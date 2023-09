Club Med lancia la campagna Saldi d’inverno: sconti fino a 700 euro Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d’inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L‘offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna. Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall’operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d’Albion affacciati sull’oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno. "I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo". In vista dell'autunno "la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni". Il ceo ha concluso sottolineando la "preoccupazione" per "il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia" che potrebbe tradursi in un "impatto negativo sui nostri clienti". [post_title] => Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. "Il trend del booking è positivo" [post_date] => 2023-09-06T09:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994252000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451643" align="alignleft" width="300"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption] Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna. Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia. [post_title] => Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro [post_date] => 2023-09-06T09:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994165000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà dal 9 al 17 settembre la Golfo dei Poeti Cup 2023, con un programma ricco con regate veliche e manifestazioni che avranno luogo nelle acque del golfo spezzino e nel Villaggio allestito sul lungomare della città. «Con questa prima edizione della Golfo dei Poeti Cup - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - valorizziamo il nostro golfo, partendo dalle tradizioni legate al mare. Un ricchissimo programma di regate, eventi sportivi, esposizioni d’auto storiche e molte altre iniziative collaterali come la Notte Bianca, con musica e divertimento nelle nostre piazze. La Spezia sta portando avanti un grande percorso di cambiamento e sviluppo, ma non deve mai dimenticare le proprie radici e la propria storia». «La Golfo dei Poeti Cup - aggiunge l'Assessore allo Sport Marco Frascatore - non è una manifestazione qualsiasi perché in sé racchiude molteplici aspetti. Abbiamo lo sport con la vela ma abbiamo deciso di coinvolgere anche altre discipline sportive. Le auto storiche del prestigioso club Balestrero faranno tappa a Portovenere e potranno poi essere ammirate in passeggiata Morin alla Spezia. Oltre a tutto questo abbiamo deciso di corredare la manifestazione con attività di intrattenimento culturali che organizzate durante la settimana favoriranno musica, spettacoli nelle principali piazze della città durante il week end ed una in particolare con l’organizzazione della notte bianca prevista per il 16 settembre con un programma pieno di intrattenimenti». Per tutta la durata delle competizioni si terranno eventi, visite aperte al pubblico e l’atteso appuntamento con la Notte Bianca di sabato 16 settembre, che coinvolgerà piazza Verdi, Piazza Mentana e piazza Cavour. Una serata in cui si terranno esibizioni per persone di tutte le età, dai grandi ai piccini, spettacoli di magia, musica dal vivo, con il djset di Radio 105. Sarà possibile partecipare a visite guidate al museo Navale per tutti i 9 giorni, e nel week end del 16 e 17 la Marina renderà disponibile anche Nave Italia ormeggiata sul molo Italia. Le auto storiche del prestigioso club Balestrero potranno essere ammirate in passeggiata Morin il 16 pomeriggio e il 17 settembre. La manifestazione è stata organizzata dal Comune della Spezia e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo, con la collaborazione della Marina Militare, CSSN, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Assonautica Provinciale della Spezia e Lega Navale Italiana e con il sostegno dei golden partner: Sanlorenzo spa, Autoligure, Banca Patrimonio e dei siti partner: Porto Lotti, Porto Mirabello, Rimorchiatori Riuniti, Nero Life style, MBDA, Orizzonti sistemi navali, La Lince, Sicam e Sitef Italia, Simmel Difesa. [post_title] => La Spezia, dal 9 al 17 settembre gli eventi per la Golfo dei Poeti Cup 2023 [post_date] => 2023-09-06T09:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994126000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Puntuale come ogni anno arriva l'appuntamento con Autunno in Barbagia e Grimaldi Lines rinnova la partnership con la manifestazione itinerante, finestra spalancata sul vero cuore dell’isola, di cui promuove la storia, la cultura e le antiche tradizioni di ospitalità. Per l'occasione la compagnia propone il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) su partenze selezionate dei collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Barcellona-Porto Torres. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre e per viaggiare in determinati giorni. All'edizione 2023 di Autunno in Barbagia, prevista dal 2 settembre al 17 dicembre, a cura della Camera di commercio di Nuoro e dell'azienda speciale Aspen, prenderanno parte ben 33 località dell'entroterra sardo. A turno, ogni weekend, i paesi accoglieranno i visitatori mettendo in scena il loro patrimonio: dai sentieri dei Bitti, che portano verso oasi incontaminate con laghetti, cascate e picchi granitici, alle testimonianze archeologiche del territorio di Oliena, che la leggenda vuole fondata da un gruppo di troiani in fuga dall'incendio della loro città, fino agli oltre 200 menhir di epoca neolitica nel territorio di Sorgono. Ma quello di Autunno in Barbagia non è solo un viaggio attraverso la storia e i paesaggi. E' anche un appuntamento con le antiche tradizioni di enogastronomia e artigianato, tra cui le tecniche di produzione del pecorino, la vinificazione del Cannonau di Sardegna, la tessitura delle lana e la lavorazione del cuoio, del sughero e delle ceramiche. [post_title] => Grimaldi Lines rinnova la partnership con Autunno in Barbagia: sconti fino al 15 dicembre [post_date] => 2023-09-06T09:48:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693993698000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'accordo era già stato stipulato qualche mese fa, ma ora arriva la chiusura ufficiale del deal. Il 49% della Moby di Vincenzo Onorato è in mano al gruppo Msc, fondato e controllato da Gianluigi Aponte. La conferma arriva da Shipping Italy, che ha consultato una visura camera in cui si attesta che la società lussemburghese Sas Shipping Agencies Services sarl (controllata al 100% dallo stesso Aponte) è entrata nel capitale della Balena blu, di cui controlla oggi quasi il 50% del capitale sociale complessivo, pari a 70,8 milioni di euro. L'operazione mette definitivamente la parola fine alle complicate vicende che hanno riguardato la società di Vincenzo Onorato, in concordato preventivo dallo scorso novembre. Per l'acquisizione del 49%, la Sas Shipping ha versato 150 milioni di euro, di cui 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, che alla fine ha accettato una sostanziale riduzione del proprio credito nei confronti di Moby. Fino all'anno scorso quest'ultima vantava infatti debiti per un totale di circa 664 milioni, di cui 320 milioni a una serie di obbligazionisti, 180 milioni allo Stato e altri 163 milioni alle banche. Tali cifre hanno poi subito una decurtazione sensibile, pari rispettivamente a circa 59 milioni, 117 milioni e 98 milioni. Solo il debito verso Tirrenia A.S. verrà almeno parzialmente rimborsato (gli 82 milioni), mentre quello rimanente verso le banche (attorno a 104 milioni) e verso gli obbligazionisti (circa 204 milioni) sarà oggetto di rifinanziamento. [post_title] => Msc: chiuso il deal per l'acquisizione del 49% di Moby [post_date] => 2023-09-06T09:02:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693990967000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Opera protagonista nella stagione degli eventi dell'isola privata del Pangkor Laut Resort, in Malesia. Il calendario 2023 si apre infatti il weekend del 20-22 ottobre con Opera in Paradise, che accoglierà musicisti che hanno calcato le scene di tutto il mondo per dare vita a una indimenticabile sinfonia ambientata sull’isola. Il fine settimana inaugurale - Opera in Paradise sarà infatti riproposta anche negli anni a venire - gli ospiti del resort scopriranno tre sensazionali talenti: Andrea Griminelli, Belle Voci e Michael Austin. Questi tre artisti si esibiranno su un palco davvero insolito, in un ambiente paradisiaco che sposa l'etica di “un’isola, un resort” del Pangkor Laut dove momenti preziosi prendono forma in uno scenario idilliaco tra sole, mare, sabbia e foreste pluviali vergini risalenti a due milioni di anni fa. La selezione di talenti si rifà a un'esibizione semi privata dello straordinario Luciano Pavarotti. Nel 1994, il Maestro si era esibito davanti a una scintillante galleria di ospiti illustri proprio al Pangkor Laut Resort per commemorare la seconda fase di sviluppo del resort. Questo concerto sarà seguito da cocktail al tramonto e da un'accattivante esperienza culinaria, durante la quale gli ospiti ceneranno con il panorama di splendide acque color smeraldo incorniciate da un lussureggiante paesaggio montano. Per incoraggiare ulteriormente gli ospiti a contribuire alla creazione di un paradiso per gli altri, in concomitanza con il fine settimana di Opera in Paradise si svolgerà una campagna di beneficenza. I fondi raccolti saranno destinati a Hospis Malaysia, un'organizzazione di beneficenza con l'obiettivo di rendere le cure palliative universalmente accessibili. Il Pangkor Laut Resort è situato lungo lo Stretto di Malacca, a tre miglia dalla costa occidentale della