CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un'area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell'anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell'arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell'isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l'anno, una differenza di fuso orario dall'Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un'area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l'Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli. Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L'iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri. "Capo Verde è tornata al centro dell'attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale – racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all'inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all'andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato".

Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie. [post_title] => Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d'Ega [post_date] => 2022-12-22T15:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671722189000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => Tove 2023 (12-13 Febbraio Hotel Melià Milano): Iscriviti all'evento - clicca qui [post_date] => 2022-12-22T14:19:34+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671718774000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli. Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri. “Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”. [post_title] => CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale [post_date] => 2022-12-22T12:01:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671710483000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Margini operativi lordi (ebitda) in positivo per 207 milioni di euro per il secondo semestre del gruppo Carnival, "anche considerando l'incremento degli investimenti promozionali effettuati per spingere le vendite del 2023", si legge in una nota. La holding delle crociere Usa chiude il quarto trimestre dell'anno con risultati tutto sommati positivi, anche se il periodo ottobre - dicembre ha ancora registrato un ebitda negativo per 96 milioni, in parte a causa di un incremento dei costi carburanti di circa 40 milioni rispetto alle previsioni di budget. "Durante l'anno abbiamo riportato con successo tutta le nostre flotte in servizio - spiega il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein -, riuscendo a tenere il passo con i tassi di occupazione, nonostante l'aumento della capacità disponibile. Non solo: i ricavi per passeggero al giorno di crociera si sono mantenuti per tutto il 2022 a livelli più alti rispetto al 2019 . Abbiamo inoltre abbattuto alcuni costi, allo stesso tempo investendo per garantici domanda futura". A livello di occupazione, i tassi di riempimento medi nel quarto trimestre del 2022 sono rimasti ancora di 19 punti percentuali inferiori ai livelli del 2019, con una capacità ormai però paragonabile a quella di tre anni fa. Un risultato, quest'ultimo, migliore di quello ottenuto nei tre mesi precedenti, quando l'occupazione media è stata inferiore di 29 punti percentuali, con un'offerta però al contempo dell'8% più bassa rispetto allo stesso 2019. Il gruppo si aspetta che il dato dei riempimenti medi continui nel suo progressivo miglioramento, con il primo trimestre del 2023 che dovrebbe chiudersi sopra il 90%, ossia 14 punti percentuali in meno al dato dello stesso periodo di quattro anni prima. La prossima estate l'occupazione delle navi dovrebbe quindi tornare ai livelli storici, ossia ben al di sopra del 100%. La compagnia prevede infine di proseguire il processo di ottimizzazione della flotta, tramite la rimozione di tre ulteriori navi scelte tra le più piccole e meno efficienti. Due di queste proverranno in particolare dal brand Costa, che sconta la sua eccessiva esposizione pre-pandemica al mercato cinese, tuttora chiuso alle operazioni crocieristiche. Al termine di tale operazione la flotta Costa dovrebbe infatti avvicinarsi per capacità a quella che il brand italiano metteva a disposizione del proprio core market europeo nel 2019. [post_title] => Il gruppo Carnival: ebitda a 207 mln nel secondo semestre. In arrivo altre due dismissioni navi Costa [post_date] => 2022-12-22T11:32:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671708732000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A gennaio 2023 partirà la seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte le marina resort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security. Tutti i marina resort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno 2023. