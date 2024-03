Naar: cinque notti gratuite alle Maldive per le adv che vendono i Sun Siyam a catalogo Novità per le adv da Naar e Sun Siyam: un partnership che ormai perdura da quattro o cinque anni e che per il 2024 si arricchisce di un’importante promozione dedicata al trade: “L’iniziativa commerciale parte lunedì prossimo (oggi, ndr) e dura un mese intero: premia gli agenti con ben cinque pernottamenti gratuiti in formula all inclusive con trasferimenti gratuiti in idrovolante, a fronte di vendite nei quattro resort del gruppo maldiviano inseriti nella nostra programmazione: il Siyam World, il Sun Siyam Iru Fushi, l’Olhuveli e il Vilu Reef”, ha raccontato alla Bmt di Napoli l’head of sales & marketing di Naar, Mariagrazia Verna. Quest’anno l’operatore milanese ha tra i suoi obiettivi proprio l’incremento delle vendite point-to-point alle Maldive. “Il tutto, mantenendo comunque la nostra specializzazione nei combinati – prosegue Mariagrazia Verna -. Se nell’ultimo semestre abbiamo registrato tendenze positive con Emirati Arabi, Africa e Giappone, siamo infatti pronti a investire maggiormente nei viaggi a destinazioni singole, focalizzandoci in particolare su prodotti come i Sun Siyam Resorts. Queste strutture offrono un ventaglio di esperienze uniche e organizzano così tante attività, che ogni giorno può essere considerato come parte di un tour differente. Siamo certi che questa strategia ci consentirà di offrire ai nostri clienti esperienze indimenticabili”. Per parte sua, la titolare di The Luxury Lab e rappresentante in Italia di Sun Siyam, Patrizia di Patrizio, ha ricordato come al momento siano attive alcune offerte molto interessanti, con sconti da 25% al 40%, a cui si aggiunge l’idrovolante gratuito per due persone per i transfer verso l’Iru Fushi e il Siyam World. “Il mercato del Sud Italia è molto importante per il gruppo e Naar, oltre a essere uno dei nostri partner più importanti, grazie al suo ufficio di Napoli è ben posizionato nell’area della Campania e del Meridione. Le nostre strutture, ricche di vegetazione e in alcuni dei punti mare più belli delle Maldive, sono molto diverse tra loro e perfette per honeymooners, famiglie e amici, vendibili tutto l’anno, anche in estate”. Condividi

\r

Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026.","post_title":"Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam","post_date":"2024-03-15T10:22:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710498127000]}]}}