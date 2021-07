Boscolo Tours lancia un contatto ad hoc per ricevere tutte le info su come viaggiare in Europa

Un numero telefonico e una mail ad hoc (allo 049 7620515; europa@viaggidiboscolo.it) per parlare con gli esperti di viaggio Boscolo Tours e ricevere tutte le informazioni e le indicazioni su come viaggiare in Europa in totale tranquillità, nonché soprattutto su come districarsi tra le normative anti-Covid messe in atto dai diversi Paesi. E’ quanto ha deciso di mettere a disposizione del mercato l’operatore padovano, di fronte ai continui cambiamenti in corso sulle regole che presiedono agli spostamenti da nazione a nazione.

Giova in particolare ricordare qui che chiunque sia in possesso di un Green Pass europeo può già viaggiare senza limitazioni in tutte le destinazioni aperte ai turisti, senza tamponi né quarantene. Sarà però necessario avere il Green Pass a portata di mano in quanto, in molti luoghi, è necessario esibirlo non solo per accedere a musei e monumenti ma anche nei ristoranti e negli alberghi. Per avere diritto al Green Pass europeo è necessario che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla seconda dose di vaccino, oppure che si sia guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Si ricorda, inoltre, che a livello europeo non è considerata valida la certificazione rilasciata dopo la somministrazione della prima dose. I certificati vaccinali rilasciati dagli enti preposti al momento della somministrazione del vaccino non sostituiscono in alcun modo il Green Pass e non sono ritenuti validi all’estero. Al momento alcune nazioni consentono l’accesso solamente a chi è in possesso di Green Pass europeo. In altre nazioni invece l’accesso è consentito anche a chi non lo possiede, ma è richiesto un tampone negativo alla partenza, uno al rientro in Italia, e potrebbero esserne richiesti altri per l’accesso ad alcuni luoghi pubblici durante il soggiorno (per esempio musei, ristoranti, hotel, siti archeologici o altre attrazioni turistiche).

Per poter viaggiare ancora più sereni e in sicurezza, Boscolo Tours ha inoltre previsto quest’anno alcune importanti novità: tutti i viaggi del to includono una polizza medica base di assistenza sanitaria che garantisce una buona copertura anche contro i rischi pandemici; la polizza facoltativa Zero rischi, fortemente consigliata per i viaggi all’estero, prevede coperture specifiche per i rischi pandemici, tra cui il rientro anticipato o il prolungamento forzato del viaggio; la possibilità di annullare gratuitamente il proprio viaggio fino a 28 giorni prima della data di partenza; un limite massimo infine di 30 partecipanti a bordo dei viaggi di gruppo organizzati dall’operatore.