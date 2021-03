Carnival Cruise Lines si conferma la compagnia di crociera preferita in America secondo Usa Today

Miglior compagnia di crociera marittima (Best ocean cruise line), Miglior nuova nave da crociera con Mardi Gras (Best new cruise ship), Miglior nave da crociera per famiglie con Carnival Horizon (Best cruise ship for families) e Miglior ristorazione su nave da crociera ancora con Carnival Horizon (Best cruise ship dining). Carnival Cruise Lines, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, Tour & Cruise Operator, si conferma anche per il 2021 la compagnia di crociera preferita in America, ottenendo il primo posto in ben quattro categorie dei 10Best awards di Usa Today. Le candidature sono state selezionate da una giuria di esperti del settore, con votazione online da parte dei lettori, a cui è stato chiesto di classificare le compagnie per tipologie di prodotti e servizi.

Carnival è stata quindi nominata per la quarta volta e ha vinto il titolo di Best ocean cruise line, per aver costantemente offerto vacanze divertenti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in partenza da una dozzina di homeport nordamericani. Oltre alle nuove navi, Carnival ha investito 2 miliardi di dollari per arricchire la flotta già in servizio di proposte popolari come il Guy’s Burger Joint sviluppato con la star di Food Network, Guy Fieri, imponenti parchi acquatici e upgrade delle spa e delle cabine.

La nave più attesa, Mardi Gras, è stata nominata Best new cruise ship per le sue innovazioni, il sistema di alimentazione a gas naturale liquefatto (Lng), sarà la prima nave in Nord America a utilizzare questa tecnologia, e per Bolt, ossia le prime montagne russe in mare. A bordo di Mardi Gras anche un’ampia scelta gastronomica e di sistemazioni, come le 180 suite di 11 diverse categorie.

Carnival Horizon si è guadagnata il riconoscimento di Best cruise ship for families per aver offerto una varietà di divertimento adatto a tutte le età, con un’attenzione particolare alle attività degli ospiti più piccoli a bordo. Oltre a offrire spaziose cabine con cinque letti e due bagni particolarmente adatte a nuclei familiari, molte attrazioni sono dedicate all’intera famiglia, come lo SkyRide, una pista ciclabile a cielo aperto, e il cinema Imax, che fa sembrare gli schermi dei normali cinema come quello dello smartphone.

Ma Carnival Horizon si è guadagnata anche il premio di Best cruise ship for dining per la sua ampia gamma di scelte culinarie: la steakhouse Fahrenheit 555, il ristorante italiano in stile trattoria Cucina del Capitano, la cucina asiatica al Ji Ji, nonché le esperienze culinarie di The Chef’s Table, Bonsai Sushi, Bonsai Teppanyaki, Guy’s Pig & Anchor Smokehouse Brewhouse e altro ancora.