Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell’anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l’anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022. Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo. Rabeea Ansari: “irrilevanti” le voci di cessione da parte di Fosun A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito “irrilevanti” le voci che nell’ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: “Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell’intero settore viaggi del gruppo“. In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell’operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l’apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. “Tra le novità in cantiere – ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un’inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all’intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe”. L’Italia? Un mercato dal potenziale elevato Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d’affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L’anno scorso, gli ospiti tricolori dell’Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%). Numerose le iniziative per le adv In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: “Dall’anno scorso – ha rivelato sempre Rabeea Ansari – abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie – partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell’apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l’ente del turismo della Repubblica Dominicana. D’altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l’inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, “sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022. Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo. Rabeea Ansari: "irrilevanti" le voci di cessione da parte di Fosun A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito "irrilevanti" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: "Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo". In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. "Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe". L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%). Numerose le iniziative per le adv In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: "Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, "sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas". [post_title] => Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano [post_date] => 2023-05-10T13:45:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683726312000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono però, accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica, capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. E' quanto è emerso in occasione del seminario Mercato del turismo e professioni emergenti organizzato presso l'Università degli studi di Salerno dal dipartimento di scienze economiche e statistiche, in collaborazione con la società di consulenza Hsl Hospitality. “Il sistema formativo del settore alberghiero nella scuola secondaria superiore è sempre stato considerato una scelta di ripiego con programmi formativi al suo interno slegati dallo sviluppo degli studenti e connessi a logiche passate - ha sottolineato il ceo di Hsl Hospitality, Paolo Tedeschi -. Questo determina da parte delle imprese una difficoltà di identificare professionalità che al termine del ciclo di studi possano essere pronte per le attività lavorative anche al primo impiego. D’altro canto, le società confermano la necessità di entrare in contatto con una domanda qualificata ma più in generale con una domanda, vista la scarsità di risorse a copertura dei posti di lavoro. Si tratta di un problema strutturale pre-esistente al periodo pandemico, che poi si è ulteriormente amplificato e a causa del quale si è persa una fetta di lavoratori difficilmente sostituibili nel breve. Formazione e occupazione nel nostro settore rappresentano quindi elementi da interpretare non solo dalle aziende come criticità da gestire e coordinare in modo più efficace, ma sui quali intervenire con azioni più attente, presenti e capillari da parte dello Stato e delle strutture di governance". "Questa iniziativa ci ha aiutato a dare dignità alla figura professionale del revenue manager, cruciale in ambito travel ma non solo, e ci ha messo in condizioni di far capire a dei giovani quali margini commerciali queste figure professionali possano sviluppare nel settore - ha aggiunto il cco & board member del Franco Grasso revenue team, Emiliano Viola, tra i partecipanti al dibattito -. Il tutto in un contesto competitivo caratterizzato da gestioni familiari che per questa funzione dovranno strutturarsi con competenze interne o esterne. Mi auguro sia stato importante per studenti e studentesse confrontarsi con le differenti voci dei relatori e spero possano aver tratto ispirazione per il loro futuro professionale.” [post_title] => Le soft skills del turismo al centro di un seminario all'Università degli studi di Salerno [post_date] => 2023-05-10T12:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683721975000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel Bristol ha riaperto le sue porte come lifestyle hotel a cinque stelle, recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità. Premiato nel 2022 come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards, l’hotel del gruppo R Collection si trova sulla Portofino Coast e offre esperienze personalizzate, studiate dal nuovo Lifestyle Brand Concierge. Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la Erre Spa, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. L'offerta F&B comprende il ristorante Le Cupole, situato sul rooftop, il bistrot italiano La Veranda, The Silk Lounge bar e la novità aggiuntiva del 2023, Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet a bordo piscina. Conservando la tradizione e lo splendore dell'hotel, il restyling offre agli ospiti un concetto di Dolce Vita ridefinito che coinvolge tutti i cinque sensi per offrire all’ospite esperienze di sensazioni. «Il nostro obiettivo – spiega Ludovica Rocchi, Brand Director - è garantire un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è su misura». Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate, che rappresentano la ricca storia e la magnificenza artistica della tradizione con un look&feel contemporaneo. La maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino. Tre le novità 2023, Il 27 aprile ha preso il via la nuova collaborazione tra Nuar Gallery, fondata da Valentina Ferrari e Flaminia Ciattini, e il Grand Hotel Bristol. Collaborazione che vedrà le due realtà impegnate in una fitta programmazione di eventi d’arte che avranno luogo durante tutta la stagione estiva. [post_title] => R Collection, il Grand Hotel Bristol di Rapallo acquisisce una “stella” [post_date] => 2023-05-10T10:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683715347000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 4F Boutique Hotel Florence si trova in una zona della città che, affacciata sull’Arno e al confine con il vasto Parco delle Cascine e a soli 10’ a piedi dal centro, fa da contrappunto alla calda antichità delle strade storiche dell’amato capoluogo toscano. Gli edifici di Via Amerigo Vespucci sono eleganti, in marmo bianco e dorato, e ricordano l’epoca in cui Firenze fu capitale d’Italia. Era il 1865 e per 5 anni il mondo delle istituzioni, nazionali e internazionali, e tanti privati benestanti edificarono qui le loro residenze. Tra il 1938 e il 1948 i proprietari dell’odierno n.58 innalzarono di un piano la struttura, arricchendola di un’altana: un verde rifugio da cui guardare i tetti della città. Già nel 1958 il quarto piano divenne una locanda, quindi un albergo che, nei decenni, ha ospitato tanti viaggiatori e artisti nelle sue camere, rese uniche dai complementi di arredo scelti da Flair. Un brand di design capace di creare abbinamenti unici a cavallo tra passato e presente, tra sogno e artigianato, in un’atmosfera accogliente e colorata. «Uno stile che ci ha conquistati quando abbiamo scoperto questo magico hotel al quarto piano e abbiamo deciso di farne il nostro progetto chiamandolo 4F: 4th Floor. - racconta Simone Bellocci, socio di 4F - Io, Francesco (Maestrelli) e Stefano (Boninsegna) siamo amici da sempre. Loro sono architetti contemporanei, mentre io, all’interno dei Giardini Torrigiani, ho realizzato le Serre Torrigiani, un giardino del 1500 reinterpretato in chiave moderna dove ospiti e fiorentini si incontrano vivendo una convivialità informale, lenta e immersa nell’arte. Un momento di pausa prima di scoprire la bellezza di Firenze. Al termine della pandemia, quando alla triste immobilità si è sostituita la voglia di viaggiare e, soprattutto, di tornare ad accogliere, io, Francesco e Stefano abbiamo deciso di realizzare qualcosa insieme. Il progetto ha preso forma immaginando un luogo di nuova concezione, una casa dove riconnettersi con se stessi e scoprire una realtà nuova, condividendo questa scoperta con gli amici e i propri cari». Infatti entrando al 4F Boutique Hotel ci si sente a casa. Sulle pareti colorate gruppi di quadri d’arte moderna, una libreria, un divano, una quotidianità testimoniata anche dalla piccola reception che, defilata, lascia correre lo sguardo fino a un ambiente accogliente e luminoso, quasi un ampio soggiorno dove mangiare qualcosa, leggere o rilassarsi ammirando il fiume dalle ampie finestre. Le 14 camere sono diverse l’una dall’altra per dimensioni, palette di colori e arredamento. E poi il servizio di Manola, Giampaolo e Salvatore è attento e ospitale, arricchito dalla colazione a-la-carte da gustare ogni mattina, con confetture firmate dall’enologo Marco Colzani. «La nostra idea è quella di realizzare una casa per i nostri ospiti, dove fare amicizia, chiacchierare e poi tornare perché sono stati bene. Vogliamo fare cose belle, contemporanee e accessibili a tutti, anche nei prezzi. Perché non si può ridurre Firenze a un capitolo di storia dell’arte: Firenze è viva oggi e si può scoprire con uno sguardo nuovo». [post_title] => Riscoprire Firenze a partire dall’unicità del 4F Boutique Hotel Florence [post_date] => 2023-05-10T10:18:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683713899000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India tornerà a operare la rotta tra Nuova Delhi e Amsterdam, dopo sei anni di assenza dai Paesi Bassi. Dal prossimo 11 giugno la compagnia aerea nazionale indiana effettuerà quattro voli settimanali dall'hub di Delhi verso Schiphol, operati con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati con 18 posti in Business Class e 238 in economy. Le partenze sono previste il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 13.10, con arrivo alle 18.35, mentre i voli di ritorno partiranno dall'aeroporto olandese alle 20.45 per atterrare il giorno successivo alle 8.10. Air India allarga così il network europeo che con Amsterdam sale a otto destinazioni (inclusa Milano Malpensa) con 77 rotazioni settimanali. «Con il lancio di questo nuovo volo non-stop per Amsterdam - ha sottolineato il ceo, Campbell Wilson - Air India espande ulteriormente il network di lungo raggio e offre più opzioni ai suoi clienti. Insieme alle altre tre