Malesia: dei 300 acri dell'isola, solo una frazione è stata sviluppata per ospitare questo tranquillo resort di lusso e le sue tenute. Il resort è stato definito paradiso dal defunto Pavarotti ed è stato votato "Numero uno al mondo" da Condé Nast Traveller Uk nel Readers' Travel Awards Top 100 del 2003. [post_title] => Malesia: il Pangkor Laut Resort apre la stagione degli eventi con 'Opera in Paradise' [post_date] => 2023-09-05T13:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693921376000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da gennaio a luglio le presenze turistiche in Liguria hanno superato quota 9 milioni, con una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un’impennata soprattutto nella prima parte dell’anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (pari a 47.928 presenze). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza emerge il ritorno dei turisti internazionali. Dagli Usa: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numerosi anche gli arrivi europei: britannici (oltre il 29%), tedeschi (+18,32%) e francesi (15,32 %). «Nel 2023 stiamo assistendo al grande ritorno dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi che si confermano grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino: è un segnale che testimonia senz’altro la sempre maggiore attrattività della Liguria sul mercato del turismo internazionale – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La stagione turistica, inoltre, è sempre più lunga, come dimostra il tasso di prenotazioni per settembre che ha già raggiunto il 70%. Un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro di destagionalizzazione dell’offerta turistica ligure, che ormai da anni risulta competitiva per tutti i mesi dell’anno». Genova, in particolare, mai come quest’anno ha dimostrato di essere una città d’arte e cultura conosciuta a livello internazionale, con tanti turisti stranieri pronti a visitare musei, monumenti e palazzi in ogni mese dell’anno «Gli arrivi e le presenze dai paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria – aggiunge l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Per settembre, infatti, abbiamo un numero considerevole di prenotazioni anche di turisti stranieri. Tra questi, i nordamericani sono quelli che hanno avuto un maggiore incremento a dimostrazione degli ottimi risultati della campagna di promozione fatta dalla Regione e anche della qualità sempre più elevata delle strutture ricettive liguri. Stiamo vivendo una stagione turistica positiva e soddisfacente a differenza di altre realtà nazionali che sembrano soffrire maggiormente i rincari che ci sono stati ovunque». [post_title] => Liguria, 9 milioni di presenze, il 5% in più sul 2022 [post_date] => 2023-09-05T12:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693918681000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438388" align="alignleft" width="300"] Photo credits: Visit Saudi[/caption] La parabola ascendente del turismo Arabia Saudita ha segnato un nuovo primato nel primo trimestre del 2023, quando 7,8 milioni di turisti hanno visitato la destinazione. La cifra, spiega il Ministero del turismo del paese, è la più alta mai raggiunta in un trimestre ed d è stata raggiunta sulla scia di una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019. Di pari passo sono aumentate le entrate turistiche, che hanno registrato una crescita di circa il 225%, rispetto al primo trimestre del 2022, per raggiungere circa 37 miliardi di Sar, secondo i dati della Banca Centrale Saudita. La performance particolarmente positiva è diretta conseguenza “degli sforzi del Ministero per rilanciare il settore del turismo e il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale, che corrisponde agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo del Turismo”. Con un aumento del 121% rispetto ai livelli del turismo internazionale pre-pandemia, l’Arabia Saudita ha raggiunto 93,5 milioni di visite nel 2022. Ora punta a totalizzare i 100 milioni di visite all’anno entro il 2030. [post_title] => Arabia Saudita: 7,8 milioni di visitatori nel primo trimestre dell'anno [post_date] => 2023-09-05T12:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693918235000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451601" align="alignleft" width="300"] La Msc Virtuosa[/caption] Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre. La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane. Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”. [post_title] => Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm [post_date] => 2023-09-05T12:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693915210000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club med lancia la campagna saldi dinverno sconti 700 euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1768,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno.\r

