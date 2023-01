Corsica Sardinia Ferries: al via la nuova campagna reclutamento. Si cercano 500 risorse Personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Sono circa 500 i profili aperti con la nuova campagna di reclutamento “Sali a bordo con noi!” appena lanciata da Corsica Sardinia Ferries. “Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw – si legge in una nota -. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce”. Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale addetto alle cabine; personale sala/bar/casse; personale di cucina; receptionist/hostess e medici di bordo. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per gli addetti sala/bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma a indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. Gli interessati possono candidarsi inviando il cv tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica Lavora con noi www.corsica-ferries.it/lavoro

