Cancellata la crociera transatlantica della Queen Mary 2 di casa Cunard. Passeggeri rimborsati Sarebbe dovuta partire domenica scorsa da Southampton la Queen Mary 2 alla volta di New York. Invece, per “problemi tecnici” si legge in una nota della compagnia, la nave del brand Cunard è rimasta ormeggiata lungo il molo inglese, lasciando a terra circa 2 mila passeggeri. Per loro, assicura una comunicazione ufficiale, è già previsto il rimborso completo del prezzo del viaggio, a cui si aggiungerà un voucher per una crociera futura (Future cruise credit) pari al 20% dell’importo pagato. La Queen Mary 2 offre servizio regolare transatlantico tra Southampton e New York almeno una volta al mese.

