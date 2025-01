Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale. «Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries – ed è consapevole dell’importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema». Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta. La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale. «Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema». Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta. La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità. \r

«Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema».\r

\r

Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta.\r

\r

La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente","post_date":"2025-01-25T08:47:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737794829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri in crescita per il gruppo Palladium, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, pari a un incremento del 12% sull'anno precedente. In termini globali, il gruppo è riuscito ad aumentare i ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 10%. Un risultato frutto di una crescita del 3% dell'occupazione e di un incremento del 7% delle tariffe medie.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che rappresentano non solo una crescita del 12% rispetto all'anno precedente, ma anche del 60% rispetto ai livelli del 2019 - sottolinea il ceo di Palladium, Jesús Sobrino - . Stiamo inoltre iniziando il 2025 con aspettative molto positive, con progetti importanti e l'intenzione di espandere il nostro orizzonte di sviluppo in destinazioni chiave, come il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente. A tal fine, stiamo lavorando per rafforzare le alleanze strategiche che abbiamo con partner e proprietari, nonché per stabilire nuove relazioni che faciliteranno questa espansione”.\r

\r

Il 2024 è stato un anno positivo per l'azienda pure in termini di nuovi progetti. In Europa, si è festeggiata l'apertura dell'Only You Hotel Sevilla in aprile e il ritorno della società a Barcellona con il 45 Times Barcelona Hotel a novembre. Nei Caraibi, invece, il gruppo ha introdotto il programma premium The Signature Level presso il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa di Montego Bay, in Giamaica. Per quanto riguarda i nuovi sviluppi previsti per quest'anno, spicca l'inaugurazione del The Unexpected Ibiza Hotel, in calendario ad aprile. L'hotel disporrà di 181 camere e suite: sarà la prima apertura di un nuovo marchio ispirato all'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con il quale la società cerca di crescere a livello internazionale. Da gennaio, inoltre, il Grand Palladium Select Costa Mujeres fa parte della selezione dei migliori hotel del marchio omonimo, la Grand Palladium Select Collection. Seguiranno il Grand Palladium Select Palace Ibiza in aprile e il Grand Palladium Select Bávaro di Punta Cana alla fine del 2025.\r

\r

Come accennato da Sobrino, il gruppo si sta concentrando ora per la prima volta sull'Asia. La compagnia punta al Sud-Est, in particolare a Singapore, Vietnam, Bali, Indonesia e Thailandia, nonché al Medio Oriente. Sta inoltre lavorando per trovare opportunità negli Stati Uniti, in Messico, nelle principali capitali dell'America Latina e dell'Europa, nonché nelle enclave turistiche del Mediterraneo, come Marocco, Grecia e Croazia. Per quanto riguarda i progetti confermati, infine, l'apertura dell'Only You Hotel Venice Bonvecchiati, di proprietà di Ece Real State e Soravia, è prevista per l'ultima metà del 2026. L'hotel a 5 stelle avrà 162 camere e si trova a 150 metri da piazza San Marco. Nello stesso anno sarà effettuata la conversione dell'attuale 45 Times Barcelona Hotel, che entrerà a far parte del portafoglio Bless Collection. Nel 2027, il gruppo prevede poi la seconda apertura del marchio The Unexpected Hotels a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti): il progetto, sviluppato da Al Marjan e Almal Real Estate Development, prevede un investimento di oltre 100 milioni di dollari e 422 camere. Nello stesso anno è anche prevista l'apertura di Only You a Ibiza e New York.","post_title":"Palladium chiude un 2024 in crescita (+12%). Ora focus su Sud-Est asiatico e Medio Oriente","post_date":"2025-01-24T11:58:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737719907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo.\r

\r

Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo.\r

\r

L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline.\r

\r

Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: \"Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire\".\r

\r

Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità.\r

\r

Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno\". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato.\r

\r

Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a \"Britain & Ireland Marketplace\" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche.\r

\r

[gallery ids=\"483136,483137,483138\"]","post_title":"Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain","post_date":"2025-01-24T10:03:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737713016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_411858\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Paolo Manca[/caption]\r

\r

Felix Hotels da sempre è concentrato sull’accoglienza e sui servizi alla clientela. «Per questo i nostri investimenti sono focalizzati, oltre che sull’acquisizione di nuove strutture – sottolinea Paolo Manca a.d. di Felix Hotels – anche sul rafforzamento dei servizi, in primis sul food & beverage. Stiamo lavorando su nuovi ristoranti e punti ristoro e rinnovando la veste di quelli già esistenti. L’ultima new entry, il Residence Hotel Costa Serena (le 89 camere saranno ristrutturate) sarà per esempio dotato di due nuovi ristoranti, oltre che di una nuova piscina. Il Coluccia avrà due nuove suite; a Olbia ci sarà una nuova spa, mentre all’Airone per metà stagione saranno pronte sette suite in più. Sul Nord Sardegna e nell’Ogliastra invece offriremo nuovi beach club».\r

\r

Felix dispone di oltre 200 risorse impiegate nel food and beverage.\r

\r

«L’hotellerie deve distinguersi dal resto degli alloggi che ci sono sul mercato– continua Manca –, per questo continuiamo a investire sulla ristorazione. Nel 2024 abbiamo servito 120 mila colazioni e 100 mila pasti. C’è un ritorno alla mezza pensione grazie soprattutto ad un’offerta di qualità».\r

\r

Tra i punti di forza del gruppo, l’efficienza e la competenza di tagliare l’offerta a misura del cliente.\r

\r

«Non vendiamo solo camere – conclude Manca – ma grazie alla dmc collegata offriamo tutto il supporto per vivere il territorio. Per questo motivo registriamo un aumento dei repeaters stranieri: la nostra è un’offerta eterogenea in grado di stimolare chi va alla ricerca di destinazioni sempre diverse».\r

