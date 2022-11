Corsica Sardinia Ferries: ecco le due minicrociere per Capodanno, in Corsica e Costa Azzurra Corsica Sardinia Ferries propone due minicrociere per il Capodanno 2023: due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi e affascinanti tradizioni natalizie di Corsica e Costa Azzurra. Inoltre, “Per il veglione, gli chef di bordo proporranno menu creati ad hoc: piatti della tradizione, con ingredienti più creativi e materie prime di qualità” anticipa Sébastien Romani, chief sales officer della compagnia di navigazione. La prima soluzione è il Capodanno in Corsica a bordo della m/n Mega Express Two, da Livorno a Bastia, 1 notte: partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno, passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 18:00. La seconda proposta, Capodanno in Costa Azzurra a bordo della m/n Pascal Lota, da Savona Vado Ligure a Nizza, 2 notti. Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre, con possibilità di sbarcare per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 17:00 del 1° gennaio.

