Corsica Sardinia Ferries: torna la Freccia gialla tra Piombino e Portoferraio (in 45 minuti)

Tornerà operativa da domani 12 giugno la Freccia gialla: il Corsica Express Three sarà attivo sulla linea Piombino-Portoferraio, con una programmazione che prevede fino a cinque partenze al giorno da e per l’isola, in alta stagione, per un tempo di percorrenza di 45 minuti a tratta. Il traghetto ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri, che viaggeranno su poltrone business class, disponibili senza il pagamento di alcun supplemento.

Corsica Sardinia Elba Ferries assicura l’osservanza dei protocolli anti-contagio e ha attuato tutte le misure impartite dalle autorità governative, sanitarie e marittime, per garantire il benessere i suoi passeggeri ed equipaggi. Tariffe a partire da 60 euro a tratta, per due passeggeri e un’auto, oppure a partire da 45 euro a tratta, per due passeggeri e una moto.