\r

","post_title":"Felix Hotels rafforza gli investimenti su servizi e offerta f&b","post_date":"2025-01-24T09:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1737709967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483109\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption]\r

\r

Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana.\r

\r

“La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano.\r

\r

Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore.\r

\r

Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”.\r

\r

Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira.\r

\r

Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce.\r

Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia \"la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”.\r

\r

Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive.\r

\r

“Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir.\r

\r

Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. \r

Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate.\r

\r

[caption id=\"attachment_483110\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption]","post_title":"Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green","post_date":"2025-01-24T08:57:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia"],"post_tag_name":["atout france","francia"]},"sort":[1737709054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione.\r

\r

Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi».\r

\r

Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione».\r

\r

«Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi».","post_title":"Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi","post_date":"2025-01-23T12:57:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737637048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’altra nave in arrivo per Princess Cruises, la compagnia rappresentata in Italia dall’operatore genovese Gioco Viaggi. Si tratta della Star Princess, seconda unità della Classe Sphere, dotata di un nuovo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto e di ampi spazi come la venue The Dome e The Sphere, una spettacolare piazza in vetro al centro della nave, oltre che numerosi lounge, bar e spazi relax.\r

\r

A bordo ci sarà anche la nuova classe di cabine il Sanctuary Collection con le suite, mini suite e alcune cabine con balcone, con ristorante dedicato e accesso al Sanctuary Club per soli adulti.\r

\r

«Princess Cruise è molto apprezzata dal pubblico italiano – spiega Gigi Torre, responsabile Gioco Viaggi – E’ un prodotto trasversale adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici, grazie alle numerose attività a bordo e alla vasta scelta di destinazioni proposte. A partire dal periodo Covid la compagnia ha messo in servizio una nuova nave all’anno».\r

\r

Tra le destinazioni proposte, i Caraibi tradizionali, il Mediterraneo e il Nord Europa. Una delle aree di punta è l’Alaska dove Princess conta ben 17 navi, che impiega da maggio a settembre. La compagnia include negli itinerari anche Giappone, Sud America, Australia, Hawaii, fino al giro del mondo.\r

\r

Ma l’offerta di Gioco Viaggi è anche Lusso casual: con Wind Star sono molte le richieste per Polinesia e Mediterraneo.\r

\r

«E’ previsto l’ingresso nella flotta di Star Seeker – aggiunge Chiara Lagioni, responsabile Crociere per Gioco Viaggi – un mega yacht con 112 suite, per un totale di 224 ospiti con 5 opzioni di ristorazione, SPA, centro fitness e piattaforma per sport acquatici. Sarà pronta a gennaio 2026 e sarà operativa sui Caraibi».","post_title":"Gioco Viaggi rafforza l'offerta, nuove navi in arrivo per Princess Cruises e Wind Star","post_date":"2025-01-23T12:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737635287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines rafforza l’attenzione sul trade a cominciare dalla novità più importante del 2025 dal punto di vista commerciale che riguarda la Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) e viceversa verranno infatti gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi.\r

\r

«Prendiamo così in carico pure le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggio e consolidando ulteriormente il rapporto con il mondo dell’intermediazione».\r

\r

In tema di performance, a chiusura di una stagione importante, la compagnia ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente, il 2023. «Abbiamo vissuto una stagione estiva in cui sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal nostro network di 20 collegamenti quali mete sempre più richieste dall’utenza – aggiunge Francesca Marino –. Il 2025 è già partito con alcune promozioni speciali, indirizzate a un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia».\r

\r

Per premiare chi prenota in anticipo le vacanze estive, ecco quindi le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025.\r

\r

Completa l’offerta la formula Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede, per prenotazioni, linee e partenze selezionate entro il 31 maggio 2025, la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì; lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili, nel caso siano osservate entrambe le condizioni.","post_title":"Grimaldi Lines, focus sul trade tra novità e promozioni","post_date":"2025-01-23T12:21:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737634904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quella che si terrà dal 3 al 6 febbraio prossimi a Riva del Garda sarà la quarantanovesima edizione della fiera del settore horeca Hospitality - il Salone dell’Accoglienza. Saranno presenti oltre 750 espositori, tra i quali molte riconferme e circa il 26% di nuove aziende, nelle quattro aree tematiche contract & wellness, beverage, food & equipment e renovation & tech, nonché nelle tre aree speciali Solobirra, Rpm-Riva pianeta mixology e spazio vignaiolo, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino. Spazio anche al turismo open-air nel padiglione Outdoor Boom.\r

\r

In programma più di 100 eventi con 110 speaker tra formazione e iniziative esperienziali pensate per offrire agli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione idee, soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il business. Tra le novità di questa edizione, il debutto del format H Experience, dedicato alle iniziative esperienziali, e nuove arene tematiche per gli appuntamenti formativi di H Academy.\r

\r

“La quarantanovesima edizione si preannuncia unica per la qualità degli espositori, la varietà dei contenuti e per l’importante presenza di buyer dall’estero - spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini -. Quest’anno la partecipazione di delegazioni sarà ancora più nutrita. Grazie alla nostra attività e alla collaborazione con l'agenzia Ice (Ita - Italian trade agency), arriveranno a Riva del Garda oltre 70 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori maggiori opportunità di business”. In fiera saranno infatti presenti operatori provenienti da mercati europei quali Albania, Finlandia, Germania, Lituania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, ed extra europei come America Latina, Egitto, Kenya, Sud Arabia e Uk.","post_title":"Dal 3 al 6 febbraio a Riva del Garda l'edizione 2025 di Hospitality - il Salone dell’Accoglienza","post_date":"2025-01-23T10:38:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737628700000]}]}}