\r

\"I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo\".\r

\r

In vista dell'autunno \"la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni\". \r

\r

Il ceo ha concluso sottolineando la \"preoccupazione\" per \"il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia\" che potrebbe tradursi in un \"impatto negativo sui nostri clienti\".","post_title":"Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. \"Il trend del booking è positivo\"","post_date":"2023-09-06T09:57:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693994252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption]\r

\r

Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna.\r

\r

Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia.","post_title":"Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro","post_date":"2023-09-06T09:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693994165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 9 al 17 settembre la Golfo dei Poeti Cup 2023, con un programma ricco con regate veliche e manifestazioni che avranno luogo nelle acque del golfo spezzino e nel Villaggio allestito sul lungomare della città.\r

\r

«Con questa prima edizione della Golfo dei Poeti Cup - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - valorizziamo il nostro golfo, partendo dalle tradizioni legate al mare. Un ricchissimo programma di regate, eventi sportivi, esposizioni d’auto storiche e molte altre iniziative collaterali come la Notte Bianca, con musica e divertimento nelle nostre piazze. La Spezia sta portando avanti un grande percorso di cambiamento e sviluppo, ma non deve mai dimenticare le proprie radici e la propria storia».\r

\r

«La Golfo dei Poeti Cup - aggiunge l'Assessore allo Sport Marco Frascatore - non è una manifestazione qualsiasi perché in sé racchiude molteplici aspetti. Abbiamo lo sport con la vela ma abbiamo deciso di coinvolgere anche altre discipline sportive. Le auto storiche del prestigioso club Balestrero faranno tappa a Portovenere e potranno poi essere ammirate in passeggiata Morin alla Spezia. Oltre a tutto questo abbiamo deciso di corredare la manifestazione con attività di intrattenimento culturali che organizzate durante la settimana favoriranno musica, spettacoli nelle principali piazze della città durante il week end ed una in particolare con l’organizzazione della notte bianca prevista per il 16 settembre con un programma pieno di intrattenimenti».\r

\r

Per tutta la durata delle competizioni si terranno eventi, visite aperte al pubblico e l’atteso appuntamento con la Notte Bianca di sabato 16 settembre, che coinvolgerà piazza Verdi, Piazza Mentana e piazza Cavour. Una serata in cui si terranno esibizioni per persone di tutte le età, dai grandi ai piccini, spettacoli di magia, musica dal vivo, con il djset di Radio 105.\r

\r

Sarà possibile partecipare a visite guidate al museo Navale per tutti i 9 giorni, e nel week end del 16 e 17 la Marina renderà disponibile anche Nave Italia ormeggiata sul molo Italia. Le auto storiche del prestigioso club Balestrero potranno essere ammirate in passeggiata Morin il 16 pomeriggio e il 17 settembre.\r

\r

La manifestazione è stata organizzata dal Comune della Spezia e il Comitato dei Circoli Velici del Golfo, con la collaborazione della Marina Militare, CSSN, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Assonautica Provinciale della Spezia e Lega Navale Italiana e con il sostegno dei golden partner: Sanlorenzo spa, Autoligure, Banca Patrimonio e dei siti partner: Porto Lotti, Porto Mirabello, Rimorchiatori Riuniti, Nero Life style, MBDA, Orizzonti sistemi navali, La Lince, Sicam e Sitef Italia, Simmel Difesa.","post_title":"La Spezia, dal 9 al 17 settembre gli eventi per la Golfo dei Poeti Cup 2023","post_date":"2023-09-06T09:55:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693994126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntuale come ogni anno arriva l'appuntamento con Autunno in Barbagia e Grimaldi Lines rinnova la partnership con la manifestazione itinerante, finestra spalancata sul vero cuore dell’isola, di cui promuove la storia, la cultura e le antiche tradizioni di ospitalità. Per l'occasione la compagnia propone il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) su partenze selezionate dei collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Barcellona-Porto Torres. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre e per viaggiare in determinati giorni.\r

