Corsica Ferries, le mini crociere di Fine Anno tra la Costa Azzurra e l’Ile de Beauté Con Corsica Ferries due minicrociere esclusive, per trascorrere un emozionante Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica, buona cucina e un servizio impeccabile. Due proposte diverse, alla scoperta di suggestivi mercatini, eventi originali e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. «Per il Veglione, gli chef di bordo vi proporranno il menu creato dallo Chef Stellato Filippo Chiappini Dattilo – commenta Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries – che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate». Il Capodanno in Costa Azzurra: Savona – Vado Ligure/Nizza: 2 notti Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre. Il 31 dicembre è possibile sbarcare, per immergersi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia, 1 notte. Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno si potrà passeggiare per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. http://www.corsica-ferries.it Condividi