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale. I Blue Marina Awards sono promossi da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) è partner Istituzionale dell’iniziativa. RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico “super partes” scelto per lo sviluppo del questionario informativo che ogni partecipante dovrà compilare. A patrocinare l’’iniziativa, tra gli altri, la Commissione Europea e l’Enit. «L’Italia ha un bacino di 285 porti turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 162 mila posti barca - spiega Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana - un tesoro che rende il Paese la meta perfetta per il turismo nautico. L’idea è quella di supportare e sensibilizzare i porti turistici e gli approdi ad alzare l’asticella in temi oggi di fondamentale importanza, come l’innovazione, la sostenibilità, l’accoglienza turistica e la sicurezza. Si tratta di un settore che ha enormi potenzialità in Italia come nessun altro. Ricordiamo che un dipendente nell'industria nautica crea 9.2 dipendenti occupati nell'indotto (diretto e indiretto). Inoltre 1 euro investito genera 7.5 euro (indotto diretto e indiretto). Destagionalizzare la nautica, far in modo che i nostri porti turistici siano perfettamente integrati nel tessuto socio-economico dei nostri territori. In questo modo possiamo far sì che il settore della nautica diventi una risorsa aperta a tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione. Non è un caso che il Ministero del Turismo abbia inserito il turismo nautico come segmento del turismo esperienziale». [post_title] => Blue Marina Awards, seconda edizione per il riconoscimento alle eccellenze della nautica [post_date] => 2022-12-22T11:11:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671707494000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 14.000 voli operati nell'arco di un mese dal mondo al Qatar: così Qatar Airways, official airline partner della Fifa, ha archiviato i Mondiali di calcio. La compagnia ha celebrato lo storico torneo con passeggeri provenienti da tutto il mondo, attraverso innumerevoli esperienze di intrattenimento internazionali, locali e a bordo a tema calcistico. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3,4 milioni i tifosi che hanno assistito alle 64 partite. Per tutta la durata del torneo, la Qatar Airways Sky House, situata al Fifa Fan Festival™ presso l'Al Bidda Park, ha accolto più di 1,8 milioni di sportivi. L'iconico padiglione ha offerto una serie di attività interattive, tra cui una sfida con Neymar, l'esperienza Qverse, Swing the World, biliardino e face painting. "Quello che era iniziato come un sogno si è finalmente trasformato in realtà - ha commentato Akbar Al Baker, ad del Gruppo Qatar Airways -: Lo Stato del Qatar ha riunito i tifosi di tutto il mondo in una celebrazione, non solo del calcio ma anche dell'unità. Rimarrà nella storia la prima Coppa del Mondo FIFA™ svolta in Medio Oriente, e a nome del Qatar Airways Group vorrei congratularmi con la squadra argentina per la sua performance vittoriosa ed elogiare anche la squadra francese per il suo percorso emozionante durante tutto il torneo". L'Hamad International Airport, classificato come "Miglior Aeroporto del Mondo" per il secondo anno consecutivo agli Skytrax World Airport Awards 2022, ha inaugurato un lussureggiante giardino tropicale interno di 10.000 mq, chiamato "The Orchard". Illuminato da luce naturale e caratterizzato da piante e arbusti provenienti da fonti sostenibili, questo giardino ha offerto ai tifosi anche un'esperienza di shopping di lusso con molti punti vendita unici nel loro genere. [post_title] => Qatar Airways: oltre 14.000 voli operati durante la Coppa del mondo di calcio [post_date] => 2022-12-22T10:33:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671705229000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche. Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori. Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi. Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile. [post_title] => Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni [post_date] => 2022-12-22T10:31:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671705078000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il network dei collegamenti tra Italia e Portogallo: la prossima estate la low cost volerà infatti da Torino e Trapani-Marsala a Porto, con due frequenze settimanali ciascuna, a partire da giugno 2023; inoltre, aprirà una nuova rotta da Roma Fiumicino verso Faro, sempre con due voli settimanali, attivi dal mese di aprile per tutta la stagione estiva. "Aumenta ancora la scelta per i viaggiatori italiani, con l'aggiunta di queste nuove rotte - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost - come parte del nostro operativo per l'estate '23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive con tariffe a partire da 29,99 euro". [post_title] => Ryanair aumenta i collegamenti dall'Italia per il Portogallo, rotta su Porto e Faro [post_date] => 2022-12-22T10:21:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671704462000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori. Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte. Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale. A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri. [post_title] => Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2022-12-22T10:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671704195000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "caboverdetime lancia unimporante campagna comunicazione linverno 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2782,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra il 10 e il 26 marzo 2023 Beef & Snow porta in pista i sapori tipici della Val d’Ega (BZ).\r

