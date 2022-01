Cambio di itinerario per la Costa Firenze in crociera nel golfo Arabico

Il continuo aumento dei tassi di contagio a livello globale dovuto alla variante Omicron costringe le compagnie di crociera a ripensare i propri programmi per affrontare quella che si spera possa essere solo la contingenza del momento di picco dell’epidemia che stiamo vivendo. Anche la Costa Firenze ha quindi modificato parte dell’itinerario previsto, annullando tutti gli scali previsti nel calendario originario della crociera a esclusione di quello di Dubai, dove la nave rimarrà per sette notti.

“La variante Omicron del coronavirus Sars-Cov-2 – si legge nella comunicazione inviata dalla compagnia lo scorso 1° gennaio ai passeggeri – sta spingendo le autorità verso protocolli sanitari più stringenti per la discesa a terra nei vari porti. Alcuni scali potrebbero mettere a rischio l’esperienza della crociera, se non la continuazione dell’itinerario”. Costa Firenze ha quindi attraccato il giorno successivo a Dubai, dove ha deciso di rimanere per le sette notti successive fino al termine della crociera, con tutti gli altri scali annullati. Tutte le escursioni già acquistate per i porti di Khor Al Fakkan e Sir Bani Yas saranno rimborsate, con Costa che “garantirà a bordo un credito di 300 euro a persona (massimo due ospiti per cabina – 600 euro) come parziale riparazione”.