Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell’epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. “Dai tanti report che analizziamo – afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator – su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone”.

Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell’hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. “Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell’economato”. Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all’avanguardia possibile. Anche l’attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. “Altro nostro passo importante – prosegue Sara Calabrese – è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione”. Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. “Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza – conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi“. Condividi