\r

La neve che ogni anno si posa puntualmente sulle sue montagne trasforma le piste della Val d’Ega (BZ) in immense tavole bianche, sulle quali è possibile assaporare non solo il piacere della discesa ma anche il gusto di un territorio.\r

\r

Tra il 10 e il 26 marzo 2023, Beef & Snow propone ai turisti di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo.\r

\r

Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie.","post_title":"Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d'Ega","post_date":"2022-12-22T15:16:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1671722189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Tove 2023 (12-13 Febbraio Hotel Melià Milano): Iscriviti all'evento - clicca qui","post_date":"2022-12-22T14:19:34+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1671718774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.\r

\r

Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli.\r

\r

Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri.\r

\r

“Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”.","post_title":"CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale","post_date":"2022-12-22T12:01:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671710483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margini operativi lordi (ebitda) in positivo per 207 milioni di euro per il secondo semestre del gruppo Carnival, \"anche considerando l'incremento degli investimenti promozionali effettuati per spingere le vendite del 2023\", si legge in una nota. La holding delle crociere Usa chiude il quarto trimestre dell'anno con risultati tutto sommati positivi, anche se il periodo ottobre - dicembre ha ancora registrato un ebitda negativo per 96 milioni, in parte a causa di un incremento dei costi carburanti di circa 40 milioni rispetto alle previsioni di budget.\r

\r

\"Durante l'anno abbiamo riportato con successo tutta le nostre flotte in servizio - spiega il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein -, riuscendo a tenere il passo con i tassi di occupazione, nonostante l'aumento della capacità disponibile. Non solo: i ricavi per passeggero al giorno di crociera si sono mantenuti per tutto il 2022 a livelli più alti rispetto al 2019 . Abbiamo inoltre abbattuto alcuni costi, allo stesso tempo investendo per garantici domanda futura\".\r

\r

A livello di occupazione, i tassi di riempimento medi nel quarto trimestre del 2022 sono rimasti ancora di 19 punti percentuali inferiori ai livelli del 2019, con una capacità ormai però paragonabile a quella di tre anni fa. Un risultato, quest'ultimo, migliore di quello ottenuto nei tre mesi precedenti, quando l'occupazione media è stata inferiore di 29 punti percentuali, con un'offerta però al contempo dell'8% più bassa rispetto allo stesso 2019. Il gruppo si aspetta che il dato dei riempimenti medi continui nel suo progressivo miglioramento, con il primo trimestre del 2023 che dovrebbe chiudersi sopra il 90%, ossia 14 punti percentuali in meno al dato dello stesso periodo di quattro anni prima. La prossima estate l'occupazione delle navi dovrebbe quindi tornare ai livelli storici, ossia ben al di sopra del 100%.\r

\r

La compagnia prevede infine di proseguire il processo di ottimizzazione della flotta, tramite la rimozione di tre ulteriori navi scelte tra le più piccole e meno efficienti. Due di queste proverranno in particolare dal brand Costa, che sconta la sua eccessiva esposizione pre-pandemica al mercato cinese, tuttora chiuso alle operazioni crocieristiche. Al termine di tale operazione la flotta Costa dovrebbe infatti avvicinarsi per capacità a quella che il brand italiano metteva a disposizione del proprio core market europeo nel 2019.","post_title":"Il gruppo Carnival: ebitda a 207 mln nel secondo semestre. In arrivo altre due dismissioni navi Costa","post_date":"2022-12-22T11:32:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671708732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A gennaio 2023 partirà la seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte le marina resort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security.\r

\r

Tutti i marina resort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno 2023. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale.\r

\r

I Blue Marina Awards sono promossi da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) è partner Istituzionale dell’iniziativa. RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico “super partes” scelto per lo sviluppo del questionario informativo che ogni partecipante dovrà compilare. A patrocinare l’’iniziativa, tra gli altri, la Commissione Europea e l’Enit.\r

