Chirinian, Urartu Travel: cresce la domanda per l’Uzbekistan grazie al nuovo volo Lot da Milano e Roma E’ il nuovo volo Lot da Milano e Roma verso Tashkent via Varsavia la grande novità dell’anno per la destinazione Uzbekistan. “Prima i prezzi dei collegamenti aerei verso il paese erano molto alti. Ora, grazie a Lot, sono tornati a essere accettabili – spiega la ceo to capitolino Urartu Travel, Nairi Chirinian -. L’Uzbekistan è una meta di crescente interesse per il mercato italiano, i cui flussi verso il paese centro-asiatico aumentano di anno in anno. E’ molto interessante per la sua storia, l’archeologia, le tradizioni, ma soprattutto per l’ospitalità e la generosità del suo popolo. Non solo: nel paese si organizzano pure molti festival tradizionali legati alla danza, all’artigianato e ai prodotti locali, come per esempio quello in calendario dal 20 al 27 maggio, a Bukhara, dove si tiene un celebre festival della Seta e delle spezie, molto amato dagli italiani”. Ma le occasioni per andare in Uzbekistan sono davvero molte: “Tra le nostre tante proposte – prosegue Nairi Chirinian – segnalerei l’itinerario in programma in occasione della Pasqua cattolica, dal 31 marzo all’11 aprile, per un viaggio di dieci notti e dodici giorni accompagnato da una guida in lingua italiana. Il tour si muove tra la capitale Tashkent, la fiabesca Khiva, nonché i deserti del Kara-Kum e del Kyzyl-Kum. Il programma non manca naturalmente di includere anche le città di Bukhara e Samarcanda e tante altre piccole e grandi sorprese”. Condividi

