Club Med: cresce la domanda per i resort Le Caravelle e Les Boucaniers nelle Antille Francesi

Cresce la domanda dall’Italia per i resort Club Med La Caravelle di Guadalupa e Les Boucaniers in Martinica: un angolo dei Caraibi , nelle Antille francesi che i viaggiatori tricolori possono raggiungere questa estate, godendo anche della tranquillità garantita dal programma “Insieme in sicurezza”.

Il gruppo transalpino sta infatti registrando un sensibile incremento dei volumi verso tali destinazioni. Grande protagonista, in particolare, il resort La Caravelle, per cui si rileva un aumento sensibile delle prenotazioni che comprendono anche il volo (+90%), con la spesa media che al contempo sale del 12% rispetto al periodo pre-Covid.