane della Diadema in Turchia; della Fascinosa in Grecia; di entrambe in Israele ed Egitto, nonché della Fortuna oltre le colonne d’Ercole, nelle isole Canarie o alle Azzorre. L’edizione 2026 del Giro del mondo, infine, con la Deliziosa, circumnavigherà il globo navigando verso ovest. In oltre quattro mesi di viaggio visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025 da Trieste. [post_title] => Costa: aperte le vendite per le crociere 2025 [post_date] => 2023-10-18T13:20:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697635201000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porterà l'insegna Lxr Hotels & Resorts il nuovo Grand Hotel Gardone Lago di Garda che aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria. Si confermano quindi le anticipazioni di prima dell'estate, già rivelate da noi di Travel Quotidiano, su un imminente sbarco gardesano del gruppo Hilton. La compagnia con base in Virginia lo fa quindi con il suo marchio luxury collection, grazie a un accordo di franchising. La struttura, di proprietà dei lituani di Apex Alliance e dei rumeni di Pavăl Holding, sarà gestita dalla società Apex Alliance Hotel Management. Al termine dei lavori di restyling, la maggior parte delle stanze dell'hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una vista sul lago, che potrà essere ammirata da balconi privati. Oltre alle sue 160 camere, l'albergo proporrà due ristoranti d'autore, altrettanti bar e un centro benessere con piscine interne ed esterne, nonché strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l'hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago. La struttura è stata un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L'aeroporto di Verona e quello di Milano Bergamo si trovano entrambi a un'ora di auto dall'albergo. Il gruppo Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture si segnalano l’Hilton Rome Eur La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton. [post_title] => Sarà griffato Lxr l'approdo di Hilton sul lago di Garda. Apertura nel 2026 [post_date] => 2023-10-18T12:40:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697632849000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre più proiettata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030, l'Arabia Saudita ha di nuovo ampliato il numero di Paesi i cui cittadini possono ottenere il visto turistico elettronico: sei le new entry - Turchia, Thailandia, Panama, Saint Kitts e Nevis, Seychelles e Mauritius - che porta a quota 63 il totale. I visitatori possono richiedere il visto turistico online o all'arrivo in uno degli aeroporti internazionali del paese: il visto è valido per un anno, consente ingressi multipli e permette un soggiorno fino a 90 giorni. L'Arabia Saudita concede anche il visto Stopover gratuito di 96 ore, che consente ai passeggeri che viaggiano con Saudia e Flynas di rimanere nel Paese per un massimo di 96 ore prima di raggiungere la destinazione finale. Il Ministero del Turismo ha lanciato il visto elettronico nel 2019 per offrire ai turisti e ai visitatori provenienti dai paesi idonei l’opportunità di esplorare le destinazioni turistiche del Regno, partecipare a eventi di intrattenimento e conoscere la cultura saudita. Da allora, l’Arabia Saudita ha registrato 94 milioni di visite nel 2022, un aumento del 93% rispetto al 2021, con una spesa turistica di 49 miliardi di dollari. Secondo il ministero, l’Arabia Saudita è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di visite entro il 2030, con nuovi target attualmente in fase di definizione. Il piano prevede che il settore del turismo contribuisca al Pil con una quota del 10% entro il 2030, rispetto all'attuale 4,5% (era il 3% nel 2019). [post_title] => Arabia Saudita: altri sei Paesi inclusi nell'elenco per ottenere il visto elettronico [post_date] => 2023-10-18T12:38:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697632736000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Salto per il ponte di Ognissanti l'ultima promo lanciata dalla compagnia delle Navi Gialle per chi vuole scoprire la Sardegna e la Corsica. L'iniziativa di Corsica Sardinia Ferries è disponibile su numerose partenze da Livorno, per Golfo Aranci e Bastia. La promozione è prenotabile, nel limite dei posti disponibili, fino al giorno prima della partenza e la durata del soggiorno sulle isole è limitata a cinque giorni. Lo sconto del 30% è applicabile a passeggeri, veicoli e cabine. L'offerta è valida su viaggi di andata e ritorno. [post_title] => Navi Gialle: nuova promo Salto per il ponte di Ognissanti [post_date] => 2023-10-18T12:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697631943000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il marchio upper-upscale di casa Minor, Nh Collection, si espande nel capoluogo lombardo grazie al rebranding e riposizionamento del Milano Touring, già griffato Nh Hotels. La storia della struttura inizia negli anni ’30 del Novecento, quando venne costruito l’albergo in via Ugo Tarchetti 2, a pochi passi dai giardini pubblici Indro Montanelli, dal quartiere di Porta Nuova e dalla stazione Centrale. Pur avendo mantenuto e conservato diversi dettagli originali, come la scala che porta alle camere dal piano terra datata anni ‘30 e protetta dalla sovrintendenza comunale, l’Nh Collection Milano Touring si presenta oggi in una veste in parte rivoluzionata, moderna e sofisticata. Oltre alla Lobby Alive, ispirata alla classica