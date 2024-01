Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. “Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte – spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell’azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo”. Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest’anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. “Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle – sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo – e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera». Condividi

