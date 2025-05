Club Med: intesa con Aspria Harbour Club, focus su famiglie e servizi premium Focus su clientela premium ed esperienze su misura per le famiglie: con questi obiettivi Club Med ha siglato una partnership con Aspria Harbour Club, esclusivo punto di riferimento milanese per il benessere e lo sport. La nuova collaborazione prevede condizioni e vantaggi dedicati in esclusiva per i membri di Aspria Harbour Club, che avranno accesso privilegiato ai resort più iconici del brand. Dalle settimane sulla neve nei resort alpini alle vacanze in riva al mare in destinazioni esotiche, i soci potranno vivere un’esperienza Club Med con vantaggi unici, nel segno dell’eccellenza e del comfort. Aspria Harbour Club ospiterà eventi esclusivi per i clienti dell’operatore, con ulteriori novità in arrivo. Club Med e Aspria Harbour Club credono in un concetto di ospitalità evoluta, centrata sull’ascolto del cliente e sull’offerta di servizi sempre più personalizzati. La sinergia tra i due brand rappresenta un passo importante verso la creazione di esperienze premium che rispondano ai desideri di un pubblico sempre più attento, dinamico ed esigente. «Condividiamo con Aspria Harbour Club una forte affinità di valori e visione e una grande attenzione verso le famiglie rappresenta il nostro target principale pari al 45% delle vendite con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente – dichiara Rabeea Ansari, ceo Club Med Southern Europe and Emerging Markets -. Questa collaborazione ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti, offrendo loro vantaggi esclusivi e nuove occasioni per vivere un’esperienza di eccellenza con Club Med anche al di fuori dei nostri resort. Mettere il cliente al centro delle nostre scelte è una priorità, e iniziative come questa lo dimostrano concretamente». Condividi

