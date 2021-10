Con Gioco Viaggi ripartono le crociere ai Caraibi griffate Princess Cruises

Due itinerari, 15 partenze in totale (a cominciare dal 5 dicembre) e altrettante offerte dedicate ai partner commerciali, per la ripartenza delle crociere ai Caraibi firmate Princess Cruises, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi. La proposta include quindi una promozione speciale, valida per le partenze fino a marzo 2022 con quote a partire da 612 euro. Alla promo va a sommarsi il credito spendibile a bordo di 50 dollari previsto per tutte le prenotazioni ricevute entro il 2 novembre. Inoltre, la speciale politica di Princess “Book with confidence” permette ampia flessibilità e la libertà di cambiare i propri piani per qualsiasi necessità fino a 30 giorni prima della partenza: per tutte le prenotazioni ricevute entro il 31 dicembre, in caso di cancellazione verrà emesso un voucher Future cruise credit, che potrà essere speso per una nuova crociera con partenza entro l’anno 2022. Previsto anche il totale rimborso per le cancellazioni causa Covid effettuate nei 30 giorni antecedenti alla crociera.

Entrambe le crociere, nei Caraibi Orientali e Occidentali, avranno Fort Lauderdale come porto di imbarco e saranno della durata di sette notti. Il primo itinerario, dopo la partenza, si sposterà a Princess Cays alle Bahamas, St. Kitts e St. Thomas. Il secondo itinerario, invece, dopo Fort Lauderdale, si dirigerà a Princess Cays, Ocho Rios in Jamaica, Grand Cayman e Cozumel in Messico. “Con l’annuncio della riapertura del traffico turistico verso gli Stati Uniti, abbiamo ritenuto fosse il momento giusto di promuovere questi viaggi, perfetti per la stagione invernale”, spiega il titolare di Gioco Viaggi, Gigi Torre.