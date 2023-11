Columbus e Ami Assistance lanciano la app Doc 24 per la tele-assistenza medica Una app gratuita per iPhone, Android e Pc dedicata a chi viaggia con Columbus, che consente di accedere ai servizi di tele-assistenza a distanza disponibile dal giorno della prenotazione fino al rientro dalla vacanza. Doc 24 è il frutto della collaborazione del tour operator padovano con Ami Assistance e, in estrema sintesi, consente la possibilità di un consulto in videoconferenza, per una prima valutazione del servizio medico della centrale operativa con l’ausilio della sola connessione wifi, evitando così importanti costi telefonici per le chiamate internazionali o di finire il credito nel momento meno opportuno. La centrale operativa rimane però contattabile anche telefonicamente, per chi preferisse non utilizzare questo strumento. La app permette inoltre la misurazione dei parametri vitali, con un servizio di alert a seguito del quale la centrale operativa si metterà in contatto con l’assicurato. Disponibile pure un Medical passport, grazie al quale il cliente può contare su una cartella clinica online, dove tutte le misurazioni e i consulti verranno archiviati con la traduzione in otto lingue diverse, assieme a qualsiasi altra diagnosi si desideri condividere. Sarà la stessa centrale operativa ad aprire il sinistro, in caso si rendesse necessario in seguito a una videochiamata in teleassistenza o al ricevimento di un alert automatico riguardante qualche parametro vitale fuori dalla norma. L’assistenza al cliente inizia a essere operativa ancor prima della partenza. L’app si può infatti scaricare già al momento della prenotazione, con un massimale reso subito disponibile per infortunio e malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, a copertura di spese mediche riguardanti la diagnosi e la cura di eventuali disturbi che, se curati per tempo, possono consentire l’effettuazione della vacanza. Le prestazioni continuano anche dopo la conclusione del viaggio, comprendendo un rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato successivamente al rientro in Italia, a seguito di infortunio occorso in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni. Inoltre è previsto, in caso di rientro anticipato dovuto a ricovero ospedaliero, un massimale da destinare all’acquisto di un ulteriore viaggio organizzato con Columbus tramite l’agenzia di viaggio che ha intermediato la prenotazione originaria. In caso di annullamento del viaggio a causa di infortunio o malattia dell’assicurato (comprese le malattie preesistenti), non verrà infine applicato alcuno scoperto, a eccezione di una piccola franchigia variabile fino al valore massimo di 200 euro totali a pratica. Per motivi diversi da malattia e infortunio dell’assicurato verrà applicato uno scoperto del 10%, comunque tra i più bassi del mercato. Condividi

\r

Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive.\r

\r

«Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione».\r

\r

Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko?\r

\r

«Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio.\r

\r

In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno».","post_title":"Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l'Intelligenza artificiale»","post_date":"2023-11-08T11:34:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699443277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il patron di Columbus, Ivano Zilio,[/caption]\r

\r

Una app gratuita per iPhone, Android e Pc dedicata a chi viaggia con Columbus, che consente di accedere ai servizi di tele-assistenza a distanza disponibile dal giorno della prenotazione fino al rientro dalla vacanza. Doc 24 è il frutto della collaborazione del tour operator padovano con Ami Assistance e, in estrema sintesi, consente la possibilità di un consulto in videoconferenza, per una prima valutazione del servizio medico della centrale operativa con l’ausilio della sola connessione wifi, evitando così importanti costi telefonici per le chiamate internazionali o di finire il credito nel momento meno opportuno. La centrale operativa rimane però contattabile anche telefonicamente, per chi preferisse non utilizzare questo strumento.\r

\r

La app permette inoltre la misurazione dei parametri vitali, con un servizio di alert a seguito del quale la centrale operativa si metterà in contatto con l’assicurato. Disponibile pure un Medical passport, grazie al quale il cliente può contare su una cartella clinica online, dove tutte le misurazioni e i consulti verranno archiviati con la traduzione in otto lingue diverse, assieme a qualsiasi altra diagnosi si desideri condividere. Sarà la stessa centrale operativa ad aprire il sinistro, in caso si rendesse necessario in seguito a una videochiamata in teleassistenza o al ricevimento di un alert automatico riguardante qualche parametro vitale fuori dalla norma.\r