rotte europee lanciate negli ultimi mesi, e alle altre ancora che verranno, questo volo sostiene il nostro obiettivo di rendere Delhi un importante hub internazionale". [post_title] => Air India torna dopo sei anni a collegare Nuova Delhi con Amsterdam, dall'11 giugno [post_date] => 2023-05-10T10:04:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683713063000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445147" align="alignleft" width="300"] L'Nh Boat Lagoon Phuket Resort[/caption] Dopo essere tornato finalmente all'utile l'anno scorso, prosegue la ripresa del gruppo Nh che anche nel primo trimestre 2023 registra risultati in crescita. Il fatturato della compagnia spagnola parte di Minor Hotels ha in particolare raggiunto quota 407 milioni di euro: una cifra che rappresenta un incremento del 74,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, ancora tuttavia caratterizzato dalla presenza della variante Omicron, ma che soprattutto si situa su livelli del 15,4% superiori a quelli dell'anno pre-Covid 2019. A fronte di tali incrementi, sono quindi saliti anche i margini operativi lordi di Nh (ebidta), che tra gennaio e marzo hanno toccato i 59 milioni di euro, contro i 9 milioni di 12 mesi prima e gli 83 milioni del primo trimestre 2019. A causa delle normali curve stagionali del business, la compagnia ha quindi registrato predite nette per 36 milioni di euro: un livello che comunque rappresenta un miglioramento di 40,9 milioni rispetto al rosso accumulato durante i primi tre mesi del 2022. Le performance di Nh sono state peraltro pure trainate dalla crescita delle tariffe medie, passate in un anno da 90 a 115 euro, mentre i tassi di occupazione si sono fermati a quota 59,7%, ancora di 5 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-Covid. L'effetto combinato di questi due fattori ha quindi generato ricavi medi per camera disponibile (revpar) pari a 68 euro (erano 36 euro nel primo trimestre dell'anno scorso e 61 euro nello stesso periodo del 2019). [post_title] => Prosegue la ripresa del gruppo Nh: nel primo trimestre fatturato a +15,4% sul 2019 [post_date] => 2023-05-09T12:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683636169000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445141" align="alignleft" width="300"] La Giordania è la meta a medio raggio preferita dagli italiani[/caption] Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l'operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente. “La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”. Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire. [post_title] => Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone [post_date] => 2023-05-09T12:24:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683635058000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445117" align="alignleft" width="300"] Massimo Borelli, responsabile commerciale di AMI Assistance[/caption] Il 2022 si è chiuso nel migliore dei modi per AMI Assistance, con i ricavi che hanno superato del 20% quelli registrati nel corso del 2019, l’anno precedente all’inizio della pandemia da Covid-19. Molto bene anche il primo trimestre del 2023, che ha segnato una crescita record del 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «Dopo due anni molto complicati sembrerebbe che il peggio sia definitivamente alle spalle - commenta Massimo Borelli, responsabile commerciale di AMI Assistance - lo scorso anno è stato pienamente in linea, se non migliore sul piano dei risultati di vendita, rispetto alle nostre previsioni di budget, mentre nei primi 3 mesi del 2023 l’incremento è stato ancora più consistente, toccando quota +200%. Questo ci fa ben sperare nell’ottica del raggiungimento del primo obiettivo del nostro piano triennale 2023/25, che dovrebbe portarci a raggiungere i 12 milioni di fatturato entro il 2025». Come conferma lo stesso Borelli, a fronte di un incremento generale a tripla cifra, la soluzione assicurativa che ha vantato le migliori performance di vendita è stata Amitravel. La polizza collettiva modulare di AMI Assistance, pensata per i tour operator e agenzie di viaggio che organizzano i tour in proprio, che prevede garanzie molto estese per soddisfare pienamente tutte le esigenze del turista. “Il mercato ha apprezzato e continua ad apprezzare moltissimo la nostra Amitravel, che nel corso del 2022 ha raggiunto risultati di gran lunga superiori alle attese – continua Borelli – non è un caso che nel 2023 investiremo moltissimo su questo prodotto, che rappresenta per noi un vero e proprio fiore all’occhiello, oltre a presentare ulteriori novità entro l’inizio della stagione estiva”. [post_title] => AMI Assistance: primo trimestre 2023 crescita del 200% [post_date] => 2023-05-09T11:03:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683630184000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. «I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”». Il ceo vede però una sorta di "complicità" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo. Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano». L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani. «Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri. In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”». [post_title] => Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap [post_date] => 2023-05-09T10:12:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627131000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club med torna a macinare margini bene il mercato italiano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1792,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022.\r