passeggiata milanese, la struttura include tra le altre cose il Camelia’s Yard – Milano Social Bistrò, in cui è possibile anche giocare a biliardo. Le camere sono 275 distribuite su nove piani. Presente pure una palestra attrezzata, un Vip floor, nonché otto sale meeting. [post_title] => Il brand Nh Collection si espande nel capoluogo lombardo con il riposizionamento del Milano Touring [post_date] => 2023-10-18T12:18:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697631493000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet-Confcommercio ha scritto al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprezzando il suo intervento nella questione della biglietteria del Colosseo, che da oogi 18 ottobre diviene nominale, rispondendo a molteplici sollecitazioni operate fin da maggio scorso della Federazione. «La situazione era ormai insostenibile - scrive Fiavet Confcommercio nella nota - perché, pur riempiendo i formulari online non si riusciva mai a concludere la transazione, e ci si trovava costretti a rivolgersi al secondary ticketing. La scelta del biglietto nominale impedirà ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo di essere acquistati dai bot delle piattaforme online per poi essere rivenduti a prezzi triplicati e sul rispetto delle nuove regole Fiavet-Confcommercio assicura massima attenzione. E' assolutamente necessario però pensare a una linea dedicata per il mondo del turismo organizzato per acquisti plurimi, nel caso di gruppi, attraverso un canale dedicato e con quote proporzionali alle necessità delle imprese». Nella lettera Fiavet-Confcommercio rammenta anche la tematica tuttora irrisolta del diniego al rimborso pecuniario dei voucher Covid di Coopculture (gestore del Parco Archeologico del Colosseo), voucher emessi a favore delle agenzie di viaggio che avevano comprato biglietti per il Colosseo quando questo rimase chiuso durante la pandemia. Fiavet-Confcommercio ha rinnovato al Ministro della Cultura la richiesta di un’interpretazione autentica o modifica del Codice Urbani per consentire alle aziende del turismo che commercializzano attrazioni archeologiche, storiche e artistiche, di poter far uso gratuito di immagini iconiche dei beni culturali italiani più preziosi per la realizzazione di materiali promozionali indispensabili alla commercializzazione di pacchetti turistici, sempre nei limiti del rispetto di immagine che questi beni impongono. [post_title] => Fiavet-Confcommercio: «Plauso per il biglietto nominale al Colosseo. Ora puntiamo su una linea dedicata al turismo organizzato» [post_date] => 2023-10-18T11:48:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697629686000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways fissa le tappe finali per l'uscita dall'iter di ristrutturazione: completare l'integrazione della filiale Thai Smile entro l'inizio di gennaio 2024, per poi lasciare la protezione fallimentare nel corso dell'anno. I due target mirano a creare una compagnia di bandiera thailandese più snella e redditizia: il vettore è tornato in attivo solo nel quarto trimestre dello scorso anno, dopo aver registrato perdite per oltre 100 milioni di dollari nel decennio precedente. Nel primo semestre di quest'anno, Thai Airways ha generato profitti operativi per 585 milioni di dollari). La ripresa delle rotte verso l'Europa - ad esempio su Milano Malpensa - e il Giappone, oltre all'aggiunta di frequenze su tratte già operative come Sydney, sono tra gli obiettivi Thai Airways per il prossimo anno, come precisato da Thiti Arayakhun, head of scheduling, in occasione di Routes World. E per il 2025 potrebbero aprirsi nuove opportunità in Europa e in Cina. La compagnia thailandese deve però portare avanti l'ampliamento della flotta, che una volta completata l'integrazione di Thai Smile a gennaio conterà 69 aeromobili. Thai prevede la consegna di quattro nuovi Airbus A350-900 entro fine 2023 e di altri cinque nuovi velivoli l'anno prossimo, che le consentiranno di riprendere le rotte e i voli a lungo raggio. [post_title] => Thai Airways: nel 2024 la conclusione della ristrutturazione. Nel mirino il ritorno in Italia [post_date] => 2023-10-18T11:34:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697628868000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. “É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”. La tecnologia è ancora uno spauracchio? “Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”. Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience. Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”. Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive. Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista. Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati. Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”. [post_title] => Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale [post_date] => 2023-10-18T11:17:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza-artificiale [2] => tecnologie ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza artificiale [2] => tecnologie ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697627821000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa aperte le vendite le crociere 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":30,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10605,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l'ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali.\r

«Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea.\r

«Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac.\r

La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024).","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato","post_date":"2023-10-18T13:49:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697636960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Diadema[/caption]\r

\r

Sono aperte le vendite Costa per le crociere in partenza da aprile a novembre 2025, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Disponibile per la prenotazione anche l’edizione 2026 del Giro del mondo, che partirà proprio a fine novembre 2025.\r

\r

Il programma prevede tre navi dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana, insieme alla Pacifica. La prima partirà da Genova tutti venerdì, dal 4 aprile, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Dal 5 aprile la Toscana sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza. Dal 10 maggio a Savona ci sarà anche la Pacifica, ogni sabato, per andare alla scoperta di Tolone, una nuova destinazione che entra stabilmente nella programmazione Costa, nonché di Valencia, Palma di Maiorca, Olbia e Civitavecchia/Roma. In autunno l’itinerario prevede Napoli al posto di Olbia.\r

\r

La programmazione estiva della Pacifica sarà arricchita, inoltre, da due crociere speciali di due settimane che, partendo sempre da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza: prima Tolone, Valencia e Palma; poi le isole greche di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Creta; e infine la Sicilia, con Palermo, la Sardegna con Olbia, e Civitavecchia/Roma.\r

\r

La Deliziosa proporrà invece una scelta di due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo orientale, con partenze da Marghera/Venezia e Bari, oppure, in autunno, da Trieste e Bari. Il primo è un itinerario dedicato ai colori dell’Adriatico, che visiterà la Grecia, con Corfù, l'isola di Zante, altra novità della programmazione di Costa, e Katakolon/Olimpia, oltre a Drubrovnik/Ragusa e Spalato in Croazia. In alcune partenze, Kotor/Cattaro in Montenegro sostituirà Zante. Il secondo itinerario porterà invece alla scoperta delle isole greche di Santorini e Mykonos, nonché di Katakolon/Olimpia.\r

\r

Nel corso dell’estate 2025, la Fascinosa proporrà quindi un itinerario di una settimana che navigherà tra Sicilia, Puglia, Grecia e Malta, visitando Catania, Taranto, le isole greche di Mykonos e Santorini, e La Valletta.\r

\r

Da giugno a settembre la Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema. Quest'ultima offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. La Favolosa proporrà sei diversi itinerari da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, Capo Nord, Inghilterra e Norvegia, isole Spitzbergen, un grande ritorno nella programmazione Costa, e la Scozia.\r

\r

Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno Costa proporrà le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di tre e quattro giorni, con le Favolosa, Pacifica, Fascinosa, Fortuna e Diadema.\r

\r

Per chi ha più tempo disponibile ci sono all'opposto le Costa Voyages, crociere pensate ad hoc itinerari lunghi. In primavera, con la Fortuna, e in autunno, con la Fascinosa, si andrà alla scoperta di Lisbona, oppure del Marocco, con crociere di dieci e undici giorni. Da non perdere, sempre in primavera e autunno, le crociere di due settimane della Diadema in Turchia; della Fascinosa in Grecia; di entrambe in Israele ed Egitto, nonché della Fortuna oltre le colonne d’Ercole, nelle isole Canarie o alle Azzorre.\r

\r

L’edizione 2026 del Giro del mondo, infine, con la Deliziosa, circumnavigherà il globo navigando verso ovest. In oltre quattro mesi di viaggio visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025 da Trieste.","post_title":"Costa: aperte le vendite per le crociere 2025","post_date":"2023-10-18T13:20:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697635201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porterà l'insegna Lxr Hotels & Resorts il nuovo Grand Hotel Gardone Lago di Garda che aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria. Si confermano quindi le anticipazioni di prima dell'estate, già rivelate da noi di Travel Quotidiano, su un imminente sbarco gardesano del gruppo Hilton. La compagnia con base in Virginia lo fa quindi con il suo marchio luxury collection, grazie a un accordo di franchising. La struttura, di proprietà dei lituani di Apex Alliance e dei rumeni di Pavăl Holding, sarà gestita dalla società Apex Alliance Hotel Management.\r

