Club Med: al via la campagna di recruiting per 480 nuove risorse Sono 480 le risorse di cui Club Med è alla ricerca a livello globale per la prossima primavera-estate 2025. La compagnia sta selezionando Go e Ge (gentils organisateurs/gentili organizzatori, gentils employés/gentili collaboratori), tra cui 20 profili per promuovere la gamma Club Med Exclusive Collection. In Italia, le posizioni aperte sono 250. Sei le diverse categorie professionali di inserimento: ospitalità, cucina & ristorazione, supporto & vendita, infanzia, benessere, sport, arte e spettacolo. Le posizioni sono aperte a diversi profili, con o senza titoli, con o senza esperienza. Per conoscere i candidati vengono organizzate sessioni di recruiting ed eventi in presenza e/o online. Le prossime selezioni in presenza già confermate sono previste a Milano il 9 aprile e online il 3 aprile (in collaborazione con Job Farm). I candidati avranno inoltre l’opportunità di incontrare l’azienda al Job Summit di Roma (28 febbraio) organizzato da Job in Tourism e ad altre fiere le cui date e località saranno comunicate successivamente. Condividi