\r

Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo.\r

\r

Rabeea Ansari: \"irrilevanti\" le voci di cessione da parte di Fosun\r

\r

A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito \"irrilevanti\" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: \"Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo\".\r

\r

In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling\r

\r

Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. \"Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe\".\r

\r

L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato\r

\r

Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%).\r

\r

Numerose le iniziative per le adv\r

\r

In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: \"Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, \"sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas\".","post_title":"Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano","post_date":"2023-05-10T13:45:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683726312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono però, accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica, capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. E' quanto è emerso in occasione del seminario Mercato del turismo e professioni emergenti organizzato presso l'Università degli studi di Salerno dal dipartimento di scienze economiche e statistiche, in collaborazione con la società di consulenza Hsl Hospitality.\r

\r

“Il sistema formativo del settore alberghiero nella scuola secondaria superiore è sempre stato considerato una scelta di ripiego con programmi formativi al suo interno slegati dallo sviluppo degli studenti e connessi a logiche passate - ha sottolineato il ceo di Hsl Hospitality, Paolo Tedeschi -. Questo determina da parte delle imprese una difficoltà di identificare professionalità che al termine del ciclo di studi possano essere pronte per le attività lavorative anche al primo impiego. D’altro canto, le società confermano la necessità di entrare in contatto con una domanda qualificata ma più in generale con una domanda, vista la scarsità di risorse a copertura dei posti di lavoro. Si tratta di un problema strutturale pre-esistente al periodo pandemico, che poi si è ulteriormente amplificato e a causa del quale si è persa una fetta di lavoratori difficilmente sostituibili nel breve. Formazione e occupazione nel nostro settore rappresentano quindi elementi da interpretare non solo dalle aziende come criticità da gestire e coordinare in modo più efficace, ma sui quali intervenire con azioni più attente, presenti e capillari da parte dello Stato e delle strutture di governance\".\r

\r

\"Questa iniziativa ci ha aiutato a dare dignità alla figura professionale del revenue manager, cruciale in ambito travel ma non solo, e ci ha messo in condizioni di far capire a dei giovani quali margini commerciali queste figure professionali possano sviluppare nel settore - ha aggiunto il cco & board member del Franco Grasso revenue team, Emiliano Viola, tra i partecipanti al dibattito -. Il tutto in un contesto competitivo caratterizzato da gestioni familiari che per questa funzione dovranno strutturarsi con competenze interne o esterne. Mi auguro sia stato importante per studenti e studentesse confrontarsi con le differenti voci dei relatori e spero possano aver tratto ispirazione per il loro futuro professionale.”\r