\r

L’assistenza al cliente inizia a essere operativa ancor prima della partenza. L'app si può infatti scaricare già al momento della prenotazione, con un massimale reso subito disponibile per infortunio e malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, a copertura di spese mediche riguardanti la diagnosi e la cura di eventuali disturbi che, se curati per tempo, possono consentire l’effettuazione della vacanza. Le prestazioni continuano anche dopo la conclusione del viaggio, comprendendo un rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato successivamente al rientro in Italia, a seguito di infortunio occorso in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni. Inoltre è previsto, in caso di rientro anticipato dovuto a ricovero ospedaliero, un massimale da destinare all'acquisto di un ulteriore viaggio organizzato con Columbus tramite l’agenzia di viaggio che ha intermediato la prenotazione originaria.\r

\r

In caso di annullamento del viaggio a causa di infortunio o malattia dell’assicurato (comprese le malattie preesistenti), non verrà infine applicato alcuno scoperto, a eccezione di una piccola franchigia variabile fino al valore massimo di 200 euro totali a pratica. Per motivi diversi da malattia e infortunio dell’assicurato verrà applicato uno scoperto del 10%, comunque tra i più bassi del mercato.\r

\r

","post_title":"Columbus e Ami Assistance lanciano la app Doc 24 per la tele-assistenza medica","post_date":"2023-11-08T11:29:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699442960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Premio Chatwin - camminando per il mondo, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e rivolto ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio. Venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre alla Spezia, città in cui è nato nel 2001, si svolgeranno le iniziative culturali finali della manifestazione inaugurata la scorsa estate con il lancio del concorso internazionale di narrativa e fotografia.\r

\r

La Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, dove fino al 19 novembre è in corso la mostra CAMMINANDO PER IL MONDO. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin, a cura di Maurizio Garofalo - che propone i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin - sarà anche la cornice di tre interessanti iniziative:\r

\r

- il laboratorio di scrittura VIAGGI A KM0 alla scoperta del territorio, a cura di Andrea Bocconi, scrittore e titolare del laboratorio di scrittura della Scuola del Viaggio, riservato agli studenti del Liceo Classico \"L. Costa” e del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, in programma il 17 novembre dalle ore 9:00 alle 15:00;\r

\r

- l’incontro PATAGONIA, IL GRANDE SOGNO con Maurizio Furgada, scrittore e autore del libro Patagonia sulle tracce di Chatwin, e Luigi Marfé, docente di Letteratura di viaggio dell’Università di Padova, che si terrà alle ore 18:00 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano;\r

\r

- il dibattito, alle ore 10:30 del 18 novembre, dal titolo Viaggiare, ieri, oggi e domani, in compagnia di Colin Thubron, Luigi Marfé, il blogger Claudio Pelizzeni e Stefano Brambilla, che rifletterà su come sono cambiati il modo di viaggiare e la scrittura di viaggio in funzione delle nuove tecnologie, ipotizzando la figura dell’esploratore del futuro.\r

\r

Il gran finale della manifestazione avrà invece luogo sabato 18 novembre al Teatro Civico a partire dalle ore 16:30. In tale occasione saranno decretati i vincitori delle sezioni “narrativa” e “fotografia” del concorso 2023.\r

\r

La manifestazione sarà accompagnata dalle musiche di Massimo Azzarini e dalle letture dell'attrice Elena Mele, della Compagnia degli Evasi. Ad arricchire la scenografia del palcoscenico del Teatro sarà un’installazione di Claudio Papola. Sarà presente alla serata per i Saluti Istituzionali il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. \r

\r

Completa il programma \"In viaggio con Chatwin\", un’iniziativa legata alla mobilità sostenibile che, dal 12 al 18 novembre, permetterà ai viaggiatori dei treni regionali con destinazione La Spezia di usufruire di uno sconto ai musei civici della città. Ideata dal Premio Chatwin, promossa da Trenitalia e realizzata grazie al sostegno del Comune della Spezia, la promozione consente di accedere con una riduzione del 25% sul biglietto intero di ingresso ai sei musei civici della città: Museo Civico Amedeo Lia, CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Etnografico Giovanni Podenzana, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti. Per ottenere lo sconto basterà presentare all’ingresso un biglietto o un abbonamento regionale che portino la data del periodo 12-18 novembre.\r