\r

All'edizione 2023 di Autunno in Barbagia, prevista dal 2 settembre al 17 dicembre, a cura della Camera di commercio di Nuoro e dell'azienda speciale Aspen, prenderanno parte ben 33 località dell'entroterra sardo. A turno, ogni weekend, i paesi accoglieranno i visitatori mettendo in scena il loro patrimonio: dai sentieri dei Bitti, che portano verso oasi incontaminate con laghetti, cascate e picchi granitici, alle testimonianze archeologiche del territorio di Oliena, che la leggenda vuole fondata da un gruppo di troiani in fuga dall'incendio della loro città, fino agli oltre 200 menhir di epoca neolitica nel territorio di Sorgono. Ma quello di Autunno in Barbagia non è solo un viaggio attraverso la storia e i paesaggi. E' anche un appuntamento con le antiche tradizioni di enogastronomia e artigianato, tra cui le tecniche di produzione del pecorino, la vinificazione del Cannonau di Sardegna, la tessitura delle lana e la lavorazione del cuoio, del sughero e delle ceramiche.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines rinnova la partnership con Autunno in Barbagia: sconti fino al 15 dicembre","post_date":"2023-09-06T09:48:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693993698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accordo era già stato stipulato qualche mese fa, ma ora arriva la chiusura ufficiale del deal. Il 49% della Moby di Vincenzo Onorato è in mano al gruppo Msc, fondato e controllato da Gianluigi Aponte. La conferma arriva da Shipping Italy, che ha consultato una visura camera in cui si attesta che la società lussemburghese Sas Shipping Agencies Services sarl (controllata al 100% dallo stesso Aponte) è entrata nel capitale della Balena blu, di cui controlla oggi quasi il 50% del capitale sociale complessivo, pari a 70,8 milioni di euro.\r

\r

L'operazione mette definitivamente la parola fine alle complicate vicende che hanno riguardato la società di Vincenzo Onorato, in concordato preventivo dallo scorso novembre. Per l'acquisizione del 49%, la Sas Shipping ha versato 150 milioni di euro, di cui 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, che alla fine ha accettato una sostanziale riduzione del proprio credito nei confronti di Moby. Fino all'anno scorso quest'ultima vantava infatti debiti per un totale di circa 664 milioni, di cui 320 milioni a una serie di obbligazionisti, 180 milioni allo Stato e altri 163 milioni alle banche. Tali cifre hanno poi subito una decurtazione sensibile, pari rispettivamente a circa 59 milioni, 117 milioni e 98 milioni. Solo il debito verso Tirrenia A.S. verrà almeno parzialmente rimborsato (gli 82 milioni), mentre quello rimanente verso le banche (attorno a 104 milioni) e verso gli obbligazionisti (circa 204 milioni) sarà oggetto di rifinanziamento.\r

\r

","post_title":"Msc: chiuso il deal per l'acquisizione del 49% di Moby","post_date":"2023-09-06T09:02:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693990967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Opera protagonista nella stagione degli eventi dell'isola privata del Pangkor Laut Resort, in Malesia. Il calendario 2023 si apre infatti il weekend del 20-22 ottobre con Opera in Paradise, che accoglierà musicisti che hanno calcato le scene di tutto il mondo per dare vita a una indimenticabile sinfonia ambientata sull’isola.\r

\r

Il fine settimana inaugurale - Opera in Paradise sarà infatti riproposta anche negli anni a venire - gli ospiti del resort scopriranno tre sensazionali talenti: Andrea Griminelli, Belle Voci e Michael Austin. Questi tre artisti si esibiranno su un palco davvero insolito, in un ambiente paradisiaco che sposa l'etica di “un’isola, un resort” del Pangkor Laut dove momenti preziosi prendono forma in uno scenario idilliaco tra sole, mare, sabbia e foreste pluviali vergini risalenti a due milioni di anni fa.\r

\r

La selezione di talenti si rifà a un'esibizione semi privata dello straordinario Luciano Pavarotti. Nel 1994, il Maestro si era esibito davanti a una scintillante galleria di ospiti illustri proprio al Pangkor Laut Resort per commemorare la seconda fase di sviluppo del resort.\r

\r

Questo concerto sarà seguito da cocktail al tramonto e da un'accattivante esperienza culinaria, durante la quale gli ospiti ceneranno con il panorama di splendide acque color smeraldo incorniciate da un lussureggiante paesaggio montano. Per incoraggiare ulteriormente gli ospiti a contribuire alla creazione di un paradiso per gli altri, in concomitanza con il fine settimana di Opera in Paradise si svolgerà una campagna di beneficenza. I fondi raccolti saranno destinati a Hospis Malaysia, un'organizzazione di beneficenza con l'obiettivo di rendere le cure palliative universalmente accessibili.\r