\r

","post_title":"Le soft skills del turismo al centro di un seminario all'Università degli studi di Salerno","post_date":"2023-05-10T12:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683721975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Grand Hotel Bristol ha riaperto le sue porte come lifestyle hotel a cinque stelle, recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità.\r

\r

Premiato nel 2022 come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards, l’hotel del gruppo R Collection si trova sulla Portofino Coast e offre esperienze personalizzate, studiate dal nuovo Lifestyle Brand Concierge. Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la Erre Spa, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. L'offerta F&B comprende il ristorante Le Cupole, situato sul rooftop, il bistrot italiano La Veranda, The Silk Lounge bar e la novità aggiuntiva del 2023, Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet a bordo piscina.\r

\r

Conservando la tradizione e lo splendore dell'hotel, il restyling offre agli ospiti un concetto di Dolce Vita ridefinito che coinvolge tutti i cinque sensi per offrire all’ospite esperienze di sensazioni.\r

\r

«Il nostro obiettivo – spiega Ludovica Rocchi, Brand Director - è garantire un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è su misura».\r

\r

Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate, che rappresentano la ricca storia e la magnificenza artistica della tradizione con un look&feel contemporaneo. La maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino.\r

\r

Tre le novità 2023, Il 27 aprile ha preso il via la nuova collaborazione tra Nuar Gallery, fondata da Valentina Ferrari e Flaminia Ciattini, e il Grand Hotel Bristol. Collaborazione che vedrà le due realtà impegnate in una fitta programmazione di eventi d’arte che avranno luogo durante tutta la stagione estiva.","post_title":"R Collection, il Grand Hotel Bristol di Rapallo acquisisce una “stella”","post_date":"2023-05-10T10:42:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683715347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Il 4F Boutique Hotel Florence si trova in una zona della città che, affacciata sull’Arno e al confine con il vasto Parco delle Cascine e a soli 10’ a piedi dal centro, fa da contrappunto alla calda antichità delle strade storiche dell’amato capoluogo toscano. Gli edifici di Via Amerigo Vespucci sono eleganti, in marmo bianco e dorato, e ricordano l’epoca in cui Firenze fu capitale d’Italia. Era il 1865 e per 5 anni il mondo delle istituzioni, nazionali e internazionali, e tanti privati benestanti edificarono qui le loro residenze.\r

\r

Tra il 1938 e il 1948 i proprietari dell’odierno n.58 innalzarono di un piano la struttura, arricchendola di un’altana: un verde rifugio da cui guardare i tetti della città. Già nel 1958 il quarto piano divenne una locanda, quindi un albergo che, nei decenni, ha ospitato tanti viaggiatori e artisti nelle sue camere, rese uniche dai complementi di arredo scelti da Flair.\r

\r

Un brand di design capace di creare abbinamenti unici a cavallo tra passato e presente, tra sogno e artigianato, in un’atmosfera accogliente e colorata. «Uno stile che ci ha conquistati quando abbiamo scoperto questo magico hotel al quarto piano e abbiamo deciso di farne il nostro progetto chiamandolo 4F: 4th Floor. - racconta Simone Bellocci, socio di 4F - Io, Francesco (Maestrelli) e Stefano (Boninsegna) siamo amici da sempre. Loro sono architetti contemporanei, mentre io, all’interno dei Giardini Torrigiani, ho realizzato le Serre Torrigiani, un giardino del 1500 reinterpretato in chiave moderna dove ospiti e fiorentini si incontrano vivendo una convivialità informale, lenta e immersa nell’arte. Un momento di pausa prima di scoprire la bellezza di Firenze.\r

\r

Al termine della pandemia, quando alla triste immobilità si è sostituita la voglia di viaggiare e, soprattutto, di tornare ad accogliere, io, Francesco e Stefano abbiamo deciso di realizzare qualcosa insieme. Il progetto ha preso forma immaginando un luogo di nuova concezione, una casa dove riconnettersi con se stessi e scoprire una realtà nuova, condividendo questa scoperta con gli amici e i propri cari». Infatti entrando al 4F Boutique Hotel ci si sente a casa.\r