\r

Il Premio Chatwin – camminando per il mondo è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Chatwin, con il contributo di Regione Liguria e Comune della Spezia, il sostegno di Fondazione Carispezia e il patrocinio del Ministero della Cultura. Partner è Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS; Media Partner il Touring Club Italiano; sponsor l’azienda Lunae.","post_title":"La Spezia, Premio Chatwin – Camminando per il mondo, quando il viaggio è protagonista","post_date":"2023-11-08T10:49:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699440555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stanno già arrivando le prime adesione al progetto Be ambassador of change, che Travel World Escape ha lanciato in occasione dell'ultima fiera di Rimini, per contribuire a cambiare il modello e l’approccio al turismo del domani. La ceo di Twe, Cristina Laganà, si sta attivamente rivolgendo alle agenzie di viaggio che dimostrano\r

interesse nel comprendere a fondo l'iniziativa, sottolineando il crescente coinvolgimento delle adv più innovative e con un forte spirito imprenditoriale: \"La sostenibilità deve diventare una parte intrinseca della\r

mentalità delle persone, cogliendo anche l'ampia opportunità di business che essa offre. Vuol dire uscire dalla propria comfort zone per sperimentare qualcosa di nuovo, consapevoli che è la\r

direzione del futuro, quindi non un salto nel vuoto. È una vera occasione per innovare il settore delle\r

agenzie di viaggio\".\r

\r

L'operatore invita perciò ad approfondire il tutto alla pagina ambassador.travelworldescape.com. Il tour operator rimane naturalmente aperto a collaborare sia con coloro che abbracciano pienamente il progetto, sia con chi si avventura per la prima volta nei viaggi sostenibili e rigenerativi, pronto ad accogliere con entusiasmo chiunque desideri esplorare questo nuovo mondo di viaggi. Disponibili anche videocall informative, che permetteranno alle agenzie di scoprire le modalità di collaborazione più adatte alle loro esigenze.","post_title":"Twe accoglie le prime agenzie Be ambassador of change","post_date":"2023-11-06T10:31:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699266713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumenti delle tariffe aeree sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea, dopo che nell'estate 2023 i prezzi hanno registrato un rialzo tra il 20 e il 30% rispetto alla stagione 2019, secondo i dati dell'Ue pubblicati a ottobre in risposta a un'interrogazione del Parlamento europeo.\r

\r

Come dichiarato al Financial Times dal commissario ai trasporti dell'Ue, Adina Vălean, i funzionari stanno \"esaminando nel dettaglio quel che sta succedendo esattamente nel mercato e perché\".\r

\r

La Commissione europea non ha il potere di regolamentare le tariffe aeree, ma l'intervento di Vălean si aggiunge alla pressione sulle compagnie aeree per i recenti aumenti dei prezzi, innescati da un boom di viaggi e da problemi legati ai fornitori. La Commissaria ha dichiarato di essere alla ricerca di spiegazioni da parte delle compagnie aeree in merito all'aumento delle tariffe e alle potenziali barriere alla connettività all'interno dell'Ue.\r

\r

Bruxelles teme che le tariffe aeree elevate possano colpire le regioni esterne dell'Ue, come le isole o i territori isolati che dipendono dall'aviazione per i collegamenti con il resto del continente. \"Non possiamo, in qualità di regolatore, arrivare a 'micro-gestire' i prezzi o a imporli, non credo che questo sia fattibile o auspicabile (...) D'altra parte, ciò che mi preoccupa come regolatore è che un prezzo possa diventare una barriera per la connettività\".\r

