Corsica Sardinia Ferries, sotto l’albero un Buono Viaggio per le isole del Mediterraneo La compagnia fondata da Pascal Lota lancia un ‘Corsicadeau’ sotto l’albero! È il regalo originale proposto dalle Navi Gialle, per il prossimo Natale. Si tratta di un Buono Viaggio per raggiungere le più affascinanti isole del Mediterraneo: Sardegna, Corsica, Elba e Baleari. Corsica Sardinia Ferries permette di fare un regalo originale, a partire da 25€. Con pochi e semplici passaggi, è possibile creare e personalizzare il Buono Viaggio. Il Corsicadeau potrà essere stampato oppure inviato via e-mail e il beneficiario deciderà quando e su quale linea utilizzarlo, per viaggiare verso la sua isola preferita. Per informazioni: www.corsica-ferries.it/promozioni/corsicadeau Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries serve tutto l’anno Corsica e Sardegna. La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Savona e Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari

è attiva dalla primavera all’autunno.