\r

Il Pangkor Laut Resort è situato lungo lo Stretto di Malacca, a tre miglia dalla costa occidentale della Malesia: dei 300 acri dell'isola, solo una frazione è stata sviluppata per ospitare questo tranquillo resort di lusso e le sue tenute. Il resort è stato definito paradiso dal defunto Pavarotti ed è stato votato \"Numero uno al mondo\" da Condé Nast Traveller Uk nel Readers' Travel Awards Top 100 del 2003.","post_title":"Malesia: il Pangkor Laut Resort apre la stagione degli eventi con 'Opera in Paradise'","post_date":"2023-09-05T13:42:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693921376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio a luglio le presenze turistiche in Liguria hanno superato quota 9 milioni, con una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un’impennata soprattutto nella prima parte dell’anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (pari a 47.928 presenze).\r

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza emerge il ritorno dei turisti internazionali. Dagli Usa: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numerosi anche gli arrivi europei: britannici (oltre il 29%), tedeschi (+18,32%) e francesi (15,32 %).\r

\r

«Nel 2023 stiamo assistendo al grande ritorno dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi che si confermano grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino: è un segnale che testimonia senz’altro la sempre maggiore attrattività della Liguria sul mercato del turismo internazionale – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La stagione turistica, inoltre, è sempre più lunga, come dimostra il tasso di prenotazioni per settembre che ha già raggiunto il 70%. Un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro di destagionalizzazione dell’offerta turistica ligure, che ormai da anni risulta competitiva per tutti i mesi dell’anno».\r

\r

Genova, in particolare, mai come quest’anno ha dimostrato di essere una città d’arte e cultura conosciuta a livello internazionale, con tanti turisti stranieri pronti a visitare musei, monumenti e palazzi in ogni mese dell’anno\r

«Gli arrivi e le presenze dai paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria – aggiunge l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – Per settembre, infatti, abbiamo un numero considerevole di prenotazioni anche di turisti stranieri. Tra questi, i nordamericani sono quelli che hanno avuto un maggiore incremento a dimostrazione degli ottimi risultati della campagna di promozione fatta dalla Regione e anche della qualità sempre più elevata delle strutture ricettive liguri. Stiamo vivendo una stagione turistica positiva e soddisfacente a differenza di altre realtà nazionali che sembrano soffrire maggiormente i rincari che ci sono stati ovunque».","post_title":"Liguria, 9 milioni di presenze, il 5% in più sul 2022","post_date":"2023-09-05T12:58:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693918681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Photo credits: Visit Saudi[/caption]\r

\r

La parabola ascendente del turismo Arabia Saudita ha segnato un nuovo primato nel primo trimestre del 2023, quando 7,8 milioni di turisti hanno visitato la destinazione. La cifra, spiega il Ministero del turismo del paese, è la più alta mai raggiunta in un trimestre ed d è stata raggiunta sulla scia di una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Di pari passo sono aumentate le entrate turistiche, che hanno registrato una crescita di circa il 225%, rispetto al primo trimestre del 2022, per raggiungere circa 37 miliardi di Sar, secondo i dati della Banca Centrale Saudita.\r

\r

La performance particolarmente positiva è diretta conseguenza “degli sforzi del Ministero per rilanciare il settore del turismo e il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale, che corrisponde agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo del Turismo”.\r

\r

Con un aumento del 121% rispetto ai livelli del turismo internazionale pre-pandemia, l’Arabia Saudita ha raggiunto 93,5 milioni di visite nel 2022. Ora punta a totalizzare i 100 milioni di visite all’anno entro il 2030.","post_title":"Arabia Saudita: 7,8 milioni di visitatori nel primo trimestre dell'anno","post_date":"2023-09-05T12:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693918235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Virtuosa[/caption]\r

\r

Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre.\r

\r

La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane.\r

\r

Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane.\r

\r

“Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”.","post_title":"Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm","post_date":"2023-09-05T12:00:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693915210000]}]}}