\r

Vălean ha dichiarato di temere che l'aumento dei prezzi continui a causa dello squilibrio tra la domanda di viaggi e la scarsa offerta di nuovi aeromobili. \"Ci aspettiamo che la capacità non cresca allo stesso livello della domanda\".","post_title":"L'Ue indaga sull'aumento delle tariffe aeree, che nell'estate ha raggiunto il +30%","post_date":"2023-11-06T09:45:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699263925000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha effettuato oggi il primo volo sulla Milano Linate-London City Airport operato con il nuovo Airbus A220-100, il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus di nuova generazione, completamente configurato per la compagnia.\r

«L’entrata in flotta, oggi, del nuovo aeromobile è un altro grande traguardo raggiunto dalla compagnia, che conta attualmente una flotta di 82 aeromobili, tra cui l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350 di nuova generazione - ha dichiarato Francesco Presicce, accountable manager e chief technology officer di Ita -. L’importanza di tale risultato è frutto del contributo e della determinazione messi in campo da tutta l’azienda, che ha dimostrato passione e coraggio. Siamo pronti per nuove ambiziose sfide puntando a disporre di una flotta composta per il 90% da aeromobili di nuova generazione entro il termine di Piano 2023-2027».\r

Il nuovo A220-100 intitolato a Fiona May, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie. È equipaggiato con elementi innovativi, che rendono l’esperienza di volo comoda, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, al nuovo lighting personalizzato, a finestrini più grandi e alle cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige della cabina, dotate di prese elettriche USB.\r

L’A220-100 è inoltre dotato di un sistema di connectivity wi-fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming. ","post_title":"Ita Airways operativa sulla Milano Linate-London City con il nuovo A220-100","post_date":"2023-11-03T12:24:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699014280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il portfolio della white label company capitolina Giada Hotels Collection. I titolari, Dario e Gianluca Lupi, hanno infatti appena acquisito una struttura ricettiva midscale situata nel centro di Roma, vicino a Città del Vaticano. I piani sono ora di trasformare l'asset in un boutique hotel, a fronte di una profonda ristrutturazione. A curare l'operazione, il team hospitality di Wcg - World Capital Group. Non è stato svelato il valore della transazione.\r

\r

Il gruppo Giada al momento gestisce un totale di due proprietà più altre due in pipeline (senza contare l'ultima new entry), tutte situate nell'aera della Capitale. Le strutture già operative sono l’Hampton By Hilton Rome North e l’hotel Relax Roma Nord.\r

\r

“Roma si riconferma una delle mete leisure e business più ambite in Italia e tale operazione conferma l’interesse da parte di player alberghieri nazionali e internazionali - spiega Cristina Gentile, senior real estate consultant Hospitality di Wcg –. Questo deal sottolinea inoltre l’importanza della valorizzazione delle strutture ricettive midscale, in un processo, ormai necessario, di trasformazione dell’industria alberghiera italiana e di allineamento dell’offerta hospitality alle nuove esigenze dei viaggiatori. Siamo felici di contribuire a tutto ciò e di condividere questo successo insieme a Dario e Gianluca Lupi”.","post_title":"Il gruppo Giada Hotels si espande con un nuovo hotel vicino al Vaticano","post_date":"2023-11-03T10:08:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699006126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Gilardi insieme al presidente di F.A. srl, Giuseppe Silvestrini[/caption]\r

\r

Andrea Gilardi è il nuovo direttore generale & accountable manager del Forlì Airport. Già business aviation, marketing & communication director del Ridolfi, Gilardi è stato nominato nei giorni scorsi alla nuova carica dal cda dello scalo.\r

\r

«La comprovata esperienza nell’industria turistica - ha dichiarato il presidente di F.A. Srl, Giuseppe Silvestrini -, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza, gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico di direttore generale e accountable manager e affrontare con determinazione l’importante fase di crescita e sviluppo dell’aeroporto in cui è impegnata l’intera F.A., a lui va tutto il nostro supporto e i nostri migliori auspici».\r

\r

“Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione – dichiara Andrea Gilardi – per aver apprezzato il mio operato e sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta. Mi auguro di collaborare efficacemente con tutte le Istituzioni e gli Enti di settore e non come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di tutto il comparto”.","post_title":"Forlì Airport: Andrea Gilardi nominato nuovo direttore generale & accountable manager","post_date":"2023-11-02T11:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698925767000]}]}}