\r

Sulle pareti colorate gruppi di quadri d’arte moderna, una libreria, un divano, una quotidianità testimoniata anche dalla piccola reception che, defilata, lascia correre lo sguardo fino a un ambiente accogliente e luminoso, quasi un ampio soggiorno dove mangiare qualcosa, leggere o rilassarsi ammirando il fiume dalle ampie finestre. Le 14 camere sono diverse l’una dall’altra per dimensioni, palette di colori e arredamento.\r

\r

E poi il servizio di Manola, Giampaolo e Salvatore è attento e ospitale, arricchito dalla colazione a-la-carte da gustare ogni mattina, con confetture firmate dall’enologo Marco Colzani. «La nostra idea è quella di realizzare una casa per i nostri ospiti, dove fare amicizia, chiacchierare e poi tornare perché sono stati bene. Vogliamo fare cose belle, contemporanee e accessibili a tutti, anche nei prezzi. Perché non si può ridurre Firenze a un capitolo di storia dell’arte: Firenze è viva oggi e si può scoprire con uno sguardo nuovo».\r

\r

","post_title":"Riscoprire Firenze a partire dall’unicità del 4F Boutique Hotel Florence","post_date":"2023-05-10T10:18:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683713899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India tornerà a operare la rotta tra Nuova Delhi e Amsterdam, dopo sei anni di assenza dai Paesi Bassi. Dal prossimo 11 giugno la compagnia aerea nazionale indiana effettuerà quattro voli settimanali dall'hub di Delhi verso Schiphol, operati con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, configurati con 18 posti in Business Class e 238 in economy. Le partenze sono previste il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 13.10, con arrivo alle 18.35, mentre i voli di ritorno partiranno dall'aeroporto olandese alle 20.45 per atterrare il giorno successivo alle 8.10.\r

\r

Air India allarga così il network europeo che con Amsterdam sale a otto destinazioni (inclusa Milano Malpensa) con 77 rotazioni settimanali.\r

«Con il lancio di questo nuovo volo non-stop per Amsterdam - ha sottolineato il ceo, Campbell Wilson - Air India espande ulteriormente il network di lungo raggio e offre più opzioni ai suoi clienti. Insieme alle altre tre rotte europee lanciate negli ultimi mesi, e alle altre ancora che verranno, questo volo sostiene il nostro obiettivo di rendere Delhi un importante hub internazionale\".","post_title":"Air India torna dopo sei anni a collegare Nuova Delhi con Amsterdam, dall'11 giugno","post_date":"2023-05-10T10:04:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683713063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445147\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Nh Boat Lagoon Phuket Resort[/caption]\r

\r

Dopo essere tornato finalmente all'utile l'anno scorso, prosegue la ripresa del gruppo Nh che anche nel primo trimestre 2023 registra risultati in crescita. Il fatturato della compagnia spagnola parte di Minor Hotels ha in particolare raggiunto quota 407 milioni di euro: una cifra che rappresenta un incremento del 74,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, ancora tuttavia caratterizzato dalla presenza della variante Omicron, ma che soprattutto si situa su livelli del 15,4% superiori a quelli dell'anno pre-Covid 2019.\r

A fronte di tali incrementi, sono quindi saliti anche i margini operativi lordi di Nh (ebidta), che tra gennaio e marzo hanno toccato i 59 milioni di euro, contro i 9 milioni di 12 mesi prima e gli 83 milioni del primo trimestre 2019. A causa delle normali curve stagionali del business, la compagnia ha quindi registrato predite nette per 36 milioni di euro: un livello che comunque rappresenta un miglioramento di 40,9 milioni rispetto al rosso accumulato durante i primi tre mesi del 2022.\r

\r

Le performance di Nh sono state peraltro pure trainate dalla crescita delle tariffe medie, passate in un anno da 90 a 115 euro, mentre i tassi di occupazione si sono fermati a quota 59,7%, ancora di 5 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-Covid. L'effetto combinato di questi due fattori ha quindi generato ricavi medi per camera disponibile (revpar) pari a 68 euro (erano 36 euro nel primo trimestre dell'anno scorso e 61 euro nello stesso periodo del 2019).\r

