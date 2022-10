Club Med: dall’11 al 13 ottobre offerte illimitate per l’estate 2023 Club Med ha registrato, sul mercato italiano, +77% sulle prenotazioni per il primo semestre del 2023 rispetto allo scorso anno. Vista la crescita della domanda, prenotare prima diventa necessario per assicurarsi la vacanza dei sogni. Le destinazioni più prenotate? Maldive, Seychelles e Phuket. Da martedì 11 ottobre, Club Med propone 3 giorni di offerte illimitate per l’estate 2023. e le camere più adatte alle proprie esigenze, ancora tutte disponibili per l’estate in arrivo, Club Med offre una riduzione garantita fino al – 20%. «Oggi più che mai vogliamo essere accanto ai nostri clienti, dedicando loro tutte le attenzioni che possiamo. Sappiamo quanto siano stati complessi questi anni tra la pandemia e la situazione globale. Per questo desideriamo che i nostri clienti possano concedersi la vacanza spensierata che meritano, senza dover pensare a nulla con la serenità di pensare in anticipo a cosa li rende felici e realizzarlo – dice Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e mercati emergenti -. Per questo chi prenoterà durante questi 3 giorni avrà il prezzo bloccato sulla vacanza, vogliamo premiare la fiducia che i nostri clienti ci accordano». Questi vantaggi si sommano all’offerta Premium All Inclusive Club Med che prevede inclusi nel pacchetto pasti preparati da chef esperti, bevande analcoliche e alcoliche di qualità, vino, oltre 60 sport, attività per ogni età, assistenza bambini e ragazzi inclusa dai 4 ai 17 anni, intrattenimento e un team di G.O. dedicato. Importantissimo per il brand il target famiglie, i bambini soggiornano gratis fino ai 6 anni non compiuti, dai 6 agli 11 anni hanno una riduzione del 50% e dai 12 ai 17 anni del 20%.

\r

“Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” - commenta l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini -. A questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”.","post_title":"Ryanair: il network dalla Calabria sale a quota 15 rotte, con due novità","post_date":"2022-10-07T10:38:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665139086000]}]}}