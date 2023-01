Corsica Sardinia Ferries, obiettivo sostenibilità: arriva la ro-ro a vela Dopo un 2022 che ha registrato numeri pre-pandemia per tutte le destinazioni servite, con oltre 3,7 milioni di passeggeri trasportati, Corsica Sardinia Ferries inizia l’anno con una serie di nuovi progetti green. A cominciare dall’investimento in navi ro-ro a vela, grazie alla partnership con Neoline Armateur, che permetterà di sviluppare il progetto di una unità da carico lunga 136 metri alimentata principalmente dal vento. “Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili – spiega il presidente dell’operatore, Pierre Mattei -. Oggi si aprono nuove possibilità con l’idrogeno verde e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile abbiamo quindi il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo di domani”. Il core business della compagnia delle Navi Gialle rimane comunque il trasporto passeggeri, per cui l’operatore conferma la programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, ottimizzando gli orari e la pianificazione delle rotte in base alle esigenze del mercato. Ma anche per ridurre le emissioni, con la “tensione costante a migliorare l’offerta commerciale e a essere sempre più green oriented”, conclude Mattei