\r

","post_title":"Prosegue la ripresa del gruppo Nh: nel primo trimestre fatturato a +15,4% sul 2019","post_date":"2023-05-09T12:42:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683636169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445141\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Giordania è la meta a medio raggio preferita dagli italiani[/caption]\r

\r

Capitalizzare al massimo il trend di ripresa del settore e rafforzare le relazioni con la distribuzione. Sono gli obiettivi di breve periodo di Enjoy Destinations, to nato da una costola di Kkm Group a inizio 2020. Sul fronte digital, l'operatore ha quindi migliorato la propria competitività acquisendo la piattaforma eMinds e rafforzando il team di prodotto, che, dopo l’ingresso lo scorso anno di Roberto Maccatrozzo in qualità di product manager Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, ha visto recentemente l’entrata di Martina Dubs, pm Pacifico, Sud Africa, Giappone, nonché di Alessandro Pucci, pm Nord Africa, Sud America e Oriente.\r

“La mission di Enjoy Destinations – dichiara Andrea Cani, ceo di Kkm Group – è quella di proporre esperienze autentiche che consentano di scoprire la parte più vera delle località, anche attraverso soluzioni di alloggio tipiche e intime: un partner affidabile e professionale, in grado di fornire idee sempre originali, per garantire la massima soddisfazione del cliente finale”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, Enjoy Destinations ha già registrato un forte incremento di prenotazioni rispetto alla media del periodo. Nello specifico, sul medio raggio la Giordania si colloca al primo posto delle mete preferite dai viaggiatori italiani, mentre sul lungo raggio torna in auge il Giappone, da poco riaperto al turismo internazionale post-pandemia: la product manager Martina Dubs, appena assunto il suo incarico nei primi mesi dell’anno, si è messa quindi all’opera per sviluppare itinerari tailor made, in grado di esaltare il fascino di questi due Paesi così ricchi di storia, cultura e bellezze naturali da scoprire.\r

\r

","post_title":"Enjoy Destinations: prenotazioni in crescita. Boom di Giordania e Giappone","post_date":"2023-05-09T12:24:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683635058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445117\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Borelli, responsabile commerciale di AMI Assistance[/caption]\r

\r

Il 2022 si è chiuso nel migliore dei modi per AMI Assistance, con i ricavi che hanno superato del 20% quelli registrati nel corso del 2019, l’anno precedente all’inizio della pandemia da Covid-19. Molto bene anche il primo trimestre del 2023, che ha segnato una crescita record del 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.\r

\r

«Dopo due anni molto complicati sembrerebbe che il peggio sia definitivamente alle spalle - commenta Massimo Borelli, responsabile commerciale di AMI Assistance - lo scorso anno è stato pienamente in linea, se non migliore sul piano dei risultati di vendita, rispetto alle nostre previsioni di budget, mentre nei primi 3 mesi del 2023 l’incremento è stato ancora più consistente, toccando quota +200%. Questo ci fa ben sperare nell’ottica del raggiungimento del primo obiettivo del nostro piano triennale 2023/25, che dovrebbe portarci a raggiungere i 12 milioni di fatturato entro il 2025».\r

\r

Come conferma lo stesso Borelli, a fronte di un incremento generale a tripla cifra, la soluzione assicurativa che ha vantato le migliori performance di vendita è stata Amitravel.\r

\r

La polizza collettiva modulare di AMI Assistance, pensata per i tour operator e agenzie di viaggio che organizzano i tour in proprio, che prevede garanzie molto estese per soddisfare pienamente tutte le esigenze del turista. “Il mercato ha apprezzato e continua ad apprezzare moltissimo la nostra Amitravel, che nel corso del 2022 ha raggiunto risultati di gran lunga superiori alle attese – continua Borelli – non è un caso che nel 2023 investiremo moltissimo su questo prodotto, che rappresenta per noi un vero e proprio fiore all’occhiello, oltre a presentare ulteriori novità entro l’inizio della stagione estiva”.","post_title":"AMI Assistance: primo trimestre 2023 crescita del 200%","post_date":"2023-05-09T11:03:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683630184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683627131000]}]}}