\r

Al termine dei lavori di restyling, la maggior parte delle stanze dell'hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una vista sul lago, che potrà essere ammirata da balconi privati. Oltre alle sue 160 camere, l'albergo proporrà due ristoranti d'autore, altrettanti bar e un centro benessere con piscine interne ed esterne, nonché strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l'hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago.\r

\r

La struttura è stata un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L'aeroporto di Verona e quello di Milano Bergamo si trovano entrambi a un'ora di auto dall'albergo. Il gruppo Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture si segnalano l’Hilton Rome Eur La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton.","post_title":"Sarà griffato Lxr l'approdo di Hilton sul lago di Garda. Apertura nel 2026","post_date":"2023-10-18T12:40:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697632849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più proiettata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030, l'Arabia Saudita ha di nuovo ampliato il numero di Paesi i cui cittadini possono ottenere il visto turistico elettronico: sei le new entry - Turchia, Thailandia, Panama, Saint Kitts e Nevis, Seychelles e Mauritius - che porta a quota 63 il totale.\r

\r

I visitatori possono richiedere il visto turistico online o all'arrivo in uno degli aeroporti internazionali del paese: il visto è valido per un anno, consente ingressi multipli e permette un soggiorno fino a 90 giorni. \r

\r

L'Arabia Saudita concede anche il visto Stopover gratuito di 96 ore, che consente ai passeggeri che viaggiano con Saudia e Flynas di rimanere nel Paese per un massimo di 96 ore prima di raggiungere la destinazione finale.\r

\r

Il Ministero del Turismo ha lanciato il visto elettronico nel 2019 per offrire ai turisti e ai visitatori provenienti dai paesi idonei l’opportunità di esplorare le destinazioni turistiche del Regno, partecipare a eventi di intrattenimento e conoscere la cultura saudita. Da allora, l’Arabia Saudita ha registrato 94 milioni di visite nel 2022, un aumento del 93% rispetto al 2021, con una spesa turistica di 49 miliardi di dollari.\r

\r

Secondo il ministero, l’Arabia Saudita è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di visite entro il 2030, con nuovi target attualmente in fase di definizione. Il piano prevede che il settore del turismo contribuisca al Pil con una quota del 10% entro il 2030, rispetto all'attuale 4,5% (era il 3% nel 2019).","post_title":"Arabia Saudita: altri sei Paesi inclusi nell'elenco per ottenere il visto elettronico","post_date":"2023-10-18T12:38:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697632736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Salto per il ponte di Ognissanti l'ultima promo lanciata dalla compagnia delle Navi Gialle per chi vuole scoprire la Sardegna e la Corsica. L'iniziativa di Corsica Sardinia Ferries è disponibile su numerose partenze da Livorno, per Golfo Aranci e Bastia.\r

\r

La promozione è prenotabile, nel limite dei posti disponibili, fino al giorno prima della partenza e la durata del soggiorno sulle isole è limitata a cinque giorni. Lo sconto del 30% è applicabile a passeggeri, veicoli e cabine. L'offerta è valida su viaggi di andata e ritorno.","post_title":"Navi Gialle: nuova promo Salto per il ponte di Ognissanti","post_date":"2023-10-18T12:25:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697631943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il marchio upper-upscale di casa Minor, Nh Collection, si espande nel capoluogo lombardo grazie al rebranding e riposizionamento del Milano Touring, già griffato Nh Hotels. La storia della struttura inizia negli anni ’30 del Novecento, quando venne costruito l’albergo in via Ugo Tarchetti 2, a pochi passi dai giardini pubblici Indro Montanelli, dal quartiere di Porta Nuova e dalla stazione Centrale.\r