\r

«L’Italia ha un bacino di 285 porti turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 162 mila posti barca - spiega Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana - un tesoro che rende il Paese la meta perfetta per il turismo nautico. L’idea è quella di supportare e sensibilizzare i porti turistici e gli approdi ad alzare l’asticella in temi oggi di fondamentale importanza, come l’innovazione, la sostenibilità, l’accoglienza turistica e la sicurezza. Si tratta di un settore che ha enormi potenzialità in Italia come nessun altro. Ricordiamo che un dipendente nell'industria nautica crea 9.2 dipendenti occupati nell'indotto (diretto e indiretto). Inoltre 1 euro investito genera 7.5 euro (indotto diretto e indiretto). Destagionalizzare la nautica, far in modo che i nostri porti turistici siano perfettamente integrati nel tessuto socio-economico dei nostri territori. In questo modo possiamo far sì che il settore della nautica diventi una risorsa aperta a tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione. Non è un caso che il Ministero del Turismo abbia inserito il turismo nautico come segmento del turismo esperienziale».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Blue Marina Awards, seconda edizione per il riconoscimento alle eccellenze della nautica","post_date":"2022-12-22T11:11:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671707494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 14.000 voli operati nell'arco di un mese dal mondo al Qatar: così Qatar Airways, official airline partner della Fifa, ha archiviato i Mondiali di calcio. La compagnia ha celebrato lo storico torneo con passeggeri provenienti da tutto il mondo, attraverso innumerevoli esperienze di intrattenimento internazionali, locali e a bordo a tema calcistico. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3,4 milioni i tifosi che hanno assistito alle 64 partite.\r

Per tutta la durata del torneo, la Qatar Airways Sky House, situata al Fifa Fan Festival™ presso l'Al Bidda Park, ha accolto più di 1,8 milioni di sportivi. L'iconico padiglione ha offerto una serie di attività interattive, tra cui una sfida con Neymar, l'esperienza Qverse, Swing the World, biliardino e face painting.\r

\"Quello che era iniziato come un sogno si è finalmente trasformato in realtà - ha commentato Akbar Al Baker, ad del Gruppo Qatar Airways -: Lo Stato del Qatar ha riunito i tifosi di tutto il mondo in una celebrazione, non solo del calcio ma anche dell'unità. Rimarrà nella storia la prima Coppa del Mondo FIFA™ svolta in Medio Oriente, e a nome del Qatar Airways Group vorrei congratularmi con la squadra argentina per la sua performance vittoriosa ed elogiare anche la squadra francese per il suo percorso emozionante durante tutto il torneo\".\r

L'Hamad International Airport, classificato come \"Miglior Aeroporto del Mondo\" per il secondo anno consecutivo agli Skytrax World Airport Awards 2022, ha inaugurato un lussureggiante giardino tropicale interno di 10.000 mq, chiamato \"The Orchard\". Illuminato da luce naturale e caratterizzato da piante e arbusti provenienti da fonti sostenibili, questo giardino ha offerto ai tifosi anche un'esperienza di shopping di lusso con molti punti vendita unici nel loro genere.","post_title":"Qatar Airways: oltre 14.000 voli operati durante la Coppa del mondo di calcio","post_date":"2022-12-22T10:33:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671705229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. \r

\r

Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. \r

\r

A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche.\r

\r

Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.\r

\r

Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi.\r

\r

Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile.","post_title":"Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni","post_date":"2022-12-22T10:31:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671705078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il network dei collegamenti tra Italia e Portogallo: la prossima estate la low cost volerà infatti da Torino e Trapani-Marsala a Porto, con due frequenze settimanali ciascuna, a partire da giugno 2023; inoltre, aprirà una nuova rotta da Roma Fiumicino verso Faro, sempre con due voli settimanali, attivi dal mese di aprile per tutta la stagione estiva.\r

\r

\"Aumenta ancora la scelta per i viaggiatori italiani, con l'aggiunta di queste nuove rotte - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost - come parte del nostro operativo per l'estate '23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive con tariffe a partire da 29,99 euro\".","post_title":"Ryanair aumenta i collegamenti dall'Italia per il Portogallo, rotta su Porto e Faro","post_date":"2022-12-22T10:21:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671704462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. \r

\r

Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori.\r

\r

Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte.\r

\r

Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale.\r

\r

A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri.","post_title":"Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo","post_date":"2022-12-22T10:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671704195000]}]}}