\r

Pur avendo mantenuto e conservato diversi dettagli originali, come la scala che porta alle camere dal piano terra datata anni ‘30 e protetta dalla sovrintendenza comunale, l’Nh Collection Milano Touring si presenta oggi in una veste in parte rivoluzionata, moderna e sofisticata. Oltre alla Lobby Alive, ispirata alla classica passeggiata milanese, la struttura include tra le altre cose il Camelia’s Yard – Milano Social Bistrò, in cui è possibile anche giocare a biliardo. Le camere sono 275 distribuite su nove piani. Presente pure una palestra attrezzata, un Vip floor, nonché otto sale meeting.","post_title":"Il brand Nh Collection si espande nel capoluogo lombardo con il riposizionamento del Milano Touring","post_date":"2023-10-18T12:18:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697631493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio ha scritto al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprezzando il suo intervento nella questione della biglietteria del Colosseo, che da oogi 18 ottobre diviene nominale, rispondendo a molteplici sollecitazioni operate fin da maggio scorso della Federazione. «La situazione era ormai insostenibile - scrive Fiavet Confcommercio nella nota - perché, pur riempiendo i formulari online non si riusciva mai a concludere la transazione, e ci si trovava costretti a rivolgersi al secondary ticketing. La scelta del biglietto nominale impedirà ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo di essere acquistati dai bot delle piattaforme online per poi essere rivenduti a prezzi triplicati e sul rispetto delle nuove regole Fiavet-Confcommercio assicura massima attenzione. E' assolutamente necessario però pensare a una linea dedicata per il mondo del turismo organizzato per acquisti plurimi, nel caso di gruppi, attraverso un canale dedicato e con quote proporzionali alle necessità delle imprese».\r

\r

Nella lettera Fiavet-Confcommercio rammenta anche la tematica tuttora irrisolta del diniego al rimborso pecuniario dei voucher Covid di Coopculture (gestore del Parco Archeologico del Colosseo), voucher emessi a favore delle agenzie di viaggio che avevano comprato biglietti per il Colosseo quando questo rimase chiuso durante la pandemia.\r

\r

Fiavet-Confcommercio ha rinnovato al Ministro della Cultura la richiesta di un’interpretazione autentica o modifica del Codice Urbani per consentire alle aziende del turismo che commercializzano attrazioni archeologiche, storiche e artistiche, di poter far uso gratuito di immagini iconiche dei beni culturali italiani più preziosi per la realizzazione di materiali promozionali indispensabili alla commercializzazione di pacchetti turistici, sempre nei limiti del rispetto di immagine che questi beni impongono.","post_title":"Fiavet-Confcommercio: «Plauso per il biglietto nominale al Colosseo. Ora puntiamo su una linea dedicata al turismo organizzato»","post_date":"2023-10-18T11:48:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697629686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways fissa le tappe finali per l'uscita dall'iter di ristrutturazione: completare l'integrazione della filiale Thai Smile entro l'inizio di gennaio 2024, per poi lasciare la protezione fallimentare nel corso dell'anno.\r

\r

I due target mirano a creare una compagnia di bandiera thailandese più snella e redditizia: il vettore è tornato in attivo solo nel quarto trimestre dello scorso anno, dopo aver registrato perdite per oltre 100 milioni di dollari nel decennio precedente. Nel primo semestre di quest'anno, Thai Airways ha generato profitti operativi per 585 milioni di dollari). \r

\r

La ripresa delle rotte verso l'Europa - ad esempio su Milano Malpensa - e il Giappone, oltre all'aggiunta di frequenze su tratte già operative come Sydney, sono tra gli obiettivi Thai Airways per il prossimo anno, come precisato da Thiti Arayakhun, head of scheduling, in occasione di Routes World. E per il 2025 potrebbero aprirsi nuove opportunità in Europa e in Cina.\r

\r

La compagnia thailandese deve però portare avanti l'ampliamento della flotta, che una volta completata l'integrazione di Thai Smile a gennaio conterà 69 aeromobili. Thai prevede la consegna di quattro nuovi Airbus A350-900 entro fine 2023 e di altri cinque nuovi velivoli l'anno prossimo, che le consentiranno di riprendere le rotte e i voli a lungo raggio.","post_title":"Thai Airways: nel 2024 la conclusione della ristrutturazione. Nel mirino il ritorno in Italia","post_date":"2023-10-18T11:34:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697628868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi.\r

\r

“É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”.\r

\r

La tecnologia è ancora uno spauracchio?\r

\r

“Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”.\r

\r

Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience.\r

\r

Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”.\r

\r

Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive.\r

\r

Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista.\r

\r

Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati.\r

\r

Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”.","post_title":"Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale","post_date":"2023-10-18T11:17:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["gattinoni","intelligenza-artificiale","tecnologie"],"post_tag_name":["gattinoni","intelligenza artificiale","tecnologie"]},"sort":[1697627821000]}]}}